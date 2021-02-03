自由開講》撥開空汙論戰的迷霧？從施威全一文看國民黨的擁核真心

陳語昕

日前施威全博士發表一文，批評蔡其昌提出的中火問題的解方，就是護航中火！還洋洋灑灑羅列出一堆「前科證據」來證明民進黨護航中火，直指蔡其昌此時表態都是為了政治、為了選舉，絕非真心要解決空汙問題！但施博士理直氣壯說了這麼多，卻在文章末段露出狐狸尾巴，重談用核電的老調來減煤，令人不禁感嘆，都已經在野四年了，還是只會擁護核電，完全忽視使用綠電與燃氣發電搭配的世界潮流。

政治凌駕科學亂開藥方

火力電廠對於空汙影響非常有限，根據資料顯示，來自發電廠的空汙占比遠低於交通工具，就算是把台灣境內所有大小發電廠的汙染零零總總加起來，也僅僅佔了我們境內汙染的一成而已！絕對不是關了火力發電廠空汙就掰掰這麼簡單的邏輯。所以，施博士文中所說的國民黨有擔當解決台中市空汙問題的台中市政府，從盧秀燕市長執政這兩年來，就只鎖定空汙佔比超級低的中火，把解空汙跟關電廠畫上等號外，其他的具體解決方案卻什麼都沒有！不就是政治凌駕科學嗎！如果這不是政治？那是什麼？！

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從盧秀燕市長執政這兩年來，就只鎖定空汙佔比超級低的中火，把解空汙跟關電廠畫上等號外，其他的具體解決方案卻什麼都沒有！（資料照）

盧市長亂開藥方台中市無電可用怎麼辦

盧秀燕市長上任以來就力拚改善空汙有感，但其實永遠只有一招「關中火」，眼見4年任期已過半，上個月才大力宣示2023年將成為1座「無煤城市」，企圖掩蓋自己無能的事實。但盧市長卻完全無視台中市目前用電量早已大於發電量的事實，提出的空汙解方就只是關中火，要立刻拆掉燃煤發電機組，卻沒有提出任何供電配套方案，試問不能穩定供電的城市，要怎麼面對人口成長的用電需求？以空汙改善為名，行關電廠之實，如何吸引招商促進地方的產業創新發展？更別說要怎麼提升永續城市發展的競爭力呢？

務實減煤並兼顧穩定供電才是城市永續發展的最佳解方

盧秀燕市長說要解決台中空汙問題，卻只從對空汙占比極小的中火下手，沒有具體提出替代能源做法，極有可能帶領台中市先走到的不是無煤城市，而是缺電的城市未來，根本就是開錯解方！對比於此，蔡其昌現在提出的「一氣換兩媒」，兼顧了城市永續發展所需的供電穩定與民眾生活品質，不只「對症下藥」積極減媒，將原本2046年才會除役的台中電廠10部燃煤機組提前於2035年完成除役；同時為了確保穩定供電，還加速推動燃氣機組上陣發電，保留舊燃煤機組卻沒有運轉許可，只是為了因應緊急危機的用電需求，才能確保穩定供電。

只能說，施博士這篇文章真的寫很好，在這波比較誰的台中空汙解方較有力的論戰迷霧中，讓我們得以看清國民黨打著空汙迷霧下的真心，無論是之前的以核養綠到現在的減煤政策，其實都是在製造缺電的假象，然後解法就是只是核電上場！如果照盧市長的關中火就能減媒的方向前進，台中到時候自產電力不夠了，國民黨要推核電上場救援，是要從新北市的核一核二廠來借電嗎？身為新北市小市民的我是不會同意的，要不要來問問新北市大家長侯友宜市長會同意嗎？！

（研究生台中市人）

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