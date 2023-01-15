德瑞克說碳金融》第四十五講：動盪時局下，有沒有相對穩定的投資標的？

公用事業板塊（Utilities Sector）就屬於相對「防禦型」的投資標的。股價相對穩定，而且提供相對可預測的股息。但是在投資之前，先花個五分鐘，讓這篇文章帶您了解公用事業股票與其運作方式，這非常重要。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

過去這一年的資產市場，真的是風雨飄搖，雷電交加。（圖片來源：https://pixabay.com/）

過去的一年，不管是美股或是台股，資產上下的變動實在很大，就像汪洋中的小船一樣，擔心下一個浪頭會把自己吞沒。在這樣起伏大的市場裡，有沒有相對穩定的標的物？能夠提供穩定的股息來源？

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其實是有的，公用事業板塊（Utilities Sector）就屬於相對「防禦型」的投資標的。股價相對穩定，而且提供相對可預測的股息。

但是在投資之前，先花個五分鐘，讓這篇文章帶您了解公用事業股票與其運作方式，這非常重要。

這是過去一年的ETF價格走勢，藍色是五百大權值股S&P500的ETF，黃色是公用事業的ETF。黃色比藍色相對平穩一些。（資料來源：Google財經）

等等，甚麼是「公用事業」？這是投資行業對於產業的分類，這些產業包括了一些負責提供基本公共服務的公司，像是電力公司、自來水公司、瓦斯與天然氣公司等等。

不管經濟再怎麼不景氣，總還是要用電用水吧！所以公用事業往往是最穩定的投資項目之一。而且大多數公用事業公司會向投資者支付穩定的股息，因此通常會成為經濟不確定時期的避險標的。

讓我們試著了解更深入一點。

因為公用事業經營範圍通常屬於民生必需的服務，像是供電與供水。這些公用事業在各國政府都有專責單位在監管。有些公用事業是公營的（像是台灣電力公司、台灣中油、台灣自來水公司），而有些國外的公用事業則是民營的（像是美國的NextEra Energy能源公司，後面會介紹更多民營的公用事業股票）。

公用事業公司因為基礎建設的資本支出很大，通常屬於壟斷事業，畢竟一座城市不需要兩三組自來水管線，也不需要密密麻麻的高壓輸電塔來互相競爭，對吧？

可是，為了控制這些壟斷民生基本需求的公用事業公司，每個國家都有單位在專職監管，收費也都有完整的標準在審核，是不能夠對民眾漫天喊價的。

總和以上，我們可以看出公用事業公司大致上的輪廓了：通常事業體很大，在服務的特定地區會位於壟斷的地位，但是有嚴格的監管單位控制其收費，因此利潤報酬往往較穩定而不容易有驚喜。

公用事業負責民生基本必須的服務。（圖片來源：https://pixabay.com/）

因此，投資者關注公用事業股票時，目標通常是尋找可靠的配息股票。因此一般在經濟低迷時期，這些公用事業股票可能成為避風港，因為表現出相對低的波動，而且配息提供相對可預期的投資報酬。

而全球通貨膨脹仍居高不下的狀況下，因為公用事業屬於政府監管的壟斷行業，有機會將通膨增加的費用轉嫁給消費者，因此也有投資機構認為公用事業相對是抗通膨的資產。

但是，有個很重要的特性要留意。

公用事業需要持續做基礎建設，像是擴充電網、天然氣管道、供水系統和增設風力與太陽能發電等等，這些都需要花很多錢的，因此通常公用事業的負債都滿高的。當利率上升時，償還債務將變得更重的負擔，甚至遇到體質比較弱的公司，投資者可能要留意是否有破產或是流動性風險。

另外，當利率升高時，也會讓固定配息的公用事業相形失色。假設無風險的美國國債跟公用事業股票，一樣都提供3%的收益率，誰會選擇股票呢？因為扛風險是需要有報酬的，對吧？

利率升高時，風險性資產如股票有下行的風險。（圖片來源：https://pixabay.com/）

公用事業中占比最重的就是電力產業，大概占了所有公用事業市值當中的55%。而且電力產業一直都是碳排放的重要角色，這部分在《德瑞克說碳金融》26~29講有做過深入討論。2022年八月美國通過了IRA（通膨削減法案），將撥款 3690 億美元用於氣候和清潔能源計劃，其中包含稅收激勵措施來促進公用事業公司的可再生能源轉型，這算是利多的消息。

如果讀者們對於公用事業板塊有興趣，除了參考文章一開始提到的公用事業ETF（代號VPU），或是參考富比士（Forbes Advisor）於今年一月建議的十支公用事業股票，大部分是美國各區域龍頭的電力與天然氣公司。

NextEra Energy（代號NEE），全球市值最大的公用事業股票。Duke Energy（代號DUK），南方電力公司（代號SO），Sempre（代號SRE），Dominion Energy（代號D），美國電力公司（代號AEP），國家電網公司（代號NGG），Exelon公司（代號EXC），Xcel能源公司 （代號XEL），PSEG公司（代號PEG）。

只是，隨著電力產業越來越多元化，在國外已經把發電產業開放做自由市場競爭，未來隨著更多家庭設置太陽能板來發電，甚至能賣電給電力公司，在未來都是日常生活的一部分，這些會對公用事業公司帶來甚麼樣的衝擊？下一講，我們繼續討論這些議題。

分散式能源將是未來趨勢。公用事業會面臨怎樣的變革？（圖片來源https://pixabay.com/）

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