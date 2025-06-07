小松鼠、白鼻心、猴子、蛇等小動物這幾年是台電的好朋友，每次遇到停限電，大家感覺都是靠著小動物挽救了台電的顏面。不過這次來了另一個新朋友：除役機組，原來台電還有偷開機這招，這是哪招？

（取自貼文）

◎ 楊雅雲 鄭智文

小松鼠、白鼻心、猴子、蛇等小動物這幾年是台電的好朋友，每次遇到停限電，大家感覺都是靠著小動物挽救了台電的顏面。不過這次來了另一個新朋友：除役機組，原來台電還有偷開機這招，這是哪招？

在電力系統中，為了要維持電力系統穩定運轉與機組故障後之備援需求，需要備轉容量，這就跟球隊要準備後備球員的邏輯是一樣的。如果你是一個球隊老闆，遇到先發球員上場打個幾分鐘後竟然跑去睡覺（太陽能），基本上你的解決方案就是：多買些後備球員，救援、板凳兩相宜。

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三種電力系統中的板凳球員



像李維拉這種等級的神救援，就是電力輔助服務，綠學院已經吹噓了一系列火紅的文章；一般板凳球員，就是備轉容量。

備轉容量，就是坐板凳的發電機組，已經完成暖身，有事可快速上場，基本就下面這三種：

● 大型機組：

例如新式燃氣機組，可以出力1,000MW。

● 中型機組：

例如新式燃煤機組、燃氣機組，可以出力800MW。

● 小型機組：

例如傳統燃煤機組、燃氣機組、（抽蓄）水力機組，可以出力600MW。

萬一板凳球員休假去做健康檢查，即戰力25人名單不足，電力供應的馬奇諾防線感覺快被攻破了怎麼辦？這時台電搔了搔頭，大家交頭接耳地討論了幾分鐘，一位滿頭白髮，看起來像是國民政府播遷來台時就在台電服務的台電人員站了起來，說：「我去找25人名單外的老傢伙吧。」

兩種電力系統中移出正式名單外的球員

啊哈！原來這就是本次新聞主角興達電廠三號和四號機！他們是已經被移出正式名單外的球員，這類球員細分後還有兩種：

● 緊備機組



這些老先生已經是除役機組，平時是不會上場的，只有遇到系統事故、天災、國安問題，造成實際或預估備轉容量率低於6%時，有條件地上場打球。這些老先生動作很慢，需要十幾個小時才能上線，且根據環保法規規定，每年累積運轉不得超過720小時，並須配合空品季節管制，在污染較重的冬季停機，不是你要他上就上。

● 準備成為緊備機組的機組



這些老先生也是除役機組，他們已經通過申請，準備要成為緊備機組，只有在非空污季節4~9月，實際或預估備轉容量率低於8%時，才可以上場打球。

台電年輕時是一有志氣的帥小夥，打敗日本人的惡意預言，寫下五個月內復原臺灣80%的供電系統的傳奇故事。雖然現在已經步入中老年，但做事還是蠻靠譜的，不會下班之後電話不接，訊息不讀不回。台電這次並沒有做錯了什麼，只是使用除役機組意味著空污和高碳排放，跟國家宣稱要達到的淨零目標不合拍，而且如果25人名單都湊不齊，恐怕背後還隱藏了缺工問題。

這些年下來，我們已經養成了「想要享受自由，卻不願意承擔責任，整天高談要供電穩定與安全、環保、降低發電成本三者兼顧的空話」耍流氓的行徑，忘了談論跟技術有關的專業時，一定要談邏輯而不是談感情，不能任憑吃瓜群眾你一言我一句地決定台電的方向。頻率驟動、分區卸載至區域性限電都可能會是我們正在或即將面對的問題，2021年上架的《513是停電還是缺電？》文章，能源業的綠色工作者已經聯合提出幾個解決問題的方法，我們當時提出的解方有的治標有的治本，治標的效果快，治本的解方要有耐心，等待十年才能看到效果，但絕對值得。為了挽救台電的中年危機，下一篇，我們開始來談其中一個治標的解方：用戶端儲能，別名表後儲能。

本文經授權轉載自【綠學院】沒有小松鼠背鍋，這次靠除役機組挽救台電的中年危機？

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