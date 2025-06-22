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綠學院》如果七月五日預言是真的，我們的電網扛得住嗎？

如果七月五日預言是真的，我們的電網扛得住嗎？
綠學院

綠學院

2025/06/22 15:30

◎ 鄭智文

（取自貼文）（取自貼文）

從2022年八月裴洛西訪台之後，日子就變得越來越難過了，不知為何每次遇到連假總會出事，颱風、地震、事故、他國戰爭、國際局勢變動，遇到川普發動關稅戰爭還得銷假上班，周末在家睡覺還會傳來美國儲能大廠Powin破產的消息。

因此當網路流傳日本漫畫家預言今年（2025）7月5日臺灣和日本將會發生毀滅性大地震時，幾百萬的流量立刻湧入，大家都好奇所謂的毀滅性是有多嚴重。

這類的預言是絕對不敗的，因為全球早就進入氣候緊急狀態，伴隨著地球升溫，地震、火山爆發、極端氣候造成水災、旱災、森林大火等只會越來越頻繁，南海海槽大地震也不過就是連鎖反應之一而已，只要稍微願意誠實面對地球現狀的人，都可以輕鬆做出在我們這代就會實現的預言。

好吧，但如果七月五日預言是真的，我們的電網扛得住嗎？很多人問綠學院這個問題。

按照目前網路廣為流傳的版本，七月五日當天清晨五點，地震引發的海嘯會席捲本島東部，但因為中央山脈夠高，阻擋海嘯前進，因此西部不會受災。這樣聽起來，應該不至於同一時間內讓全島瞬時失去超過1 GW的發電資源，或波及到在線待命的電網端儲能，儲能系統應能像403大地震一樣，再次發揮救援投手的實力，扛住電網。當然，目前有相當多的儲能系統建置在宜蘭和花蓮，這是可能的變數。

電力系統面對極端氣候和重大災害，除了把《沒有小松鼠背鍋，這次靠除役機組挽救台電的中年危機？》中提到的發電資源打開穩住局勢之外，大概就剩儲能這個救援投手。

如果七月五日預言是真的，能救電網的儲能系統裝在哪裡？

這些救援投手在哪裡？之前文章講過，儲能系統在三個地方設置最有用，分別是發電端、電網端、用戶端（需求端），為了簡化，業界將安裝於發電端及電網端的儲能稱為表前儲能，安裝於用戶端的儲能稱為表後儲能。

綠學院》如果七月五日預言是真的，我們的電網扛得住嗎？（圖一）儲能系統三大應用場景
資料來源：《公司儲能系統評估與建置即戰力班》課程教材

表前儲能和表後儲能有什麼不同？
　　
表前和表後的「表」，象徵的是台電的電表，是一種電力系統掌握與否的責任分界點。在發電端安裝的儲能例如光儲PV+ESS，以及403大地震的救援投手：電力交易平台上的輸電或配電級的儲能，都是電力系統可以看得到的資源，因此可以稱為表前儲能。在用戶端安裝的儲能，藏在負載端，電力系統看不到，也就掌握不了，稱為表後儲能。

如果七月五日預言是真的，能救自己的儲能系統裝在哪裡？
　　
雖然目前最有實績、績效最好的是安裝在電網端的儲能，但若以全局思維，包含用電戶的所有參與者，都會受到電力系統穩定與否的影響，尤其又以平時有生產行為、遇到台電停限電會有經濟損失的工廠影響最大。因此，為了自己的荷包著想，工商業用戶安裝表後儲能，就不只是考慮自己有沒有賺錢才安裝，而是要考慮在氣候緊急狀態、自己全盤皆輸的情境下，替自己買保險的避險策略。買保險不需要跑IRR，這樣思維你才不會困在早就離我們遠去的美好舊時代裡，那個沒有氣候變遷、世界還有單一霸權、矽谷新創歌舞昇平的時代。下一篇，我們來談表後儲能可以裝在哪些地方，以及安裝的效益。

本文經授權轉載自【綠學院】如果七月五日預言是真的，我們的電網扛得住嗎？

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