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自由開講》回應「常態分班政策請兼顧現實」

2024/02/20 10:43

◎柳彌

自由廣場「常態分班政策請兼顧現實」一文直指常態分班下「有教無類」與「因材施教」兩者之矛盾。作者期待「面對學習困難的學生。我們若能重新檢討常態分班政策，讓擅長指導學術專題的老師，與擅長鼓勵學習狀況欠佳的老師，兩者各得其所」、「避免常態分班之下，文化資本較缺乏的學生因學業成績不佳而輸在起跑點上。」作者所言，實為暮鼓晨鐘，提醒讀者關注當前「常態分班」可改善之方向。然作者所提並非「常態分班」最大的問題。「常態分班」最大的問題在於造成教學環境沉淪、學校侵害學童權利惡化。

國中生示意圖，人物與本文無關。（資料照）

「常態分班」的問題主要在於執行偏差。依規定先亂數編班，編班後如有輔導需要可申請轉班，因此如導師、教師之教學輔導方式無助於學生，可申請轉班。如轉班管道暢通下，自無前文所提「有教無類」與「因材施教」兩者之矛盾，然現實狀況為校方將轉班視為汙點，有損校方顏面，故多所掣肘，甚至有學校將從未有學生成功轉班自豪。由於教師不論教學輔導有多嚴重的問題，校方就是不會同意學生轉班。為具體化保障問題老師，部分學校增訂法所未授權的規定，如限制每一年段、就學期間之轉班次數，禁止轉班駁回後以同樣理由再次提出轉班申請，甚至刪除編班法規對涉及編班事由之導師之輔導與紀錄。在此情況下，問題老師自然不怕沒學生，對學生的不當行為也就更加放肆。

校方對轉班限制所提之理由匪夷所思，害怕班上同學跟著提出轉班有之、害怕老師沒面子有之、害怕家長議論轉班有之、害怕影響校譽有之、害怕增加行政成本有之，然無一與轉班規定之「輔導需要」相關，校方以非法定理由拒絕轉班犧牲學生受教權、維護問題老師的欺善權。教育局對校方違反編班辦法之情節知之甚明，然面對家長的陳情，不只未糾正，甚至擅自為校方捏造理由。這些現象在網路校園霸凌相關網站俯拾即是。

藉由落實轉班機制，消除以非法事由不同意轉班之現象，讓問題老師現蹤，除確保教育兼顧「有教無類」與「因材施教」，更能消除校園地獄。避免國小教師霸凌學生，學生日後霸凌老師、同學之惡性循環。

（教師）

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