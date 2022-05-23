天將奔烈》哭笑不得的法制奇觀：評林為洲版《菸害防制法》修正條文

國內《菸害防制法》修法風潮大抵呈現「比較法自助餐」現象，因此出現許多急就章的修法，帶來了不少讓人哭笑不得的法律負面教材。例如擔任立法院衛環委員會召委的國民黨籍立委林為洲等17人自己連署提案的《菸害防制法》修正草案，一旦照案通過，或許是將世界上備受矚目的法制奇觀。

羅承宗／南臺科大財法所教授兼所長

《菸害防制法》修正草案，頃刻正於立法院審議中。姑且撇開該法自問世以來20年間越修越嚴、《酒害防制法》卻毫無進展的偏差不談，時至今日，不管是提出院版的行政院、抑或立委透過連署提案、黨團提案，《菸害防制法》修法風潮大抵呈現「比較法自助餐」現象，亦即罔顧現實環境、常民消費習慣乃至菸品健康捐對健保與長照的貢獻，打著捍衛健康口號，一頭熱地企圖將全世界各國最嚴格的反菸條款移植到我國。

《菸害防制法》自問世以來20年間越修越嚴，時至今日，不管是提出院版的行政院、抑或立委透過連署提案、黨團提案，《菸害防制法》修法風潮大抵呈現「比較法自助餐」現象。（示意圖，本報資料照）

急就章的修法，帶來了不少讓人哭笑不得的法律負面教材。以今年4月29日，擔任立法院衛環委員會召委的國民黨籍立委林為洲等17人自己連署提案的《菸害防制法》修正草案為例，在該提案的立法說明第四點裡，立委林為洲拋出了「為減少青少年對菸品之誘惑，修法明定菸品禁止陳列在超商結帳櫃檯後方販售，要買菸之人應該主動出示菸品圖示，供超商店員查看後再販售」的修法創意。倘若仔細檢視，就可以發現以下幾個瑕疵亮點：

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青少年「對」菸品誘惑？！

承上所述，林為洲提案說明裡稱「為減少青少年對菸品之誘惑」等語。但菸品是民法上沒有生命之「物」，青少年要去對菸品誘惑什麼？如何誘惑？實在令人莫名。應改「為減少青少年『受』菸品之誘惑」，方符提案原意。

要消費者主動出示菸品圖示，供超商店員查看後再販售？！

這段也是白紙黑字寫在林為洲提案說明裡。但仔細思考可知，依據現行法，包括超商在內的商家們本來就不得販賣菸品給青少年，立法目的跟手段欠缺適當合理連結，流於恣意。

再者，倘若照林為洲提案禁止公開陳列，施行的結果只會讓超商結帳的人流更擁塞，超商從業人員更勞碌罷了。況且，要「買菸之人應該主動出示菸品圖示，供超商店員查看後再販售」，更讓人不解。難道這是在幫菸商與消費者間建立更緊密的品牌忠誠度，故要求消費者買菸時攜帶喜愛的菸品圖像於身邊嗎？

「販賣菸品，『不』以下列方式為之….『不』應公開陳列展示」？！

負負得正，是幼兒園等級的簡單數學問題。雙重否定等於肯定，則是大一等級的簡單法律邏輯問題。林為洲等17人連署的《菸害防制法》修正草案第5條謹恭錄如下（底線者為修正文字）：

販賣菸品，不以下列方式為之：一、自動販賣、郵購、電子購物或其他無法辨識消費者年齡之方式。二、開放式貨架或其他 可由消費者直接取得之方式。三、每一販賣單位以少於二十支 或 其內容物淨重低於十五公克之包裝方式。但雪茄不在此限。四、為減少青少年接觸菸品圖片之機會，菸品展示之範圍，不應公開陳列展示。按本條是禁止條款，所以各款所列的事由是被禁止的行為，如用自動販賣機賣菸、用開放式貨架賣菸等行為。前述草案裡，前段「為減少青少年接觸菸品圖片之機會」乃贅字，這些是放在立法說明的文字，毋庸寫在此處。至於後段則謂「菸品展示之範圍，不應公開陳列展示」，在雙重否定等於肯定邏輯下，結果等於「禁止菸品販售者不公開陳列展示」。換言之，本條一旦實行的結果，就是要求菸品販售者「應積極地展示陳列菸品」，否則依據同法第23條規定，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰？！

用法律協助菸品公開陳列與推廣雖完全跟《菸害防制法》立法理念背道而馳，倒也相當有創意。一旦就此照案通過，或許是將世界上備受矚目的法制奇觀。

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