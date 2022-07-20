自由廣場》腸泌素治糖尿病真的能雙贏嗎?

◎ 温啟邦、許志成、蔡旻光

前兩天，台大醫院李弘元醫師投書，希望健保署放寬給付糖尿病藥(腸泌素)的標準，只要把糖化血色素，由現行八點五%放寬至七點五%，可護心保腎、節省醫療費用上億，對病人與健保署會是雙贏。次日，健保署長李伯璋回應，健保總額有限，為使健保能永續經營，務實的解方是『使用者付費』，由不合給付條件的病人自行負擔。

腸泌素治糖尿病已有多年經驗，根據英國著名醫學雜誌刺胳針，兩年前做的全球系統性文獻總回顧，說腸泌素主要可降低心血管疾病如心臟病、中風等的死亡率，減少十二％的死亡，要救一人，需要治療一０八人。減少十二％死亡，聽來很吸引人，但這是相對風險，根據李署長估計，放寬給付最多影響八千人，受惠者齊心用藥三年，真正減少的絕對風險，最高估計全台只能救到七十五人，這與李醫師說會節省上億元的算法，有點距離。

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台灣醫師對糖尿病病人的治療，雖漸有營養與衛教的團隊介入，但一般多以開藥為第一優先，而病人也被長期洗腦，以為得了糖尿病只有老實吃藥，才能避免腎臟病和心臟病，尤其糖尿病是洗腎的禍首。

其實，醫師應該告訴病人，吃藥不是一面倒的好，藥不但昂貴，更有不同的副作用，如血糖過低會引起昏倒，可能要終生吃藥，一旦沒吃血糖就會回升。糖尿病其實是一種不良生活習慣的產物，除控制飲食，最主要是缺少運動，多年前在新英格蘭雜誌就發表臨床試驗，發現在嚴謹研究監測下，改變生活習慣降糖尿病血糖的效果，遠勝過最佳降血糖的藥物。這項結果藥廠當然不高興，避而不談運動，只談腸泌素類的藥物。

頂尖雜誌刺胳針，說腸泌素對心血管死亡率減少十二％。同樣發表在刺胳針我們的一篇五十萬台灣人運動效果的論文說，對心血管疾病運動可減少卅二％，好處比腸泌素大三倍，心臟病減少卅五％，中風減少卅三％。這些好處來自每天健走卅30分鐘，若是每天只走十五分鐘，心臟病仍能減少廿五％，中風減少十二％，都不輸給腸泌素。這篇『每天運動十五分可多活三年』的論文，全球引用的次數已超過兩千篇，運動十五分的好處，已不輸給蘇東坡的名言『春宵一刻值千金』，把握短短十五分鐘好好運動，我們最近發表在梅約醫學中心的論文，甚至連洗腎都能靠運動預防。

奉勸台灣兩百萬糖尿病患者，不管你是否在吃藥，請務必開始運動，天天運動，十五分鐘不嫌少，一小時不嫌多，但一定要持續，從輕度、中強度，轉較強度運動，美國醫師公會告訴病人，「運動是最佳良藥(Exercise is medicine)」，同時請謹記「運動一刻值萬金」，可防洗腎，十五分鐘多活三年，更勝過藥物。

（三位作者依序是國家衛生研究院名譽研究員温啟邦、群體健康研究所副所長許志成，以及蔡旻光博士）

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