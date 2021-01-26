童話法律》本人都同意砍腳了，還會出事嗎？

就這樣，不眠不休的黑輪跳了三天三夜的舞，「旋轉…跳躍……我不……停歇………」體力透支的黑輪覺得自己當舞孃當到已經快要理虧這世界了。就在此時，黑輪看到旁邊有個阿伯拿著鋤刀，他邊大喊：「我跳到快死了，阿伯，可以把我的腳砍掉嗎？」

點我看上篇

童話法律毀滅你的童年：別人叫你砍他腳，真的可以嗎？

OK 我們上次說到黑輪買了一雙紅舞鞋眼裡就再也容不下任何倫，當然，也包含他媽鹽氬輪。

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其實黑輪從小到大一直有個夢想，那就是有天可以穿著紅舞鞋參加舞會，不是為了什麼王子，就只是想要讓大家看看美爆的自己而已。「啊，我這該死的，無處安放的，魅力啊！」他總是暗自竊喜。

但舞會的當天，他媽鹽氬輪卻感染covid-19的變種病毒病倒了，不過黑輪覺得沒那麼嚴重，應該是自己的腳臭所引發的呼吸道疾病，隨便噴個芳香劑就好了。

因此黑輪把鹽氬輪獨自留在家，跑去參加舞會了。

「旋轉！跳躍！我閉著眼！」黑輪睜開眼睛時，發現大家都在注視著他而感到興奮，但殊不知是因為此時的黑輪，香港腳已經到了非常嚴重的地步。

「黑輪！大事不好了！你媽掛了！」就在舞會進行到一半時黑輪家中傳來噩耗，鹽氬輪死了，但沒有人能確定他到底是被 COVID-19 還是黑輪的腳臭害死的，不過也有可能是被氣死的。

「水金！都是這雙鞋害 der！」傷心欲絕滿臉淚痕的黑輪想脫下腳上的紅舞鞋，卻發現怎麼樣也脫不掉，這時候 amazing 的事情發生了，紅舞鞋開始動了起來，黑輪的腳就只能隨之舞動。

就這樣，不眠不休的黑輪跳了三天三夜的舞，「旋轉…跳躍……我不……停歇………」體力透支的黑輪覺得自己當舞孃當到已經快要理虧這世界了。

就這樣，不眠不休的黑輪跳了三天三夜的舞，「旋轉…跳躍……我不……停歇………」體力透支的黑輪覺得自己當舞孃當到已經快要理虧這世界了。（圖片來源：https://www.theguardian.com/）

就在此時，黑輪看到旁邊有個阿伯拿著鋤刀，他邊大喊：「出事了阿伯！」邊往那個方向跳去。

「我跳到快死了，阿伯，可以把我的腳砍掉嗎？」

「蛤，可是這樣會換我出事吧。」阿伯很怕。「應該沒事吧，嗯…其實我也不太確定欸。」黑輪有點心虛。

「你為什麼不問問神奇海螺呢？」阿伯很懂喔，但這題問法白就好了辣！



本人都同意了，還會有犯罪的問題嗎？

那麼，如果阿伯真的把黑輪腳砍斷，會被關嗎？畢竟這是黑輪自己開口要求的耶！

答案是：「有可能」。雖然阿伯砍斷黑輪的腳屬於「重傷害」，雖然是因為被害人也就是黑輪本人是同意（甚至主動提出）這個行為的，還是會成立「加工自傷罪」。

不過我們很常聽到有人在吵架時會撂狠話說：「來啊！打我啊！有種來打我啊！」結果被打了卻又去告別人，這種情形就不一定了。

法官會判斷當時的情境，如果只是單純氣話，就不能算是「得到本人同意」，此時打了還是可能成立犯罪。

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