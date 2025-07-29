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社論》一場君子與小人的鬥爭

2025/07/29 05:30

這一君子與小人的鬥爭，不僅見諸一年多來的國會，藍白挾其多數而毀憲亂政，面對中國脅迫的台灣，因應與作為，亦復如是。（資料照）這一君子與小人的鬥爭，不僅見諸一年多來的國會，藍白挾其多數而毀憲亂政，面對中國脅迫的台灣，因應與作為，亦復如是。（資料照）

上週六的大罷免，廿四名中國國民黨籍立委全數保住席位，公民團體近數月來的努力功敗垂成。投票結果既定，社會旋即瀰漫另一波熱鬧氣氛，各方解讀出籠，政治效應發酵，名嘴諸多論斷，好名之徒趁機黨同伐異；且因這次集體罷免公職人員為歷來最大規模，各國鮮見，國際媒體也關注台灣公民向世人發出的整體訊息。

民主投票必有勝負，多元是民主的特色，選民抉擇既定，參與各方常各自解讀其義，檢討勝負之外，也找出足可激勵己方的訊息。藍白兩黨把大罷免視為政黨對決，連日來因此得意洋洋，還要主政者道歉、下台；民進黨表示尊重結果，讚揚公民參與，內部出現檢討與改革要求；罷團強調激發公民集體力量，堅持天理公道與價值就是成功，絕對不氣餒，未來將持續監督。

國際媒體的報導頗有旁觀者清的角度。中國因素無所不在，是其一致的觀察，北京試圖公然干預台灣民主。對於結果，《路透》等外電大致認為，罷免失利讓民進黨錯失重塑國會結構的機會，對賴清德施政形成重大打擊。《華盛頓時報》引述學者唐博偉（Bo Tedards）的話，大罷免結果令人震驚，華府可能對此失望，削弱台灣內部團結形象，影響美台互信。任教台大的南樂（Lev Nachman）向《法新社》表示，大罷免期間唇槍舌劍，台灣政治對立前所未見。

外媒也不乏現場生動報導。《自由比利時報》記者觀察，「花整個下午收集簽名的志工」，很多是女性，且是母親，儘管遭到恐嚇等對待，她們的脆弱恰恰凸顯了其真誠，「她們是普通公民，不是政治機器」；台灣公民的勇氣應啟發所有民主國家。《中央社》發自溫哥華的報導，加拿大台灣僑民熱烈支持罷免運動，許多人主動簽連署書，還有人回台灣投票。台裔醫學教授山人幸琪說，加拿大不同政黨和族裔背景的人，都對中國滲透充滿警戒，反觀台灣人民卻對中國滲透有很大的觀點差異。

西諺說，成功有許多父母，失敗頓成孤兒；在泛政治的台灣，選舉等各種政治競爭，失敗反而有諸多理由。大罷免結果大出一般預料，究責檢討之聲更不絕於耳，勝方尤趁勢追擊，從落敗方「找戰犯」，意圖進一步打擊對手。

回顧過程，大罷免走到投票的第三階段，出乎許多人意料之外。第一階段提議，選舉人總數一％達標不難，接下來的連署十％門檻不低，且須提供身分證字號，罷團成員堅苦卓絕，有如小蝦米對抗大鯨魚，終於跨越門檻，也讓朝野政黨警覺公民力量不可輕侮。誠然，大罷免受制「在藍區罷藍委」的結構因素而未成，但就社會運動來說，開創歷史，草根力量的展現與成長，人數與運作都更成熟，堪稱雖敗猶榮。

近日各方議論中，藍營打出的「普發現金一萬元」催出支持者，被視為致勝關鍵。歷史學者李筱峰指「台灣輸給只在乎眼前短利的小市民」，社會上也有人感嘆：共產黨哪需要武統，只要宣布每人發一百萬元，僅廿三兆元，台灣人就投降了。這些從國民性及政治文化角度的探究，並非無因。常見的說法，日本時代高官後藤新平曾說，台灣人愛錢、怕死、愛面子；但這話未見諸正式紀錄，為新聞工作者黃旺成一九二七年在《台灣民報》所提。更早的一九二一年，蔣渭水在〈臨床講義〉曾指「台灣這個患者」，有「智慮淺薄，不知永久大計，只圖眼前小利」…等症狀。一百年後看，顯仍適用今日台灣。

另一方面，民進黨誤判情勢，策略失當，難辭其咎。從對大罷免提議到連署初期，自陷於「當家不鬧事」，並未積極參與。及至連署風起雲湧，趕緊加入，仍以尊重罷團自主為由，保持距離，未全力協同運作，一派君子作風。相形之下，藍白劍指賴清德，誣指大罷免由主政者發動，上綱為政黨對決，兩黨主席、大咖支持者傾巢而出，且有中國助陣，票數多寡消長，勝負之勢終定。

必須強調，這一君子與小人的鬥爭，不僅見諸一年多來的國會，藍白挾其多數而毀憲亂政，面對中國脅迫的台灣，因應與作為，亦復如是。多年來，台灣不少人天真地以為，民主必勝共產主義，以致中國充分利用台灣民主，滲透、統戰、認知戰、外交打壓、灰色地帶作戰、拉攏收買同路人，無所不來，且正從立法院顛覆國政，企圖不戰而吃掉台灣。大罷免之後，藍白勢必益形張狂，國會亂象更甚，主政者揚棄君子作風，因應新而險惡的大環境，關鍵時刻慎謀能斷，積極作為，此其時也。

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