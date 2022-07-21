自由開講》回應溫啟邦，許志成教授的「腸泌素治糖尿病真的能雙贏嗎？」

黃峻偉

這幾天李弘元教授投書所引起的腸泌素治療問題，在7月20日，溫啟邦教授和許志成教授發表的文章〈腸泌素治糖尿病真的能雙贏嗎？〉引用《新英格蘭醫學期刊》論文指出，嚴格的生活習慣改變，對於糖尿病的治療，比藥物有效。但是這樣的結論，其實不能套用在台灣現實的醫療環境中。

在一般醫學研究中所提到的積極生活習慣調整，執行的方法，是在短短的3－6個月內，每一週到兩週回診，每次的回診需要進行10－30分鐘不等的飲食衛教，運動衛教，甚至安排團體衛教課程和運動課程，過了這段積極的調整時期，後續的一年還是要每個月積極回診，做相關的衛教，才能達到研究中所提的生活習慣改善的效果。但是國內的健保給付，對於門診的飲食衛教，是0元，完全不給付。只有糖尿病共照網中，有一年總和一千多元，包含糖尿病營養衛教，但是這筆費用是包含各種糖尿病照護費用，如行政支出，營養衛教，運動衛教，藥物衛教，胰島素注射衛教，神經學檢查等各種總和。

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國內的健保給付，對於門診的飲食衛教，是0元，完全不給付。只有糖尿病共照網中，有一年總和一千多元，包含糖尿病營養衛教。（本報資料照）

一般民間的健身房教練課程，一小時一對一課程至少一千元，目前常見約一千五百元以上，以一個月4次就要四千到六千元。也就是說，專業的運動教練，是需要花一定的錢才能達到成效。而會有三高慢性病的患者，多數人可能長期沒有良好的健康生活習慣，所以需要專業的運動教練，有經驗的營養師，受過訓練的糖尿病衛教師介入，才能達到效果。然而，在台灣，健保要嘛不是沒給付，就是給付非常低，無法做到國外研究中所提到的積極生活習慣調整。因此，拿國外的期刊論文結果，來推論說積極生活習慣調整比藥物更省錢而且有效，這是一種錯誤的推論，完全忽略了台灣健保的限制。

另外，李弘元教授在一開始的文章中所提到的腸泌素保護心血管效果，這些研究的前提，是在做好積極生活習慣調整下，多增加腸泌素藥物有額外加乘效果。也就是說，腸泌素加上生活習慣調整，比單純生活習慣調整，有更好的好處。但是溫啟邦教授和許志成教授卻曲解成生活習慣調整比腸泌素更有效。現實中，並沒有單純腸泌素和積極生活習慣調整的直接對決研究，這點讓人懷疑這些教授們是不是為了自己的觀點而刻意扭曲研究的結論呢？

（禾馨民權內科診所專任醫師）

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