薇拉夫人的國際關係料理藝術》從儒家天下觀讀懂習近平（二）

中國政府號稱達成小康社會目標，成為世界的典範，依照中國共產黨的一貫宣傳手法，即便沒達標也會聲稱已經達標，否則如何讓人民一起為這個夢想而努力？在中共成立100週年之際，還要竭盡所能以確保其權威不動搖，「天朝」統治下的國家怎麼會不理想呢？

黃惠華

續上篇

2021年1月18日，中國國家統計局發布新聞稿：「中國國內生產總值（GDP）首次突破100兆人民幣大關，逆勢增長2.3%，不僅領先全球經濟，預計亦將成為全球唯一實現正成長的主要經濟體。2020年國民經濟運行穩定恢復，穩就業、保民生成效顯著，決戰脫貧攻堅取得決定性勝利，『十三五』規劃圓滿收官，全面建成『小康』社會勝利在望。」

中國夢概念是中國共產黨不斷發展的思想理論體系，此概念建立在中共前領導人的鄧小平理論、江澤民三個代表、胡錦濤科學發展觀的基礎上。毛澤東曾經說過，如果以第一次鴉片戰爭（1840-1842年）為參照點，贏得民主革命與建設一個繁榮富裕的社會主義社會將需要大約兩個世紀的時間；鄧小平則提出了三步走戰略，第三階段的目標是到二十世紀中基本完成現代化，確保人均國內生產總值，等於發達國家的平均水平。十八之後大確定毛澤東鄧小平提出的戰略目標；到了2012年習近平上台後提出「實現中華民族偉大復興的中國夢」，目標為2021年建立一個平均繁榮小康社會，到2049年使中華人民共和國成為世界一流大國。通過自身的發展，中國將為整個世界的發展與繁榮，特別是全人類發展與和諧互動做出貢獻。

請繼續往下閱讀...

習近平：「要實現中國夢，就必須走中國道路，即中國特色社會主義道路。要實現這一目標，需要一個強大的國家和人民團結起來。」

2012年習近平上台後提出「實現中華民族偉大復興的中國夢」，目標為2021年建立一個平均繁榮小康社會，到2049年使中華人民共和國成為世界一流大國。（AP）

中國和諧文化思想核心的基本原則是天人合一、大一統、和諧，其中和諧為最高價值。在古代中國，和諧是建立在共存原則上，因此和諧文化、和諧社會概念構成了「中國夢」的理論基礎。過去網路上流傳過一位北大中文系畢業生的畢業典禮致辭：「無論中國怎樣，請記得：你所站立的地方，就是你的中國；你怎麼樣，中國便怎麼樣；你是什麼，中國便是什麼；你有光明，中國便不再黑暗。」這段話意思是，一個人透過宇宙的變化，以「天人合一」探索現象的本質，而這就是所謂中國人的「中國夢」之體現。中國學者趙汀陽進一步解釋，「中國夢就是百年來的現代化夢想。中國現代化夢想的第一要求就是要變成在物質上強大的中國，這一基本要求一直到今天仍然是首要的任務。為了解決貧窮問題，鄧小平把中國現代化夢想重新調整回到物質現代化的方向上，『發展是硬道理』這一戰略轉變首先表現為讓一部分人先富起來，現在貧窮問題初步緩解，問題又變成貧富差距，於是現代化發展的要求就進一步表現為和諧社會。」

習近平的「中國夢」分為內外兩個版本，一提供內部使用，重點放在打擊腐敗、環境保護，實現正義與小康社會的概念。二做為外部宣傳，重點包括對外關係、海外僑民、華人及反共但又忠於偉大復興的人士，讓儒學隨著中國夢戰略而得以復興。根據漢辦網站，截至2019年底，全球162個國家（地區）共有541個孔子學院，1170個孔子課堂。孔子學說成為中國共產黨文化輸出的強大資源，尤其在一些還保有儒家傳統與思想的國家特別有吸引力，這是維繫與團結散佈在世界各地中國僑民或者華人關係重要的工具。

截至2019年底，全球162個國家（地區）共有541個孔子學院，1170個孔子課堂。孔子學說成為中國共產黨文化輸出的強大資源，尤其在一些還保有儒家傳統與思想的國家特別有吸引力。（AFP）

對中國來說，「中國夢」不僅是傳統文化歷史，還要成為當代中華文化價值體系的新詮釋。國際關係與人際關係一樣基於彼此信任，天下為公、世界大同概念是中國傳統文化世界與社會思想代表，在全球化與人類社會發展進程背景之下，中國文化向世界開放，呈現出新的視野與面貌，也是中國提出解決全球威脅與區域衝突的方法。

2017年19大後，習近平試圖以新時代中國特色社會主義的豐富與發展超越西方文化中心主義，激發走自己的路的信心。當代中國堅持實現現代化必須立基於本國獨特的國情與文化，在全球治理事務中提供中國方案。對中國來說，西方價值觀不能成為重建世界的唯一原則。中國夢與世界夢息息相關，中國的成功是對其他國家的激勵。

