童話法律》水淹金山寺，有什麼問題？

刑法在公共危險罪章，有一系列非常冷門的「決水罪」，而決水的意思是任何足以使水流泛濫成災的行為。

童話法律

很久很久以前，有一個人叫做許仙。

他遇到一條蛇，然後就愛上這條蛇了。而這條蛇也不是普通的蛇，他是一條有在修行的蛇，修行久了成精，點滿變成人類的技能，雙方相遇後陷入熱戀。

這時候就需要一個壞人。

有一個和尚叫做法海，走在路上遇到許仙。一看不得了，許仙滿臉妖氣，法海直接把他攔下來

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法海告訴許仙，他愛上的不是人，而是妖怪。許仙也不是挺很懂，但法海看起來滿誠懇的，姑且相信他，接過了法海手上那瓶雄黃酒。

許仙回家後，騙了白蛇喝下雄黃酒。不勝酒力的白蛇現出原形，許仙看到當場嚇死。

許仙復活以後，法海把他關在金山寺。白蛇一氣之下，與法海鬥法，甚至水淹金山寺，淹死了許多人。

水淹金山寺，有什麼問題？（網路）

什麼是「決水罪」？

刑法在公共危險罪章，有一系列非常冷門的「決水罪」，而決水的意思是任何足以使水流泛濫成災的行為。

具體來說，像是決水導致建築物全部泡在水裡，或是一部分泡在水裡而且泡壞了，都是決水的一種。

但是，比起放火，一般人要能做到決水其實非常困難。所以法院的決水案例也非常稀少，比日本製的壓縮機還要少。

2003 年台北捷運新莊線淡水河過河段施工時，因為工程疏失，導致之後颱風來襲時淡水河保障，沖垮工地的臨時擋水牆，使得三重市區大淹水，造成民眾嚴重的損失。

後來，施工單位也被法院以過失決水等罪判刑確定。

那麼，如果是故意先把水溝堵住，等下雨的時候淹水，會是決水嗎？

最高法院在 2000 年審理了一個案子，幾個被告故意把被害人家門口的排水溝用泥土堵住，後來下大雨，被害人家積水。但「決水」必須是解放水的自然力，所以被告這種人工之力並不算決水。

回到這個故事，白蛇作法水引了西湖的水，讓水淹沒金山寺，還淹死了很多人。把水放出來淹壞很多建築物、造成很多人生命財產上的損害，成立決水罪。

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