自由廣場》建議美台中海峽聯合演習

◎ 于則章

中國二架殲11戰鬥機在三月三十一日飛越台灣海峽中線，台灣空軍F-16與IDF戰鬥機迅速起飛攔截監控、地面防空飛彈陣地也嚴陣以待，雙方對峙了十多分鐘後中國軍機才掉頭返航。

但中國官方媒體《環球時報》卻在同一天發表社論稱中國從未承認海峽中線，且解放軍這樣做是回應美方動作並打擊民進黨政府，甚至宣稱若台灣和美國的挑釁變本加厲，很可能將整個台灣海峽做為解放軍的行動區域，且還可能將台灣島上的空域劃入巡航範圍。

美台互動不斷加碼，尤其是美艦今年三次通過台灣海峽，中國不可能不做出反應，這一次可謂「武嚇」與「文攻」齊發。蔡英文總統立即在隔日回應，批評中國此舉不僅是對兩岸現狀的一種片面改變，更是對區域安全穩定的一種公然挑釁。而美國在台協會（ＡＩＴ）也在同一天表示，北京試圖單方面改變現狀是有害的，破壞數十年來促進和平穩定的結構。美國敦促中國停止脅迫台灣人民。

必須注意的是，美國去年公佈拍攝到中國違反聯合國禁令在海上走私原油給朝鮮三十餘次的罪證，今年以查處轉運走私的名義，師出有名的派遣海岸防衛隊「巴索夫號」警備艦前往韓國進行美、韓聯合盤檢演習，更與美國海軍「魏柏號」驅逐艦高調「路過」台灣海峽，美國海軍聲明是為了「展現美國致力維護印太地區的自由開放」，這一切都讓中國既理虧又顏面無光，才會拿《台灣旅行法》當藉口，派戰機飛越台海中線，對台、美挑釁。

這事情如何收尾？筆者認為非常簡單，那就是由美國出面宣佈在台灣海峽舉行反走私的聯合演習，並邀請台灣與中國派遣海巡艦艇參加即可。一方面，由於中國走私原油給朝鮮理虧在先，無法反對美國打著反走私的名義聯合演習；另一方面，中國在二○一四年曾與台灣舉行海上聯合搜救演練，並在「人道救援」課目實作操演，既然有前例可循，美、台、中海上聯合演習當然具有正當性。而且，中國參加，可使得區域局勢緩和下來；中國不參加，則此後台美更可堂而皇之的、經常性的在台灣周邊海域舉行類似演習，讓逐步正常化的台、美關係更向前邁進。

（作者為公務員，台北市民）

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