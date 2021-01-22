童話法律》拘禁你的人跟心，是愛情嗎？

刑法不讓人隨便剝奪別人的自由，每個人都應該可以自由的生活，這是憲法給予人民的保障。

童話法律

續前篇

「我怎麼會知道愛是什麼！」懦弱的老父親吶吶。

「如果 30 歲還是處男，似乎就能成為魔法師。該死！那個把我變成野獸的人，肯定是個處男！」野獸從玫瑰園後面搬出一大縲一大縲的 BL 漫畫。

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《如果 30 歲還是處男，似乎就能成為魔法師》BL漫畫。（圖片來源：https://www.amazon.co.jp/）

「我有三個女兒了！我不可能幫你變回去！」懦弱的老父親有了勇氣。

「你教不會我愛！我就要把你關在這！」野獸 growl growl growl 老父親。老父親於是被關起來，但魔法並沒有發生，可能這並不是愛。

貝兒決定出發尋覓那位令人擔憂的老父親，貝兒找到了野獸，要求用自己換取老父親的自由。

這是一筆划算的交易嗎？不曉得。但是老父親獲得了自由，貝兒也在城堡和野獸過著相敬如賓的日子。直到老父親生病，臨終前就想看貝兒一眼……

貝兒答應野獸他會回來，求野獸讓他回去滿足老父親的遺願，野獸糾結很久，還是決定讓貝兒回去，因為為什麼？她愛他。

貝兒有信守承諾嗎？這不重要，重要的是野獸的行為。

貝兒找到了野獸，要求用自己換取老父親的自由。（官方臉書:Beauty and the Beast）

可以這樣拘禁別人嗎？

拿出你的膝蓋，讓它思考一下，當然不行啊！

刑法不讓人隨便剝奪別人的自由，每個人都應該可以自由的生活，這是憲法給予人民的保障。

因此，如果讓別人在自己的實力支配底下，讓對方不能自由的來去自如，這樣就會觸犯私行拘禁罪。

可是，爸爸有一整個城堡可以快樂移動欸！包準他跳五十個華爾滋都還跳不到盡頭，活動範圍這麼大，野獸還犯罪嗎？

沒錯，我們在乎的是一個人可不可以享有自由移動的權利，老父親想回家卻被限制在城堡內，也就是說即使你嬌生慣養他，這不是他心之所向之處，你卻限制他離去，這不是愛，這是犯罪。

並且，那貝兒用自己交換老父親的自由，也就是貝兒讓自己被關起來這件事，野獸會犯罪嗎？

貝兒是自願的，野獸甚至沒有拿老父親威脅貝兒，因此，貝兒的部分，似乎很難說野獸私行拘禁她。

那你覺得貝兒被關這件事，野獸犯罪嗎？

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