評論 > 投書

自由開講》突破勞保困境 「第二層薪資上限」 算給你看

2026/02/04 08:00

◎ 林奇璋

向下扎根、向上求生

筆者在2025．12．9《自由廣場》建議開闢勞保第二層薪資上限$85,000，因篇幅限制、說明內容不夠完整引起一些誤解：認為18%非平衡匯率，此舉將造成長期現金流量負面影響，且上下限金額並無連動調整關係；今澄清說明如下。

制度設計

自由開講》突破勞保困境 「第二層薪資上限」 算給你看勞保投保薪資上限4萬5800元，多年未調整，圖為勞動部勞工保險局。（資料照）
  現行勞保制度的給付、費率維持不變。今假設新增第二層月投保薪資上限$85,000，並於民國115年7月1日實施，未來 $45,800與$85,000間薪資（簡稱「新增月投保薪資」）採累進費率暫定18%，但新增月投保薪資給付率仍採1.55%，從115年7月起算投保年資。

舉例說明

勞工張先生於民國60年7月出生，自民國95年7月（35歲）開始工作，並一直以最高投保薪資（今$45,800）投保，至民國115年7月（55歲）皆未曾中斷。假設第一層月投保薪資上限$45,800、第二層月投保薪資上限$85,000，未來皆維持不變 ；張先生目前毎月薪資為$90,000，已投保20年，未來若繼續工作10年並以最高月投保薪資$85,000投保，至民國125年7月（滿65歲）退休：

毎月繳納：現行第一層內繳納$1,053（=$45,800 x11.5 % x 20%） ，加上第二層新制$1,411[ = （$85,000-$45,800）x18%x20%]，毎月勞保保費共繳$2,464

領取年金：65歲退休時領取年金，現行制度第一層領$21,297（=$45,800 x 1.55% x 30年） ，加上第二層新制$6,076[ =（$85,000-$45,800）x1.55%x10年]，毎月勞保年金共領$27,373。

此例澄清認知上誤解：

1. 新制第二層投保薪資與現制第一層投保薪資（上層、下層）、新制實施前後投保年資（前段、後段）皆分開看待、獨立處理，分層分段互不隸屬。把民國115年7月1日實施「新增月投保薪資」視為新制度重新起算。而非把二層投保薪資、前後段投保年資全混為一談、合併計算領取$39,525（ 即$85,000x1.55%x30年），此乃認知誤解。

2. 依113年度「勞保普通事故保險」精算報告，18%即是一平衡匯率。故新制第二層「新增月投保薪資」部份收取18%，不僅短期內將增加現金流量，且第一層及第二層的給付率皆為1.55%下，長期而言對整體財務也不會造成任何負向影響。

3. 現行第一層制度維持現狀；至於「上、下層投保薪資上限未來應如何調整、彼此間連動關係」問題？此與政府長久以來已備受質疑「現制第一層投保薪資上限$45,800已10年未調整、未來應如何變動」問題息息相關，屬同性質議題；政府應另行思考做長期整體規劃。

自由開講》突破勞保困境 「第二層薪資上限」 算給你看隨著台灣邁入高齡社會，勞工對退休規劃的關注日益提升，示意圖。（資料照）
 勞保全體平均月領1．8萬元是一結構性問題；勞保改革建議以現制為基底，未來分層、分段、累進（加法改革）。撥補法制化、政府負最後支付責任是暫時解除財務危機的止痛處方箋，終非長久之計。在人口老化趨勢下如何整合連動、建構制度才是應思考方向。

（作者是美國精算師FSA）

