自由開講》散漫主義是影響學生學力的毒藥-對蔣辰平老師文章的回應

◎ 陳啟濃

蔣辰平老師對國小學力檢測的意見，見樹不見林，以偏蓋全，會誤導了老師對測驗的認識，甚至漠視了初等教育的重要性。

小學影響個人一生教育發展

小學是每一個人一生學習的基礎，會影響到個人一生教育的發展，經驗法則告訴教育現場的老師，通常小學基礎佳的學生，未來教育的發展潛力將會更好。這個事實是身為小學教師，必須要認真面對的責任。

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國小學生基本學力檢測，數字可以告訴大家，學生學習的困難在哪裡。（資料照） 教育當然不能只有數字跟績效，但少了數字，教育現場完全是一個黑盒子，教師沒能了解學生的學習狀況，教育主管機關無法制定合理正確的政策。數字雖然無法呈現學生學習的全部，但數字可以告訴大家，學生學習的困難在哪裡，這正是學力檢測所想要呈現出來的。

再說實施學力檢測，並沒有否定多元評量的價值，而且可以並行不悖的。以自然科為例，倘使從學力測驗中發現學生對於一些物質變化概念不明瞭，教師可以思考用實驗動手做的教學方式，提供學生操作實質性的變化，增進學生的概念化學習。再說老師平時實施多元學習與動態評量，跟辦理學力測驗可以互相印證學習成果。

「國小聯考化」是危言聳聽

而對於學力測驗淪為「國小聯考化」，這倒是危言聳聽，因為國小的多元學習，不該只是快樂學習，對於學生也應該慢慢建立起自己的學習承諾，養成自主學習的好習慣。對於老師而言，適當的教學壓力，是激勵自己提升教學量能的必要手段。藉著學力測驗成績的呈現，教師可以此作為省思與改進教學方式的依據。

雲林縣南光國小開設多元課後社團，學生多才多藝，學力檢測表現優異，翻轉偏鄉小校印象。（資料照）最後要講的是，學力測驗從來沒有要求學校做比較，更沒做學生之間的排名，也從來沒有要當作教師考核的依據。而是讓學校從母群體了解自己學校學生學習的狀況，以及讓老師掌握學生學習的困難，作為精進教學的參考。倘使有任何的比較排名的做法，都不是學力測驗的初衷。

（作者為嘉義大學教育學課程組博士）

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