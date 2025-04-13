臺灣的中小企業主很習慣炒短線，這是因為我們的市場很小，炒短線的回報來得很快，就算是本地的品牌商，當想要快速建立企業或品牌形象時，也會發現「使用100%再生材料」真是一個必勝的策略。

◎ 來俊吉

（取自貼文）

上一篇我們出了新能源業的躺平策略，所有行內人看了都哈哈大笑表示太傳神了，馬上有綠學院會員用DeepSeek仿照該篇語氣想出一篇綠色產業其他子產業的躺平策略。

讓中國大陸姥姥疼不起來、美國舅舅愛不下去的臺灣塑膠材料產業在2025年的關鍵字就是一個「苦」字，各位看官不妨看看台塑四寶的近五年營收與EPS，就不難理解石化業躺得有多平，姿態有多安詳！不需要再較量DeepSeek或ChatGPT的功能了，我今天就來演示「如何先顧塑膠業的巴肚，再來拜循環經濟這尊佛祖」的躺平策略，搏個版面，搏君一笑，如有雷同，純屬巧合。

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2025年躺平策略一：搞聯盟、搞小圈圈，而且要取一樣的名字



前有大陸姥姥經過大病初癒（新冠疫情）猶如拍斷手骨顛倒勇的塑膠產能內捲不給零花錢（原料進口驟減），後追美國舅舅準備要求提高孝親費（進口關稅驟升），搞得臺灣的塑膠產業飢寒交迫。此種有如肥皂劇一般的情節，竟然真的上演，且把「循環經濟產業」這男一晾在板凳上，可說是所有綠色產業中最苦命的子產業了。其箇中主要的原因在於使用再生材料會遇到太多問題，市場競爭者百家爭鳴，回收物料價格趁勢坐地起價，供應鏈受品牌商及政策影響，受困於預算增加又無法搞大罷免，為了要活下去，大家只好搞聯盟、也就是搞小圈圈，格局不一定有，至少做到了「另類閉環」的以霸治霸效果。



有趣的是，這些聯盟組織站隊各據市場山頭，但都取類似的名字，例如新材料、綠能材料、低碳材料、低碳循環、碳循環、資源循環、淨零材料、淨零回收、循環資材、環保再生、新科技再生複材等，猶如維生素ABC狗咬豬披上糖衣加上華麗外包裝瞬間變成強身益壽的保健食品。在這場零和遊戲裡，與其專注於技術研發，還不如學會如何講好永續夢想故事，才能獲得更多關注與資金。

2025年躺平策略二：先拿便宜的認證打廣告再說



臺灣的中小企業主很習慣炒短線，這是因為我們的市場很小，炒短線的回報來得很快，就算是本地的品牌商，當想要快速建立企業或品牌形象時，也會發現「使用100%再生材料」真是一個必勝的策略。

但自己說自己使用100%再生材料沒人信，一定要有一個公正的第三方才算數，其實這個世界哪有可能有什麼公正的第三方，說穿了就是《後宮甄嬛傳》裡的棋貴人，貌美、未必聰慧卻能得到皇帝的專寵，讓他豔壓群芳，左右逢源。只要先拿到認證這張入場券就好，至於是否為搖滾區並不是重點。

猴子上了樹，才會被發現屁股紅。很快，消費者就會發現許多產品只有頭一批有認證，後面的就放生，反正品牌效益永遠輾壓環保效益，誰看得出來、又會特別在意這雙球鞋是用再生材料生產的呢？

漂綠到底是蓄意詐騙還是環保份子過於嚴苛的標準，中間這條線真的非常模糊。如何讓循環經濟最後真正循環的不是只有新台幣，需要你停看聽。

2025年躺平策略三：坐等政府當乾爹，情緒勒索要補貼



在循環經濟產業中，回收商、再生材料供應商、製造業者、政府、投資人等利害關係人，在市場樂觀時人人是朋友，但當潮水退去時，誰來承擔成本？這筆帳應該由誰來買單？這時候最容易的方式，就是找政府救市。

過去幾年，政府高舉淨零轉型與循環經濟大旗，透過補助計畫、大型採購等方式扶植產業，但當市場走向飽和、當回收物料價格崩跌、當企業發現ESG規範並沒有帶來實質利益時，最常見的劇本就是：業者情緒勒索政府，要求更多補助、更多稅賦優惠，甚至直接要求政府保底回收價格。

問題來了，這套模式真的能長久嗎？政府資源有限、財政負擔加劇，當政策不再無條件支持循環經濟產業，這些老賴業者將要如何存活？沒有健全的市場機制，終究只會讓寡占企業壟斷資源配置，導致低效益與低效率，最後讓整個循環經濟產業變成一場不公平的博奕遊戲。

你已經看懂了，所謂的躺平並不是真的要你什麼事情都不幹，為了在這變動的時代中正確地躺平，你需要更高的靈活度和創新能力，以迅速因應市場變化和政策調整的挑戰。行內人將慢慢發現，亂世中唯有跟對人、做對事、燒好香，等待時機利涉大川，否則公司將會真正的躺平，只是你不會喜歡這種躺平。

2025年的塑膠業要學會買張好車票，在循環經濟這節硬臥車廂裡找到舒服的姿勢躺平，舒服地躺平不是因為床變軟了，而是因為我們變聰明了。為了做到什麼都不做，我們必須先做很多事情！

本文經授權轉載自【綠學院】2025年塑膠業如何在循環經濟的硬臥舒服地躺平

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