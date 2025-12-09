自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》開闢勞保第二層薪資上限

2025/12/09 05:30

◎ 林奇璋

勞保破產危機不斷，基金預計在二〇三一年破產，勞保年改已勢在必行。政府針對勞保自一〇九年起每年編列預算撥補，且逐年增至一一四年度共編列三八七〇億元，讓破產年限從原二〇二八延後至二〇三一年。朝野立委對每年撥補勞保法制化也達成共識，可望這會期三讀立法。唯逐年編列預算撥補有如門診止痛藥，撥補法制化則像醫院開立長期處方箋，採不同治標方式緩解止痛，勞保終需改革。

筆者另提議改革方式，是開闢第二層投保薪資上限。

一、將現行月投保薪資上限四五八〇〇元稱為第一層，新增第二層的月投保薪資上限暫定八五〇〇〇元。第一層幾無改革空間，第二層（四五八〇一至八五〇〇〇區間）則較能規劃年改方向。

二、第一層薪資，費率維持不變。第二層採累進費率，將月投保薪資，費率上調至十八％，給付率仍維持一．五五％。

假設一一五年某勞工每月薪資九萬元，第一層四五八〇〇費率仍為十一．五％，超過四五八〇〇之第二層薪資額三九二〇〇（八五〇〇〇減四五八〇〇）的費率為十八％；勞工每月自行負擔保費為二四六五元［四五八〇一×一．五％×廿％＋（八五〇〇〇－四五八〇〇）×十八％×廿％］。這方向具備如下優點：

一、先開源再從長計議

這種作法類似稅法上之累進稅制，所得越高者所繳納之邊際費率越高。優點可讓基金短期內增加收入的同時，支出相對沒那麼多，先緩解勞保財務危機，是種開源方向。其他如上限金額、費率、給付率…可再作長期整體改革考量。

二、繞過給付過低困境

勞保年金改革喊了多年，為何一拖再拖毫無作為？原因是所有改革建議都繞不過一個基本結構因素：勞保仍是勞工退休後生活主要來源，但全體勞保月領年金平均「才一．八萬元」。年改影響廣大勞工的權益，所有降低給付等建議方向，會進一步牽涉到勞工退休老年保障是否足夠的問題；政治上不可行，改革必需轉彎。這也是所得替代率可達九成的軍公教年改有下調空間（目前退休公教月領平均「超過五萬元」），而勞保年金砍不下去的原因。既然減法手段行不通，那就採取加法改革。

三、具所得重分配功能

近年貧富差距越拉越大，低於平均薪資的勞工占比也逐年上升：一〇九年六十六．七八％至一一四年六十九．七七％，薪資結構早已今非昔比。現行四五八〇〇薪資上限也已近十年未調，第二層基本上都是較高所得者，實施累進費率有助於改善薪資結構帶來的貧富差距現象，也補些社會保險應具所得重分配的功能。

撥補法制化是暫時解除勞保危機的止痛處方箋，但終非長久之計。而對制度長期結構問題，期待政府、朝野立委能思考提出更健全改革方案。

（作者是精算師FSA）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書