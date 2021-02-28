童話法律》可不可以強迫別人出家？

所謂的強制罪，是用強暴或脅迫的方法，逼一個人去做「無義務之事」，或是妨害他行使權利。

童話法律

前面提到，法海覺得許仙被白蛇蠱惑，於是把他關起來，甚至強迫他出家，這有問題嗎？

不能隨便把人關起來

刑法上規定了「私行拘禁罪」，任何非法限制別人行動自由的行為，都會成立私行拘禁罪。

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法海把許仙關起來，不給他離開，就是在非法限制許仙的人身自由，這就是很典型的私行拘禁。

而私行拘禁不一定要把人關在定點，比如說把人押上「車」，然後就「轟隆隆隆！隆隆隆隆衝衝衝衝～引擎發動！引擎發動，一瞬間踩下油門，催乎盡磅～乘風～衝！衝！衝！」雖然被害人這時候被載著到處跑，但實際上他也是一樣被關在車上、被限制了行動自由，因此這也是一種私行拘禁。

那可以強迫人出家嗎？

法海強迫許仙出家，可能會成立刑法上的「強制罪」。

法海強迫許仙出家，可能會成立刑法上的「強制罪」。（網路）

所謂的強制罪，是用強暴或脅迫的方法，逼一個人去做「無義務之事」，或是妨害他行使權利。

但因為法條的規定太抽象了，所以法院遇到實際案例的時候，會認定行為人的手段與他的目的之間的關聯性，來判斷這樣的行為會不會成立強制罪。

比較典型的案例是「逼車」，藉由逼車的手段，讓別人沒辦法好好開車（妨害他人好好開車的權利），就會成立強制罪。

又像是前幾年，在某間大學宿舍，被告因為和室友吵架，一怒之下把室友關在門外，害室友在外面罰站 20 秒。法院認為，被告把室友反鎖在門外的行為，妨害室友進出宿舍的權利，因此判決成立強制罪。

回過頭來看，法海的目的是為了消除許仙的妖氣，但他採取的手段除了把他關起來之外，甚至還強迫許仙出家。

許仙並沒有出家的義務，因此強迫他出家，是「使人為無義務之事」，法海強迫出家的行為，已經構成強制罪。

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