自由開講》若是可以選擇誰想要當流浪犬、誰願意被安樂死？

黃雪婷

近期因為走私貓被安樂死的事引起各方愛貓人士的奔走求情，但卻也看到貴報自由廣場投書檢討「餵食流浪動物的善心人士」，讓筆者感嘆，難道品種貓跟流浪動物的生命價值不一樣？

難道品種貓跟流浪動物的生命價值不一樣？（資料照）

2017年的「流浪動物零安樂死」政策在沒有配套措施之下上路，各地收容所容額有限的現況，媒合可被訓練的流浪動物轉型當校犬或是工作犬都只是少數，絕大部分的犬貓若沒有被領養就會被回放至原本捕捉的地區，就是所謂的TNR計畫（Trap捕捉/Neuter結紮/Return放回），或是將重傷病殘的犬貓轉給私人狗園做後續的醫療及照護，政府只是用零安樂死的鴕鳥心態來處理問題，不諱言就是一個失敗的政策。

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執行TNR可減少動物自我繁殖的數量，不當棄養及繁殖買賣才是造成流浪動物最主要的原因，但這些人類的行為並沒有被處理，對於購買品種犬貓的迷思或是看幼犬貓可愛而飼養，卻沒有思考到這些幼犬貓就像孩子會長大、會搗蛋、需要教育加上食量很大，若是生病、傷殘或是懷孕，有些飼主會帶至收容所罰款棄養，惡劣的飼主就載至山區或農地隨意丟棄，牠們為了存活需要到處覓食，牠們沒有語言所以人類不懂他們的行為，當牠們被棍棒石頭攻擊時，會痛也會反擊，愛爸愛媽的餵養，竟被說成野狗追逐至死的罪魁禍首，這是個非常偏頗的觀點，更顯示人類的自私！

筆者的母親曾通報收容所來捕捉流浪母帶子，收容所的人告訴她，他們會請團體協助結紮，若是沒有人領養就會野放至原本的區域，連剛斷奶的幼犬也是一樣，還叫民眾不要餵食，等於是讓他們自生自滅，筆者母親為此睡不好覺，一直不解幼犬被放養要如何生存？這樣的收容所到底有甚麼功能？又看到貴報民眾投書檢討「餵養的善心人士」，更感到氣憤！若是可以選擇，誰不想要有一個家、誰想要流浪、誰又想被安樂死！

（兒科醫師）

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