闖入別人家裡偷東西，你的直覺可能會告訴你是犯了「侵入住居」和「竊盜」兩個罪，但你知道嗎？刑法上可是又再將其混合而成一種稱為「加重竊盜罪」嗎？

蔡涵茵

跑到野獸的家是犯罪嗎？

從前從前，有一個老父親跟三姊妹，只有貝兒漂亮又善良，上面兩個都惡毒又虛榮。

這一家本來很有錢，但是解接們太會花，超商都有他們專門的取貨區，取貨都餔需要報電話號碼，副卡直接刷到爆，啊然後就破產了。

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於是他們從城市搬到一個要搭船才能到的鄉下，兩位解接的網購病愈發嚴重，港口又開始堆滿他們的包裹。

懦弱又濫好人的老父親被通知要去取貨，於是問大家還有沒有想要什麼？解接們說要那個開在港口附近網購居然不送的 prada 包包！貝兒怕大家覺得解接們太壞，所以就說他要一朵玫瑰。

老父親辦完事，卻遇上大港開唱，人多到擠不上船，於是他打算在附近找民宿住一晚，結果他就迷路了，月黑風高天氣冷，慘慘慘。

一個漂亮的宮殿出現，老父親太冷，就想說先進去偷用別人的 Netflix 看時下流行的 4K 壁爐，偷吃別人的晚餐，然後呼呼大睡。隔天要離開之際，看到一座漂亮的玫瑰園，就順手摘了一枝玫瑰。

野獸：「我什麼都給你了，你這個得寸進尺的糟老頭！除非你教會我愛是什麼！否則我現在就殺你！」

（圖片來源：Beauty and the Beast官方臉書）

闖入別人家還東用西用，會犯罪哦！

闖入別人家裡偷東西，你的直覺告訴你是侵入住居和竊盜兩個罪，但刑法上可是會將其混在一起做成撒尿牛丸（X）「加重竊盜罪」（O）喔。

以前，大家只會覺夜深人靜的時候特別危險，所以只有在晚上跑到別人家裡面才會成立加重竊盜，白天闖進去不會加重。但後來大家發現，只要跑去別人家裡都滿可惡的，因此拔掉了晚上的條件，24 小時加重。

那麼，要怎麼樣才會從侵入住居變成加重竊盜呢？

法院向來認為，只要「開始物色財物」，即使沒偷到，至少也有加重竊盜未遂。

因此，老父親闖進野獸的家，吃了別人的晚餐，還牽了一朵玫瑰，一時偷一時爽，一直偷一直爽，這是

老父親再來要怎麼讓野獸知道，什麼是才愛，什麼才是愛？

（圖片來源：AP/Disney）

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