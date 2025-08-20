晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》通權達變才能破解「聯共制台」

2025/08/20 09:30

◎ 張世賢

自由時報七二九社論指出，這次大罷免是「一場君子與小人的鬥爭，不僅見諸一年多來的國會，台灣面對中國脅迫的因應與作為，亦復如是。」結論為「主政者必須揚棄君子作風，因應新而險惡的大環境，關鍵時刻慎謀能斷，積極作為，此其時也。」

其實，自從上世紀下半葉台灣民主運動蓬勃發展而頻繁舉辦選舉以來，黨外（或民進黨）與國民黨的競選，哪一次不是「君子與小人的鬥爭」？國民黨利用黨產大規模的買票，有如「陰溝鼠輩」偷偷做票的行徑，以戒嚴法管控言論和出版，加上利用黑道恐嚇、騷擾，幾乎每次都把乖乖守法的對手打趴在地。

立法院國民黨團總召傅崐萁率團去年4月前往中國，成員在北京人民大會堂西大廳合影。（傅辦提供）立法院國民黨團總召傅崐萁率團去年4月前往中國，成員在北京人民大會堂西大廳合影。（傅辦提供）

後來民智漸開，民氣漸盛，抗議作票的「中壢事件」和訴求解嚴的「美麗島事件」先後爆發，國民黨的小人氣焰才稍有收斂。但九○年代的「寧靜革命」深化台灣民主後，總統大選連敗兩次的國民黨，竟敢違背兩蔣遺訓，無恥地勾結昔日死敵「聯共制台」，妄想以此奪回政權。這種飲鴆止渴的危險轉變，讓台灣從此陷入小人猖狂的紅色深淵。

國共密切來往以後，各種紅色滲透長驅直入，中共傾注舉國之力，收買藍營掌控的縣市基層，並利用現代傳播技術，大量傳布虛假訊息，詆毀台灣各項施政，引誘民眾嚮往「中華民族的偉大復興」，頗見成效。

這次大罷免訴求的「抗共保台」未能引領風潮，實與國民黨得此「小人」相助有關。

另一個左右罷免成敗的因素，當然是國民黨源遠流長的買票惡習。它公然違背憲法「立法院不得增加預算」的規定，利用人性弱點，在立法院以多數暴力強行通過全民普發萬元。這顆本質為非法買票的超級核彈，讓眾多年來艱苦奮鬥的無私志工，壯志未酬！更讓國際間誤以為台灣主流民意迎合中共，實係災情慘重，影響深遠！

自由開講》通權達變才能破解「聯共制台」藍營強行通過普發全民一萬元的特別條例，作為收買人心，是左右726大罷免成敗的因素。（資料照）

幾十年來的經驗早已顯示，政壇上的謙謙君子絕非卑鄙小人的對手。我們呼籲掌握台灣命運的民進黨立即檢討改進，既然明知國民黨向來都是小人當道，目前又加上「共匪」狼狽為奸，民進黨應即進行徹底改組，延攬能夠通權達變的治理高手，瓦解小人的種種招數。

尤其是，綠營歷屆政府文宣部門太弱，亟需培植論述人才，設置「新聞事件快速反應小組」，全天候妥善應付各類突發事件，切勿挨打後延遲反擊，喪失時效。 （作者為退休公務員）

