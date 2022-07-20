德瑞克說碳金融》第三十二講：被喻為能源界的明日救星？「氫能源」到底是什麼？

但是在氣候變遷的背景下，全球要減少二氧化碳的排放，最重要的就是能源轉型。但是，轉型要轉到哪裡去呢？百年來石化燃料(包含石油/天然氣/煤炭)已經廣泛地應用在各種類別中，從電力，到運輸，到工業，到家庭供暖等各個面向上，如果不用石化燃料，那要用什麼？這牽涉到非常龐大複雜且困難的問題。而在這麼多複雜的減碳情境中，「氫能源」被當成救星，明日的能源。這是為什麼呢？「氫能源」有甚麼過人之處？

大家好， 我是德瑞克， 我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

（解決二氧化碳所造成氣候變遷問題的，會不會是氫能源？圖片來源：https://newatlas.com/）

上一講裡，我們談到了智利豐富的「風」「光」可再生能源，所以有了國家級的氫能源路線，因為依照國際間的整體估算，如果沒有低碳「氫」，世界是無法在2050年實現淨零排放的。

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我們都知道，人類生活是離不開能源的，光明、溫暖、快速、便利、與世界資訊連結，上述種種人們習以為常的日常，都需要大量的能源網絡在背後支撐。

過去一百年間，石化燃料做為能源網絡的骨幹，全球從上游的油田探勘與開採，到下游的精煉、運輸、儲存與分銷，已經形成了完整且龐大的產業鏈，讓全世界得以享受便利且低廉的能源。

但是在氣候變遷的背景下，全球要減少二氧化碳的排放，最重要的就是能源轉型。但是，轉型要轉到哪裡去呢？

百年來石化燃料（包含石油／天然氣／煤炭）已經廣泛地應用在各種類別中，從電力，到運輸，到工業，到家庭供暖等各個面向上，如果不用石化燃料，那要用什麼？這牽涉到非常龐大複雜且困難的問題。

從電力來說，從火力發電往可再生能源邁進是大趨勢，但是可再生能源帶來的變動性，怎麼克服？

從運輸來說，往電動車發展是大趨勢，可是電網是否能負荷這麼龐大的用電規劃？電動運輸的種種使用限制，包括充電時間長（相較於用油槍加油的時間），包括電池重量與里程數的限制，怎麼克服？

從工業來說，像是鋼鐵業需要高溫燃燒煉製，是很難只用電力達到脫碳，怎麼達成零碳目標？

而在這麼多複雜的減碳情境中，「氫能源」被當成救星，明日的能源。這是為什麼呢？「氫能源」有甚麼過人之處？

（元素週期表，圖片來源：Wikipedia）

先讓我們簡單來認識一下「氫」。它是週期表排第一的元素（下表紅色圓圈處），原子量為1，是最輕的元素，也是宇宙中最多的化學物質。

科學家發現這個元素燃燒之後會產生水，所以叫它Hydrogen。Hydro是水，gen是生成、創造的意思。日文當中氫叫做「水素」，也是相同的意思。

氫有一些特別的特性：

1. 氫是最簡單的元素，也是宇宙中最豐富的元素。太陽等恆星主要就是由氫組成。所以概念上，氫取之不盡，用之不竭。

2. 氫是最輕的元素，這也是中文「氫」的由來。因此氫常溫常壓下是氣體，而且得要降低到零下255度的超級低溫，才會變成液態。這一點特性非常重要，下一講我們會提到。

3. 氫氣是無色，無臭無味，不具毒素，但是高度易燃，而且燃燒能量極強，太空梭就是靠氫氣燃燒推進的。

4. 氫氣燃燒之後只會產生水，這也是Hydrongen跟水素的名字由來。

5. 地球上的氫，大多跟其他元素結合的方式存在，像是水（氫加氧），以及碳氫化合物（稱為「烴」，ㄊ一ㄥ，取「碳」跟「氫」兩字的部分結合而成，是有機化合物的基底）。

（氫氣的能量大，可作為火箭燃料，圖片來源：https:／／pixabay.com／）

好，了解氫的特性，接下來要了解氫能源的優點就簡單些：

1. 供應充足。既然氫是宇宙中最豐富的元素，地球上的水與碳氫化合物充足，沒有其他能源有氫這樣無限的可能。基本上氫是不會耗盡的。我稱之為「博愛」。

2. 能夠有眾多來源生產。氫氣可以由「碳氫化合物」（包括天然氣，石油，煤與生物質燃料）或者「水」來生產。碳氫化合物與水到處都有，不像石化燃料得依靠某些生產國進口。國家與地區能夠增加能源的掌握度。我稱之為「平等」。

