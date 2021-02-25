童話法律》虎姑婆變身，進別人家門有罪嗎？

刑法中有規定：「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」那麼虎姑婆變身，進別人家門有罪嗎？

童話法律

虎姑婆，一個很多人小時候的惡夢。

傳說，虎姑婆是一隻老虎精，必須一定要吃幾隻小孩會變成人，所以定期會下山找小孩吃。

有一天，一隻虎姑婆躲在一戶人家，聽到媽媽要外出，發現屋子內有一對姊弟，便變成人樣敲門問：「有人在家嗎？

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我是你們媽媽的朋友，因為你媽媽要外出，所以他要我來照顧你們的！」

姊弟便放他進來。

虎姑婆親切的照顧他們，並陪他們睡覺。但睡到一半，姊姊發現他在吃東西，問她在吃什麼？

虎姑婆回答：「我在吃花生！你也要吃嗎？」姊姊答應，卻發現丟給他的不是花生，而是弟弟的手指頭。

姊姊發現不對勁，便開始想者要怎麼離開......

虎姑婆進來房子，有犯罪嗎？

我們先來看一下法條！

刑法這樣規定：「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

我們把重點放在前面幾個字：「無故侵入他人住宅......」

也就是說，你只要「無故侵入」就是犯罪了。例如未經他人同意跑到別人家裡，或是不理他人攔阻就直接進去，都會成罪。

但今天虎姑婆裡面的故事不是這樣，虎姑婆不是闖進去，也不是未經同意進去，他是經過姊弟同意才進去住宅的，這樣有成罪嗎？

在法律上其實有很大的爭議。

到底這條要處罰什麼？

有人認為，這條要處罰的對象，就是「無故」，意思就是你沒有得到裡面的人同意、或是無權、或是無正當理由進入。

也就說，這條的處罰，就是處理那種強行進入，或是偷偷進入那種，沒有得到同意就破壞生活領域那種樣態。

但問題就在於如果是得到別人同意，但那個同意是有「瑕疵」的，例如本案的故事，是用「騙」的，這樣有成立這條罪嗎？

有說法是認為，因為同意是有瑕疵，所以就代表那個同意無法成立正當理由，所以還是會成立侵入住宅罪。

但是，高等法院曾經有判決認為，只要能確定真的有得到允許而進入，即使是用被騙而引狼入室，都不會成立侵入住居罪。

（大家不要慌，只是不成立侵入住宅，不代表不會成立其他的罪）

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