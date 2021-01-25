童話法律》偷拿媽媽的錢買紅舞鞋，會被關嗎？

子女未經過父母同意就拿爸媽的錢去買東西，用膝蓋想也是知道這完全符合竊盜罪的要件。但是法律上對於這樣的「特殊狀況」有沒有什麼特別規定呢？

黃郁真

很久很久以前，有個腳臭到不行的女孩叫黑輪，因為一穿鞋，鞋子就會報廢，所以平常他只能打著赤腳走路。

「你這不就是香港腳嗎？」鞋匠看不過去就用透氣鞋墊縫了一雙紅鞋送黑輪，黑輪就每天都穿著這雙紅鞋轉來轉去的，這樣長期悶在鞋子裡的香港腳，連透氣鞋墊都幫不了它。

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終於，黑輪的母親被黑輪的腳臭死了，不過黑輪還是堅持穿著這雙紅鞋參加葬禮，後來一個叫做鹽氬輪的老太太路過，覺得黑輪跟他很有緣，兩人的相遇是命中注定就收養了他。

鹽氬輪跟黑輪相處融洽，然而，鹽氬輪非常討厭紅色，他覺得如果真愛有顏色，那麼一定是藍色，黑輪卻超愛紅色的鞋子。

有天，黑輪正要回家時看到了一家專賣店，他心想：「那就是我要的紅舞鞋～那就是我要的紅舞鞋～我的紅舞鞋時尚時尚最時尚～」於是黑輪當天就偷偷摸摸的拿了鹽氬輪的錢買下了那雙鞋。

有天，黑輪正要回家時看到了一家專賣店，他心想：「那就是我要的紅舞鞋～那就是我要的紅舞鞋～我的紅舞鞋時尚時尚最時尚～」於是黑輪當天就偷偷摸摸的拿了鹽氬輪的錢買下了那雙鞋。（圖片來源：Turner Classic Movies: TCM facebook）

黑輪在回家的路上情不自禁，摩～擦摩擦～摩～在這光滑的地上摩擦，摩擦，在這光滑的地上摩擦～

黑輪去哪都穿著這雙鞋，即使去教會被牧師說應該要穿黑色的鞋子，黑輪還是依然故我的穿著他的紅舞鞋。雖然身在教堂中，但黑輪所想所念的都是他腳上穿的那雙鞋子，什麼禱告、什麼唱聖詩都是浮雲，牧師生氣，但牧師就靜靜的看著黑輪不說話。

收養一定要父母過世嗎？

答案是：不用！

就算父母尚健在，但基於一些原因無法（或不適合、不願意）繼續扶養小孩子，也可以讓其他人收養。

但如果子女要被收養，即使子女已經成年，原則上也必須要經過原本的父母同意才行，不論父母是否已經離婚、子女只由其中一方帶大都一樣。

法院也會斟酌子女的最佳利益，判斷是不是要認可這個收養。

不過如果父母都不在了，當然就沒有要父母同意的問題。

偷爸媽的錢，有沒有罪？

黑輪沒有經過鹽氬輪 aka 他老母的同意就拿他的錢買東西，膝蓋告訴我們這完全符合竊盜罪的要件。

但是，如果子女是偷爸媽的錢，法律上有沒有什麼特別規定呢？

有喔！我們規定這樣的情形，法官可以衡量要不要「免除其刑」，也就是說這樣的行為仍然成立犯罪，但是法官決定不處罰、不關他。

另外，目前竊盜罪是「非告訴乃論」，假使被害人不計較，檢察官還是可以替（多）天（管）行（閒）道（事）。

但如果今天偷的是自己的父母，假使父母不願意提告，檢察官就不行再追究了。

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