中國為何需要「中國夢」？

中國需要「中國夢」來擺脫「最苦難國家」的意象。2012年11月29日，習近平首次提到中國夢的理念，他當時談到中國人遭受的民族屈辱，西方列強在175年裡帶給中國鴉片戰爭與不平等條約，中斷了中國民族復興的理想。到了2019年11月22日，習近平重申「中華民族偉大復興的夢想不是追求霸權。中國無意取代任何大國，因為它的目標僅僅是恢復它應有的尊嚴和地位。中國做為半殖民地半封建國家的屈辱歷史將永遠不會重演。」

中國稱第一次鴉片戰爭（1839-1842）起，到列強瓜分滿清、日本侵略中國（1931-1945）是世紀屈辱。過去西方列強造成中國巨大損失，同時帶給中國人民諸多不幸與困難，過去的中國是具有高度文明的天朝帝國，成為中國企圖超越西方的動力，因此推翻西方價值體制的意念相當強大。對於中國的共產黨領導階層來說，民族主義比西方自由主義更好。

儘管中國夢概念從美國夢而來，卻有別於美國個人主義物質的、幸福的理想生活。中國和諧社會價值觀下的中國夢，反映出的是中國與西方價值之間更深層次的對抗，號稱是實現社會正義與幸福生活的基礎，是人們所追求的夢想，這正是中國夢所提供的正義、平等的價值論。

中國夢等同「烏托邦」

中國政府設定目標在2020年確保現行標準下農村貧困人口實現脫貧、貧困縣全部除名、解決區域性整體貧困。因此在十三五規畫下進行農村現代化措施，建造幼兒園、學校、醫療院所，住房等。2020年4月習近平赴陝西省視察時，也明確表明中國有能力完成消除貧困。而據《新華社》報導「2019年年底，中國西北，西南、南部52個縣仍處於貧困名單上。2020年底已經達到脫貧目標。習近平在2021年七月黨成立週年紀念日之前建立一個中產階級社會的目標即可實現。」然而，其背後的意思是，中國確有貧窮問題存在，但國家擁有巨大的資源，能夠解決貧窮問題。

中國夢等同「烏托邦」。（AP）

在此之前，根據中國官方數據，2012年中國有9900萬人貧窮人口，但到了2019年僅剩550萬人，2020年3月習近平聲稱快接近脫貧目標。但總理李克強卻坦承，中國超過40%人口，約6億人口每月收入不到140美元。對此，經濟學家普遍認為，中國脫貧、達到小康社會標準設定得太低。2021年，中國號稱是少數GDP正成長的國家，然而，2020年中國歷經武漢肺炎大流行，經濟成長趨緩，2020年第一季GDP下降6.8％。2020年5月李克強在全國人民代表大會年度會議上宣布「中國放棄經濟成長目標，政府當局將重點放在消除貧困與創造超過900萬個就業機會上」。儘管中國官方數據顯示，隔離期間的失業率並未顯著增加，但現實情況可能更糟，根據瑞士銀行估計，2020年3月份中國多達8000萬人失業，但根據中國官方數據顯示2020年3月份城市失業人數約為2600萬人。實際失業率有被低估的情況。

由於中國的社會安全網不夠健全，不像一些國家可採取補貼方式解決失業問題，中國則是以開放攤販工作許可證，當時四川成都號稱創造10萬個工作機會，此外，政府還承諾支持微型創業，但這些措施只是短多長空。由於出口是中國經濟增長的驅動力之一，根據中國國家統計局的數據顯示，2020年3-5月製造業商業連續成長。但實際上，受到疫情影響，出口並不是那麼樂觀，當國外的訂單數下降，經濟復甦也將放緩，相對不利於中國勞動力市場。

在中國，關於中國夢成功的新聞幾乎天天有，中國領導人一再試圖在實現小康，建設和諧社會與強大文化國家上進行大外宣。但要實現這一目標，所有的中國人民必須忘記一切爭執、怨恨，還要團結一致，每個人都應該意識到夢想成真並為實現夢想而努力，恐怕是烏托邦一場。過去中國曾是西方人眼中烏托邦，過去的中國在馬可波羅（Marco Polo）眼中是完美而公正的國家。但烏托邦是理想社會夢想的象徵，卻也是不可能實現的夢想，即便在歐美日等富裕國家，貧窮問題也無法完全根除。

無論共產主義、中國夢還是美國夢都充滿烏托邦元素，中國政府號稱達成小康社會目標，成為世界的典範，但依照中國共產黨的一貫宣傳手法，即便沒達標也會聲稱已經全面達標，否則如何讓人民一起為這個夢想而努力？在中共成立100週年之際，還要竭盡所能以確保其權威不動搖，「天朝」統治下的國家怎麼會不理想呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法