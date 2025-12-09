自由廣場》開闢勞保第二層薪資上限

◎ 林奇璋

勞保破產危機不斷，基金預計在二〇三一年破產，勞保年改已勢在必行。政府針對勞保自一〇九年起每年編列預算撥補，且逐年增至一一四年度共編列三八七〇億元，讓破產年限從原二〇二八延後至二〇三一年。朝野立委對每年撥補勞保法制化也達成共識，可望這會期三讀立法。唯逐年編列預算撥補有如門診止痛藥，撥補法制化則像醫院開立長期處方箋，採不同治標方式緩解止痛，勞保終需改革。

筆者另提議改革方式，是開闢第二層投保薪資上限。

請繼續往下閱讀...

一、將現行月投保薪資上限四五八〇〇元稱為第一層，新增第二層的月投保薪資上限暫定八五〇〇〇元。第一層幾無改革空間，第二層（四五八〇一至八五〇〇〇區間）則較能規劃年改方向。

二、第一層薪資，費率維持不變。第二層採累進費率，將月投保薪資，費率上調至十八％，給付率仍維持一．五五％。

假設一一五年某勞工每月薪資九萬元，第一層四五八〇〇費率仍為十一．五％，超過四五八〇〇之第二層薪資額三九二〇〇（八五〇〇〇減四五八〇〇）的費率為十八％；勞工每月自行負擔保費為二四六五元［四五八〇一×一．五％×廿％＋（八五〇〇〇－四五八〇〇）×十八％×廿％］。這方向具備如下優點：

一、先開源再從長計議

這種作法類似稅法上之累進稅制，所得越高者所繳納之邊際費率越高。優點可讓基金短期內增加收入的同時，支出相對沒那麼多，先緩解勞保財務危機，是種開源方向。其他如上限金額、費率、給付率…可再作長期整體改革考量。

二、繞過給付過低困境

勞保年金改革喊了多年，為何一拖再拖毫無作為？原因是所有改革建議都繞不過一個基本結構因素：勞保仍是勞工退休後生活主要來源，但全體勞保月領年金平均「才一．八萬元」。年改影響廣大勞工的權益，所有降低給付等建議方向，會進一步牽涉到勞工退休老年保障是否足夠的問題；政治上不可行，改革必需轉彎。這也是所得替代率可達九成的軍公教年改有下調空間（目前退休公教月領平均「超過五萬元」），而勞保年金砍不下去的原因。既然減法手段行不通，那就採取加法改革。

三、具所得重分配功能

近年貧富差距越拉越大，低於平均薪資的勞工占比也逐年上升：一〇九年六十六．七八％至一一四年六十九．七七％，薪資結構早已今非昔比。現行四五八〇〇薪資上限也已近十年未調，第二層基本上都是較高所得者，實施累進費率有助於改善薪資結構帶來的貧富差距現象，也補些社會保險應具所得重分配的功能。

撥補法制化是暫時解除勞保危機的止痛處方箋，但終非長久之計。而對制度長期結構問題，期待政府、朝野立委能思考提出更健全改革方案。

（作者是精算師FSA）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法