3. 氫氣燃燒（與氧氣作用）產生的只有能量跟水。這意味著氫是一種清潔無碳能源。因此在邁向淨零排放的目標中，氫能源被賦予很大的期望。我稱之為碳排放「自由」。（備註：氫氣本身是無碳能源，但是產生氫的過程可能涉及碳排放，這在後面會詳述）

4. 氫是一種高效能源。按重量計，氫的能量含量是所有常見燃料中最高的。氫的單位重量能量密度約為柴油和液化天然氣的三倍（約 120MJ／kg）。這也是為什麼，氫能源能做為火箭發射的燃料來源。

下表是評量各種火箭燃料的燃校效率指標。可以看最後一欄「比衝值（Isp）」。比衝值越高，代表消耗相同重量的燃料時，所產生的能量越大，因此火箭能獲得更多的加速。只有第一個液態氧+液態氫能超過400的比衝值（紅色框）。

（各種火箭燃料的比衝值，資料來源：知乎）

看起來很完美，對吧？似乎集各項優點於一身，「博愛」、「平等」、「自由」還「高效能」。那我們來談談要怎麼得到氫吧！

因為氫氣很輕，地心引力抓不住你，很多都散逸到外太空去了，大氣中的含量大概只有百萬分之五十左右（50ppm）。對比一下，我們呼吸的氧氣佔大氣中的20%，比氫氣多非常多，是氫氣含量的4000倍。

既然大氣中的氫氣存量很少，而氫氣做為下一代的重要能源，我們得想辦法來製造它。因為製氫牽涉到產業面向還有國家政策，因應產生了許多的方法。

有趣的是，為了區別它們，人們用不同顏色的氫來稱呼。

以下是製氫的色彩表。分成九種顏色代碼來識別不同的製造氫氣的來源與過程。強調一下，別看製造出來的氫是一樣的，可是因為來源與過程不一樣，所產生的成本與碳排放可就天差地遠了。

這些代碼是：綠色、藍色、灰色、棕色（或黑色）、綠松石色、紫色、粉色、紅色和白色。

（氫的顏色代碼，圖片來源：www.h2bulletin.com）

● 綠氫 （Green）是通過使用可再生電力通過水電解過程產生的。之所以稱為綠色，是因為在生產過程中沒有二氧化碳排放。水電解是利用電將水分解成氫氣和氧氣的過程。

● 藍氫（Blue）來源於化石燃料並且加上CCUS（碳捕獲、利用與儲存，詳見德瑞克說碳金融第22講）。由於不排放二氧化碳，因此藍色氫氣生產過程被歸類為碳中性。

● 灰氫（Gray）由化石燃料生產，通常使用蒸汽甲烷重整 （SMR） 方法。在此過程中，會產生二氧化碳並最終釋放到大氣中。

● 棕氫（Brown）是由煤產生的。棕色或黑色是指褐煤（棕色）煤或者是煙煤（黑色）。煤的氣化是一種用於生產氫氣的方法。然而，這是一個非常污染的過程，二氧化碳和一氧化碳作為副產品產生並釋放到大氣中。

