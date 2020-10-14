自由開講》疫情期間，CDC如何開放「華語留學生」入境

余伯泉

來台留學的境外生大分為「學位生」與「華語生」。基於疫情，台灣於2020年3月封鎖國境。7月起「學位生」逐步開放入境，但「華語生」一直未開放入境。

華語留學生係指各大學的「外國生先修班」學生，外國學生先到大學先修班華語中心，密集加強華語，每週至少15小時。通過教育部華測考試2級以後，申請就讀大學，亦即華語留學生是各大學外國生的重要生源之一。

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華語留學生很重要，其入境不是「應該不應該」的問題，而是「何時」與「如何」開放的問題。

美國與歐美澳等國陸續關閉海外各大學的中國孔子學院，外國人學中文的地方減少，再加上台灣政府與CDC的防疫成績，外國學生想到台灣學中文的動機大增，防疫期正好是台灣華語產業繼續發展的良機，但前提是此時此刻須開放華語留學生入境。（資料照）

一、何時開放？

境外學位生於7月起逐步入境。9月上旬各大學開學，開學後按教育部規定，最遲1個半月必須註冊，不然就需註冊下學期。由於今年在外館申請到來台簽證後，不能立即搭機來台，還需經過嚴謹的「防疫程序」與「隔離14天」，因此外交部駐外館處大約10月本週起，已不再核發本學期的學位生入境（本校已有3名被拒件，改到下學期才能申請）。因此，就駐外館處的工作量而言，10月下旬起，就是輪到開放「華語留學生」入境的最好時間。

再就防疫旅館與宿舍的容納量而言，早先因疫情導致旅館蕭條。但隨後因開放學位生等入境，防疫旅館反而爆滿，一床難求，因此有的大學被迫挪出整層宿舍空間加入防疫隔離，因此10月上旬以前，不可能開放華語留學生入境。大約到11月上旬，所有的學位生「隔離14天」消化完畢。防疫旅館可能「很空」，因此10月下旬起，就是輪到開放「華語留學生」申請入境簽證的最好時間。華語生拿到來台簽證，經過嚴謹的「防疫程序」，大約11月中旬入境，剛好可到防疫旅館或宿舍隔離14天。

二、如何開放？

境外學位生7月起逐步入境。外交部、教育部、CDC及各大學負責單位磨合出嚴謹的「防疫程序」與「隔離14天」，而且已經成功實踐，安全的讓大量的學位生入境。因此，CDC只要延續這個實踐通路，就可安全的讓「華語留學生」入境。

就各大學的安全通路經驗而言，目前全國156所大學中，具有資格可申請華語生入境者大約62所大學。這62所大學大致都是比較有經驗且上軌道的大學，也已磨合出嚴謹的「防疫程序」與「隔離14天」的實踐經驗。

三、相關問題

就國際趨勢而言，美國與歐美澳等國陸續關閉海外各大學的中國孔子學院，外國人學中文的地方減少，再加上台灣政府與CDC的防疫成績，外國學生想到台灣學中文的動機大增，防疫期正好是台灣華語產業繼續發展的良機，但前提是此時此刻須開放華語留學生入境。

再就鄰國日本語言學校的「日語留學生」而言，10月起已經開放入境。日本疫情比台灣嚴重，但日本政府經過評估，已開放語言學校日語留學生入境。就新南向國家的學生，到日本或到台灣留學，兩者某種程度而言是競爭的。若台灣不開放華語生入境，學生就可能轉到日本留學。日本留學產業的競爭力與效能很強，台灣有必要向日本學習。

再就我國政府年度經費運作而言，教育部等單位本已經核定華語學習獎學金給各國優秀學生（簡稱華獎生），等待入境中。若華獎生11月不能入境，年度預算勢必要往後挪。

另外，大學華語中心之外的少數民間華語中心，由於沒有磨合出嚴謹的防疫程序與隔離的安全經驗，雖暫時還無法開放，但可採專案處理。例如目前為止，雖未開放華語生入境，但今年仍有劍橋大學與美國軍方，採專案華語生入境，配合政府要求的嚴謹安全措施。

最後，根據健保法第9條：「領有居留證明文件」，並「在台居留滿六個月」，得加健保。過去健保署往往解釋為領有居留證明文件「後」，在台居留滿六個月得加健保，造成學位生往往需要保2個學期的民間醫療保險，以免單是1個學期的保險時間不夠，也造成華語生往往需要長達10個月後才能加入健保。

3月23日疫情嚴峻期間，筆者打電話給疫情指揮中心（CDC），具體建議「開放外國學生可提早加入健保，不必有居留證後，還需等6個月，以加強防疫」。3月26日筆者獲得健保署的確認：外國學生入境6個月且有居留證時就可辦健保，不必有居留證後還需等6個月。而且入境6個月具健保資格的當天起，即便還沒拿到健保卡，就可先以居留證看醫生。台灣CDC劍及履及解決問題。

根據上述八個角度的多元評估，現在是輪到開放「華語留學生」入境的最好時間。

（朝陽科技大學華語中心主任）

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