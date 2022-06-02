自由開講》元宇宙內遭性侵害！性別暴力不分虛擬、現實，婦援會呼籲企業和政府要有三級預防因應機制

杜瑛秋、顏聖家

隨著科技發展，元宇宙概念逐漸普及，臉書的母公司Meta研發的虛擬實境社交平台《地平線世界》（Horizon Worlds）也開放供用戶體驗。用戶只要戴上VR裝置就可以透過虛擬人物和他人交流，在虛擬世界中可以參與聚會、經營社交、從事各項活動，但日前竟發生用戶在遊戲中遭到「性侵」，讓我們不得不審慎思考虛擬空間中的安全性與規範。

企業責任組織「SumOfUs」公布對Meta公司的調查報告，報告指出一名21歲的女性研究員，為了調查元宇宙平台使用者行為，親自使用VR裝置進入《地平線世界》研究取材，當她受邀參加一場派對時，被要求解除安全泡泡，讓其他用戶查看她的真實性別和聲音。（※「安全泡泡」機制：是Meta設置的保護裝置，防止他人太過靠近，也可允許用戶掩飾性別、改變聲音。）

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虛擬空間更可能成為用戶性侵他人的練習場域，且攻擊的對象以女性為主，線上的傷害可能延續到線下的實體性侵害和跟蹤騷擾，導致性侵害犯罪增多。（REUTERS）

在研究員性別公開之後，有兩名男性用戶的虛擬人物角色逐漸靠近她，並開始發表性暗示的言論，甚至拿起遊戲道具進行猥褻動作，而其他用戶都能看到這些事件發生的所有經過。

研究員表示，「其他虛擬人物碰觸到自己的虛擬人物時，手部的控制器會產生震動，代表在虛擬空間遭到觸碰，現實生活中也會有實際反饋。由於事件發生的過於突然，當下除了思緒混亂之外，她更清楚自己要記錄下完整的調查過程。」

在虛擬實境的犯罪算是犯罪嗎？

元宇宙領域法規尚未完足，在法律、暴力等層面也無法明確且有效的規範。但遊戲中有視覺、聽覺，甚至觸覺反饋等效果，若在虛擬空間遭到性侵害、性騷擾等，對被害人也可能產生身心不舒服或是性暴力的創傷反應。

而虛擬空間更可能成為用戶性侵他人的練習場域，且攻擊的對象以女性為主，線上的傷害可能延續到線下的實體性侵害和跟蹤騷擾，導致性侵害犯罪增多。

預防虛擬、網路世界性別暴力，下一步應該怎麼做？

婦援會建議Meta或企業架構虛擬社交平台或遊戲時，應該制定防堵警告、求助檢舉、懲罰性暴力者的機制，如：

1、預防警告機制：包括進入遊戲網域，個人可以選擇要不要顯示真實性別、聲音，以免被玩家知道後對其攻擊，而警告機制警告玩家不可對她人有性暴力行為，如發生會有那些懲罰。

2、懲罰性暴力者：對於性暴力線上玩家者，給予懲罰機制包括提供強烈警告要求停止其行為、強制退出遊戲、將列入黑名單禁止再登入遊戲等。

3、求助檢舉機制：對於可能被侵害者有立即檢舉、求助機制，例如有虛擬警察制止加害行為、友善路人玩家介入幫忙、管理者強力介入將侵害者玩家退出等。

4、服務資訊機制：針對被侵害者玩家可提供在地輔導服務政府或民間求助資訊，包括社工、心理、司法、報警等。

消除對女性的歧視，終止性別暴力應落實

聯合國宣布的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），第5條是「實現性別平等，並賦予婦女權力」，其中5-1終結所有對婦女和女童的各種形式歧視；5-2消除在公共和私人領域對女性的各種形式的暴力，包括人口走私、性剝削及其他形式的剝削。現今各國政府與企業都相當重視SDGs，企業發展科技、元宇宙等項目時更要善盡企業責任，落實性別平等並打造性別友善、安全的虛擬空間。

CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）第2條也規定，締約國的全面義務是以一切適當手段儘快採取政策消除對婦女的歧視行為，包括基於性別的暴力侵害婦女行為，該義務須立即履行；不得以任何理由，包括經濟、文化或宗教理由為由拖延執行。

而目前元宇宙發展相當蓬勃，台灣政府除了落實各項公約和目標，也要針對類似的事件擬定相關法律；政策和求助資源，在各個面向超前部屬，防止類似事件在台灣上演。

相關資料：

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（作者依序為婦女救援基金會執行長、專員）

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