●綠松石氫（Turquoise）可以通過甲烷熱解利用甲烷的熱分解來提取。該過程雖然處於實驗階段，但會以固體形式去除碳而不是二氧化碳氣體。

● 紫氫（Purple）是利用核能和熱能，通過水的聯合化學熱電解分解制得的。

● 粉紅色氫（Pink）是通過使用核電站的電力電解水產生的。

● 紅氫（Red）是利用核能熱能作為能源，通過水的高溫催化分解產生的。

● 白氫（White）是指天然存在的氫。

簡單劃分，以水做為原料，電解而產生氫氣的是綠氫跟泛紅色氫（紫氫、粉紅氫跟紅氫），化學式如下，產出氫氣（H 2 ），同時產出氧氣（O 2 ）。

差別在於過程中的能量來源；綠氫電解的能量來源是可再生能源（太陽能與風力），而泛紅色系的氫電解來源是核能。

另一邊則是以石化燃料做為原料，提供能量讓氫氣分離出來。這邊包括藍氫、灰氫、棕氫與綠松石氫。

使用天然氣（蒸氣甲烷重整）是最常見的，這就是灰氫。化學式如下，產出氫氣（H 2 ），但是也同時產出不想要的二氧化碳（CO 2 ）。想辦法用CCUS把二氧化碳（CO 2 ）處理掉，這樣產出的氫就屬於藍氫。

所以灰氫跟藍氫系出同源，只是藍氫更清潔無碳一些。

即使這樣，還是被五顏六色搞得眼花撩亂了，對吧？

其實我們主要著重在灰氫、藍氫、與綠氫就好，因為這是現在跟未來主要氫的三個類別。

從國際能源署（IEA）所提供的數據顯示（如下圖），現在（2020）我們使用的氫幾乎全部是由石化產業所產生的，黑色（其他類別）是石化精煉時的副產品，而最多產出的灰氫是使用天然氣產出的（蒸氣甲烷重整），然後有一部份灰氫因為做了CCUS變成藍氫。

從頭到尾沒有碳排放的綠氫，在2020年只佔了0.5%左右。

（作者整理圖表，資料來源：國際能源署IEA）

這個產出比例也可以從成本看出端倪。灰氫的成本大約是USD$1／KG，而藍氫因為要加上CCUS，成本大約是USD$2／KG，而綠氫因為可再生電力與電解槽的前期成本高，成本大約是USD$5／KG。（因為各地的資源與環境大不相同，在家上進齊能源價格變動大，上述數字僅為平均概估，目的是呈現成本差距）

為了達成減排，藍氫跟綠氫這些低碳的氫，比例需要逐年拉高。IEA規劃希望到2050年的時候，藍氫跟綠氫都要超過三成，成為製氫的主要來源。

因此，在未來的氫上，呈現「藍綠對決」的態勢。

複習一下，綠氫是由可再生能源發電，利用電力來電解水而產生氫。過程中沒有碳排放。而藍氫是由天然氣（甲烷）生產而成，會產生二氧化碳，但是由碳捕獲／利用／儲存（CCUS）設備把二氧化碳回收。

理論上兩者都是低碳氫，但是來源不同，過程不同，牽涉到的產業跟投資也就完全不同。

有豐富的可再生能源（太陽能／風力）的國家與產業，當然大力發展綠氫，因為他們有雄厚的本錢，可以製造比競爭者更低成本的綠氫。因為綠氫的製造成本中，有七成來自於發電成本。

而石化產業偏重的國家，像是美國，加拿大，英國和挪威，則是主推藍氫。因為他們可以避免現有石化產業的資產擱淺。利用現有的天然氣資源與生產設備，只要增加投資在CCUS設備上，就能夠生產低碳的藍氫。

綠氫很讓人嚮往，是未來的終極目標。但是目前還很貴，仍需要大量投資在可再生電力與電解槽上，才能在未來達到普及的程度；藍氫可以讓現有的設備升級持續利用，所以大量資產不至於擱淺，而且也做出減少碳排放的貢獻，是溫和轉型的中間階段。

如果是你，你會選擇哪個方向？

端看你站在什麼位置上，手上握著什麼資源而定。

而每個決定，都將影響著我們的未來。

其實，這不是氫第一次被譽為未來的燃料。早在在 1806 年時，第一台使用氫做為燃料的內燃機就已經發明。到了1970-80年代石油危機，為了找到能取代石油的燃料，美國就已經對氫大肆宣傳，甚至創造出「氫經濟」這個名詞，只是後來「氫經濟」就沒落了很長一段時間，直到近期又被再想起。

為什麼呢？氫能源不是集各項優點於一身，又「博愛」又「平等」，不但「自由」還「高效能」嗎？

下一講，我們來看看反面論述。從「氫」的物理特性，來看看「氫經濟」在發展上的侷限。

（月之陰暗面Dark side of the Moon，圖片來源：https:／／pixabay.com／）

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