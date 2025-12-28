自由電子報
自由開講》南韓堅稱我為中國 就是中國在施壓

2025/12/28 08:30

◎ 吳國棟

南韓堅稱我國為中國，背後就是中國在施壓。（圖取自freepik、歐新社，本報合成）南韓堅稱我國為中國，背後就是中國在施壓。（圖取自freepik、歐新社，本報合成）

媒體報導南韓外交部12月11日在例行記者會上表示該國「一貫堅持增進韓台間非官方實質合作的基本立場」。中國國台辦則表示支持，認為韓方的列示「沒有問題」，稱「一個中國原則」是「國際關係基本準則和國際社會普遍共識」。其實中國可以就此議題不予評論，但如此表達就等於是不打自招，整個事件其實就是中國在背後施壓，施力點就是經濟因素

經查中國及香港是南韓最大出口地，2024年計1679億美元，占南韓出口總額6831億美元的25%，其次為美國（1284億美元，占19%）、越南（583億美元，占9%），日本（296億美元，占4%）。故對南韓來說，中國市場遠比美國及日本加在一起還「重要」。南韓可能極為懼怕中國未來也威脅要對該國課徵「對等關稅」或祭出非關稅壁壘，故在政治面屈從，卻要台灣付出代價？

韓方12月11日的表態顯示其立場仍維持不變，我方勢必提出有力談判籌碼，否則光是透過外交交涉與溝通協調可能無效。回顧過去台灣順應韓方的要求，將「南韓」改為「韓國」，以及將「漢城」改為「首爾」，均顯示我國極為尊重韓方的要求，但南韓現在則來個「以怨報德」嗎？

近日政大東亞所博士張玲玲投書認為，我國若在入境系統將南韓稱呼為「DPRK （South Korea）」，是不恰當或刻意錯置。難道南韓稱呼我國為「中國（台灣）」就是恰當嗎？

南韓明明知道台灣與中國互不隸屬已存在76年（1949-2025年），就像自韓戰結束後的南韓與北韓，以及二戰結束後的東德與西德，雙方互不隸屬，不會有其他國家「刻意錯置」，將其中一國歸類在另一國名下。但南韓的作為就是刻意錯置，將台灣視為中國的一部分。若我方不予糾正，將使更多國家跟進

實務上我國如在入境系統如此設定，受影響者僅是韓方來台的旅客，感覺「情緒不佳」，但在國際媒體廣泛報導下，將讓南韓感受到壓力，世界各國也將更關注中國對台灣的持續外交霸凌。如韓方未來有善意的回應，我方隨時可調整回來，「不咎既往」。

南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪表示，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係。（資料照）南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪表示，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係。（資料照）

同屬西方民主陣營重要成員且經貿關係密切的日本與南韓，過去也因南韓「徵用工訴訟」事件發生長達四年之「日韓貿易戰」（2019-2023），雙方相互祭出貿易制裁措施，將對方移出「出口白名單」，日本並限制對南韓出口半導體化學原料（氟聚醯亞胺、光阻劑及高純度氟化氫），讓三星、SK海力士與LG受到極大的衝擊，當時南韓還就此向世界貿易組織（WTO）提出申訴。最後雙方歷經多次談判後，終於和解達到雙贏。

企盼本議題能引起台灣民眾的關注，大家集思廣益，為台灣的未來獻策。

（作者為退休貿易推廣人員）

