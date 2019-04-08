自由廣場》當外國媒體不斷對台灣示警

◎ 陳冠甫

美國知名的《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin），今年三月底評論指出，「北京對台灣全面滲透，已主導台灣內部所有議題」。他並引述陸委會副主委陳明祺的話，明年大選可能成為「最後一場有意義的選舉」，也是「統一的開始」。羅金的觀點提醒台灣人，一場「無煙硝的戰爭已經開打」，沒有任何一個台灣居民是局外人。而且，對於台灣民主可能逐漸走向死亡，我們只剩下有限的反應時間。

羅金發出評論之後不久，《德國之聲》也以「媒體自由不自律，台灣政府能否驅離紅色陰影？」為標題報導，關注中國以假新聞滲透台灣，其中透過TVBS、中天兩家新聞台在特定店家高達78%的播放率，高比例的轉送特定或者至少是有利形塑某種立場的新聞，達到不只是改變選舉立場還有影響公共認知的目的。

對於這類中國統戰企圖，不只僅是「收購媒體、收買記者」，而是需要配合一個龐大有系統的散播體系。《德國之聲》引述無國界記者組織的描述：「當今，中共具有財務跟政治資源……是一個真正的特洛伊木馬。」

更早，去年九月六日，《半島電視台》製作的臥底調查報導專題「台灣：間諜，謊言和兩岸關係」，描述台灣內部遭到中共滲透的種種危機，包含各個階層，甚至包括村里、地方宮廟等，都有被滲透的例子。台灣社會只注意到上層公共的新聞頻道等，較少注意到新聞不只有數位傳播的媒介，人和人的互動可能才是最直接的方式，忽略可以燎原的往往是星星之火。開放的民主社會中，自由並非堅不可摧。

回顧1124選舉，美國《紐約時報》、日本《產經新聞》、《朝日新聞》等相繼點出台灣在擔憂中國介入的情緒中，迎接這場選舉。而從結果來看，有些人只看到民進黨敗選，卻少注意到實際上也是中國對台統戰工作的勝利。如同烏克蘭，和台灣面臨相同處境，在克里米亞被成功併吞前遭到俄羅斯媒體、網路等無煙硝的侵略。

中國已經吹響統一台灣的集結號角，當我們看到假新聞，背後隱藏的架構極可能是來自於中國的全方位攻擊。未來台灣的民主法治能否延續，考驗可謂空前。我們必須有強烈的警覺，也要有清醒的敵我意識，守護我們熱愛的這片土地以及自由民主的生活方式。

（作者為台北大學法律研究所研究生，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/