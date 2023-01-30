德瑞克說碳金融》第四十六講：低碳時代下的公用事業投資，真的安穩？

公用事業為我們提供生活基本服務，但是你了解每個月的水電瓦斯的帳單，是根據甚麼標準來收費的嗎? 瞭解了收費的遊戲規則，才能瞭解公用事業在低碳時代面臨的挑戰與變革。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。有興趣的讀者可以在FB上搜尋《德瑞克說碳金融》粉絲專頁。

低碳時代下的公用事業投資，真的安穩？（圖片來源：https://pixabay.com/）

新年快樂，祝大家鴻圖大展，兔年行大運。

上一講我們講到公用事業的投資概念，複習一下，公用事業是一些負責提供基本公共服務的公司，像是電力公司、自來水公司、瓦斯與天然氣公司等等。

請繼續往下閱讀...

這一講，我們從公用事業是怎麼「賺錢」開始聊起。喔，不對，這樣的說法不夠精確，因為公用事業的營收不太應該用「賺錢」來形容，因為公用事業跟其他一般事業不太一樣。

一般公司適用於常見的商業邏輯，在市場競爭下，提供消費者價值的商品與服務，商品價格與公司的利潤取決於消費者的意願，而公司則希望提供更好的商品與服務，來賺取利潤。

但是，公用事業不一樣。它有很高的行業壟斷特性，又是屬於民生必需服務，面臨著嚴格的當局監管，因此公用事業是不能從他們提供向客戶提供的水、電或瓦斯中賺取利潤的。他們只能實報實銷按成本反應給消費者，把原材料成本跟雇用人員的薪資，直接反應在你我每個月的水電瓦斯費。

公用事業是怎麼訂出收費標準的？（圖片來源：https://pixabay.com/）

但是，除了這些直接產生的費用之外，還有一部分是公用事業要持續投資建設的，像是輸送電的電塔，高壓電轉換站，輸送水的管道等等，這些建設都需要金錢投資。金錢投資也需要成本的，投資金錢的來源是銀行借錢與股東投資，而成本就是利息與股息。

讓我們看一下，公用事業的收費公式吧！

收入要求=費用 +（股本回報率）*（折舊後的資產價值）

我們把太艱深的部分先略過，上述公式中，收入要求就是全部消費者共同負擔的水電瓦斯費用；費用就是前面提到必須實報實銷的成本，包括原物料進貨成本與人員薪資等等。而資產價值就是持續投資的建設，則有一個經過監管單位許可的投資回報率，回饋給股東。

台電隸屬於經濟部國營事業委員會。（圖片來源：https://www.moea.gov.tw/）

我們舉台電做為例子吧！台電是國營事業，隸屬於經濟部國營事業委員會，以下公式來自於台電公司「電價公式中之相關計算因子」資訊。

其中A（燃料成本）很好理解，火力發電需要購入煤炭與天然氣，這些需要成本。

B（其他項目）中則包括稅捐、規費、用人費用、營業費用等等，這部分也是實報實銷。

而C（合理利潤）則是針對固定資產與營運資金，用投資報酬率3%~5%來計算。

而把這些加總完之後，除以當年度的總售電度數，就得到了每度平均電價，列入了妳我每個月的電費帳單中。

這是由來已久的公用事業費率算法，這樣特殊的會計規則和預先確定的投資回報，似乎兼顧著消費者的公平與投資者的合理利潤。

但是，這樣的費用計算方式，真的適用於能源轉型的當代嗎？

第一個問題，當家庭太陽能發電益發普及，是否會造成社會的不公平？

我們知道，越來越多公司與家庭開始設置太陽能板發電，發的電如果在自給自足之外有餘，甚至可以回賣給電廠，這可能會讓電廠的總售電度數減少。

而電廠如果沒有及時地把成本降低（像是人事成本與營運成本並不容易快速降低），那麼總售電度數的減少，就會帶來平均每度電價的提高。

想一想，用電變少了，每度的電價反而變貴了，這是否合理？

另外，有能力在家中設置太陽能板的，通常都是相對較有經濟能力的，而這些剛好是將電賣回去給電力公司的人，所以漲高的電價往往是由沒能力裝太陽能板的租戶或是窮人來負擔，這是否公平？

家用的太陽能板越來越普及。（圖片來源：https://www.moea.gov.tw/）

第二個問題，在海外有很多公用事業是民營的，股票是在公開市場發行的。這些公用事業的經理人也背負著股東期望與股價壓力的。

理想上，為了低碳發展，發電該盡可能轉向清潔與可再生能源，但是上述的營收公式並沒有提供這樣轉型的誘因。

讓我們再看一次，公用事業的營收公式（營收來源就是每個月的水電瓦斯帳單）：

收入要求=費用 +（股本回報率）*（折舊後的資產價值）

第一，費用是實報實銷的，所以節省下來的成本並無法成為公用事業的獲利，這會讓節省成本失去誘因。

第二，因為資金報酬取決於資產（也就是新建設），簡單說，公用事業要靠「建造東西」才能賺錢。與其維修（列於實報實銷的費用中），建造新的東西（成為資產）會更有誘因。但是建造更多的東西並不總是正確的答案。

電力部分所面臨的挑戰並不是「不足」，而是要讓既有的服務變得更加永續，更加綠能，更加智能。而現行的公用事業的收費制度，似乎還沒能跟上這個思維。

也許，在低碳的浪潮下，我們將迎來更多的電力改革。而改革收費的遊戲規則，可能是創造公用事業改革誘因的第一步。

低碳浪潮會牽動公用事業的收費規則嗎？（圖片來源：https://www.moea.gov.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法