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自由開講》國小學力檢測變調：教育正走向「小型聯考化」

2026/04/14 09:00

◎ 蔣辰平

近年來，部分縣市持續推動國小學力檢測制度，原本立意是透過測驗了解學生學習狀況，作為教師調整教學與教育政策參考。然而，在實際運作下，學力檢測逐漸變調，甚至出現「國小聯考化」的現象讓第一線教師與學生承受沉重壓力，也使教育逐漸偏離學習本質。

當學力檢測結果被高度重視，甚至成為學校績效與行政檢討依據時，教學現場很容易轉向「為考試而教」；示意圖。（資料照）當學力檢測結果被高度重視，甚至成為學校績效與行政檢討依據時，教學現場很容易轉向「為考試而教」；示意圖。（資料照）當學力檢測結果被高度重視，甚至成為學校績效與行政檢討依據時，教學現場很容易轉向「為考試而教」。不少學校開始強調題型訓練、安排模擬測驗、反覆練習考古題教師被要求提升成績，學生則被迫面對頻繁測驗。原本應該重視理解與探究的課堂，逐漸被考試導向所取代。

國小階段應是培養學習興趣與基礎能力的重要時期，但過度強調測驗結果，反而讓學生提早承受成績比較與考試壓力。部分學生因反覆測驗而產生焦慮與挫折，甚至對學習失去信心。當孩子開始為分數而學習，教育的本質便逐漸被扭曲。

此外，學力檢測也使教師專業被簡化為分數責任。學生學習表現受到家庭背景、學習差異與個別需求等多重因素影響，若僅以一次紙筆測驗作為評斷教師教學成效的依據，不僅不公平，也忽略教育的複雜性。當教師被要求對成績負責，教學彈性與創新空間便被壓縮，長期下來反而不利教育品質提升。

測驗後的成績分析、檢討會議與補強計畫，使教師除了日常教學外，還需投入大量時間處理與測驗相關工作。教師更忙、學生更累，品質卻未必因此提升；示意圖。（圖取自freepik）測驗後的成績分析、檢討會議與補強計畫，使教師除了日常教學外，還需投入大量時間處理與測驗相關工作。教師更忙、學生更累，品質卻未必因此提升；示意圖。（圖取自freepik）更令人憂心的是，學力檢測往往伴隨層層行政壓力。測驗後的成績分析、檢討會議與補強計畫，使教師除了日常教學外，還需投入大量時間處理與測驗相關工作。教師更忙、學生更累，但教育品質未必因此提升，反而形成「為考試而忙碌」的惡性循環。

學力檢測本應是診斷工具，用來了解學習狀況並提供支持資源；然而當測驗轉變為比較排名與檢討依據時，制度便已偏離初衷。單一紙筆測驗也難以呈現學生的表達能力、合作能力與創造力等多元學習成果，過度依賴測驗結果，反而可能誤導教育方向。

國小教育的核心，不應是分數競爭，而是培養孩子願意學習與能夠學習的能力。當學力檢測逐漸走向「國小版聯考」時，教育政策更應傾聽現場聲音，重新檢視推動方式，避免測驗凌駕教學，讓學校回歸教育本質。教育的目的，不是讓孩子更會考試，而是讓孩子更會學習。

（作者為國小教師、屏東縣教育產業工會副秘書長）

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