童話法律》小姊姊殺死虎姑婆，是「正當防衛」嗎？

在我們憲法當中，目前只承認「人」是基本權主體，並且人的權利「始於出生，終於死亡」，所以如果要成立殺人，那前提一定是死亡的人要是「人」。

上一篇，我們講到虎姑婆的故事。

在姊弟放他進來後，半夜發現虎姑婆在吃東西，結果虎姑婆丟給他一個手指頭，姊姊發現弟弟似乎就被吃掉了，就一直在想辦法，要怎麼樣離開現場。

有一種版本，是姊姊跑到樹上後，跟虎姑婆要一鍋熱水給他，要求虎姑婆把熱水給他吊給他後他才下去。

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而當虎姑婆把熱水用繩子吊到樹上時，姐姐叫虎姑婆閉上眼睛，張開嘴巴，然後把熱水淋在虎姑婆喉嚨裡，虎姑婆便因此喪命了。

但，姊姊這樣是殺人嗎？



小姊姊殺死虎姑婆，是「正當防衛」嗎？（網路）

不會！因為虎姑婆根本就不是人！

在我們憲法當中，目前只承認「人」是基本權主體，並且人的權利「始於出生，終於死亡」，所以如果要成立殺人，那前提一定是死亡的人要是「人」。

因此虎姑婆不是人，所以不會成立殺人罪！



有成立「正當防衛」嗎？

若假設虎姑婆是「人」的話，我們先來看看我們的刑法怎麼樣規定：

「對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。」

也就是說如果你觸犯刑法，但是基於「正當防衛」的話，就可不罰，雖然過當，但也可以減輕或是免除其刑。

當今天某個人所造成權益的損害，是為了避免他人違法行為，造成自己或其他人當下將受到權益侵害時，就可主張「正當防衛」。

那怎麼樣會構成防衛過當？如果今天有一個 150 公分瘦弱的老人，朝一個 190 公分身高的男子揮拳，他為了避免受傷，居然拿刀子砍他，這就會成立防衛過當。

因為從客觀狀況來說， 190 公分的男子，不需要拿刀子砍到就可以阻擋攻擊行為，就是很明顯的防衛過當。

因此回到虎姑婆的故事，姊姊仍然是一個小朋友，本身就是處於極為弱勢的狀態，虎姑婆隨時處於會把姊姊吃掉的狀態，姊姊也本身也沒有什麼反擊的能力，再加上把熱水澆到虎哥婆身上，對於一個小朋友來說，也無法預見會有死亡的可能性。

因此從上述的故事來看，應該是會成立「正當防衛」的！

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