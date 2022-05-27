自由開講》原住民語言與其他迷思！？

陳慶坤

Savungaz Valincinan投書自由開講〈都六年了還「看不懂原住民名字」的內政部，是太笨還是瀆職？〉該文指出，讓原住民用自己的方式被認識，用自己的方式書寫自己的名字，這是「轉型正義」的重要工作之一。這殆無疑義。但稱內政部長花敬群，一用六年「看不懂原住民名字」，是看不到「逐步漸進」的努力在哪裡？此言則大有可議！

一名原住民大學生向監理站申請行駕照時，欲「單列族名」來呈現名字，卻被公路總局否決！台南市原住民議員Ingay Tali也為此召開記者會，痛批政府宣稱原住民族語成為語言，但實際上放任行政機關以「殖民地」限制單列族名的權益？

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再次，昨天（26日）台東縣延平鄉布農族鸞山部落射耳祭祀廣場，有4名外地青年男女露營，因族人認為未經部落同意，感到不被尊重，雙方發生口角，最後，外地遊客以「布農族語」，近90度彎腰鞠躬，向土地及布農族祖先道歉，才平息眾怒？

近幾年研究原住民已經成為「顯學」，如電影、電視劇、繪本的製作，探討被忽視的台灣島嶼與外來文化對抗、融合的歷史詩篇；在一些地緣大學都設有研究原住民相關系所；甚至客家、原住民皆有電視台，作為大多數的「福佬人」沒有專屬電視台。對於黨國時期殖民消滅本土意識，民進黨執政之後，促進台灣各族群的融合，確實是有進步反省的過程。

若將「原住民族」提升為意底牢結的「意識形態」，以此操作族群衝突、矛盾、鬥爭的藉口，相信這不是原住民所樂見，更不是台灣人所允許。（本報資料照）

然而，若將「原住民族」提升為意底牢結的「意識形態」，以此操作族群衝突、矛盾、鬥爭的藉口，相信這不是原住民所樂見，更不是台灣人所允許。否則面對中國國民黨威權體制對台灣人的鎮壓、屠殺，台灣人如何爭取民主自由的過程，原住民在哪裡？「轉型正義」確實是重要的工作，然面對黨國百般刁難，民進黨依然鎩羽而歸，成效有限。形移勢轉，原住民「轉型正義」對象是否搞錯？是誰殖民誰？稱漢字漢名，根本沒有尊重過原住民族的意志和主體性，是民進黨嗎？

就像「閩南、客家語」的困境一般，母語被消失是誰造成的結果，台灣的地名、街道被狠狠的烙下中國的地名，到處是中正路、中正堂，原住民曾抗議過嗎？「殖民思維」繼續壓迫著原住民族、壟罩著台灣社會的「正向發展」，是否言過其實，似乎有意挑起族群「仇恨」？過去「山也BOT、海也要BOT」台灣人看山、看海要錢；若是，當原住民宣稱祖靈聖地不許外人進入，紛紛封疆、劃分界線，這裡不能烤肉時，小小的台灣分崩離析對誰最有利！

2019年06月28日原住民立委高金素梅帶團到中國交流，面見中共政協主席汪洋致詞時，把台灣原住民變成「中國少數民族」，事後拿新臺幣一億元捐款回台灣，共同「弘揚中華文化」，這樣還會有台灣原住民文化嗎？這也是她長期穩坐、終生原民立委無以撼動的原因，黨國勢力長期盤據原住民的選區這是事實！

《原住民族學校法草案》，高金表示「少買一台飛機」，原住民族的教育體制就可以建立起來。那麼，是否也要有閩南語、客家民族學校，台灣需要這樣搞嗎？ 從最近一連串原住民議題的發聲，咄咄逼人，原住民以此責難官員必須懂得原住民語言？外地遊客以「布農族語」道歉？「單列族名」呈現名字，要人家讀懂、識字，不懂就要學；台灣是民主自由的國家，小心是否一種「極端民族主義（Ultranationalism）正在被醞釀、發酵！？

（哲學博士、大學助理教授）

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