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綠學院》2025年如何在新能源業正確地躺平

自從2020年起，連續三年綠學院都會出一篇綠色產業趨勢預言，到2023年我們就挨罵了，因為預言全部成真，於是就被說是唱衰臺灣，真是父子騎驢，只好摸摸鼻子修整兩年。今年（2025）適逢氣候變遷轉折點，也是全人類的本命年，既然躲不過，就來談談躺平的策略吧，搏個版面，搏君一笑，如有雷同，純屬巧合。
綠學院

綠學院

2025/03/10 15:00

◎ 鄭智文

（取自貼文）（取自貼文）  

自從2020年起，連續三年綠學院都會出一篇綠色產業趨勢預言，到2023年我們就挨罵了，因為預言全部成真，於是就被說是唱衰臺灣，真是父子騎驢，只好摸摸鼻子修整兩年。今年（2025）適逢氣候變遷轉折點，也是全人類的本命年，既然躲不過，就來談談躺平的策略吧，搏個版面，搏君一笑，如有雷同，純屬巧合。

2025年躺平策略一：與其去讀台政大，不如膽子大和嘴巴大

我們首先拿需要技術或資金門檻的儲能業開刀。才短短幾年，儲能就走完了一輪產業週期，這一輪有很多新公司加入戰局，除了少數公司擁有技術壁壘之外，大部分公司依靠的是勇氣、運氣和抄襲同業。

站在風口上，豬也會飛。專業在風口下永遠是最容易滅絕的物種，大家都發現與其去讀台政大，不如膽子大和嘴巴大。

不只是儲能業，再生能源因為沒有公正、公開的批發交易市場，出現各式各樣光怪陸離、違背常理的綠電交易模式，過一兩年一定會有非常多的商業糾紛產生。

2025年躺平策略二：產業將掀上市櫃熱潮

潮水退了，就知道誰沒穿褲子。很快，現金流危機將會開始在行業內蔓延。

我們接下來將會看到更多新能源公司計畫上市櫃，循IPO方式募資。這是因為資本市場已經不容易募資，或是因為資本市場對能源不瞭解，因而轉向民間普羅大眾募資。

綠色創業者成功了就是偉大的夢想家，失敗了就成為詐騙，到底是蓄意詐騙還是純粹失敗，中間這條線真的非常模糊。上市櫃是不是新能源公司最好的出場方式，需要你停看聽。

2025年躺平策略三：坐等台電奶媽當乾爹，情緒勒索騙財又騙色

在新能源業，發電業、開發商、用電戶、投資人、公用售電業等利害關係人，沒出問題的時候，大家都是好兄弟；一旦潮水退了，就會說親兄弟明算帳。這筆帳認真講起來其實是你要為你自己負責，但現在社會不流行自己為自己負責，於是找台電負責最容易，台電當完奶媽還得當乾爹，大家高舉淨零大旗，都要對乾爹騙財騙色。

騙色？不要看乾爹現在因為淨零挑戰變得又老又醜，台電年輕時也是一有志氣的帥小夥，打敗日本人的惡意預言，寫下五個月內復原臺灣80%的供電系統的傳奇故事。當乾爹成了中老年人，電力系統有越來越高比例的再生能源，如果沒有市場機制容納各種資源配置，就更容易產生寡占的情緒勒索，從而發生低效益或低效率的情境，為了解決這些問題，就得開更多的後門，創造更多的不公平，坦率地說，電力系統的問題不解決，下一代就沒有未來。

你已經看懂了，所謂的躺平並不是真的要你什麼事情都不幹，為了在這變動的時代中正確地躺平，你需要更高的靈活性和創新性，以迅速因應市場變化和政策調整的挑戰，現在行內人正在追求的表後儲能商機，或是擴張事業版圖到海外，就是新一輪的排位賽，行內人將慢慢發現，專業細節需要專業團隊的支持才能實現，如果沒有辦法在專案篩選、投資回報、風險控制等多個環節中專業決策，公司將會死去，這種躺平你不會喜歡。

2025年，全人類的本命年，我們風雨同舟，為了做到什麼都不做，我們必須先做很多事情。


本文經授權轉載自【綠學院】 2025年如何在新能源業正確地躺平

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