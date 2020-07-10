一路向南》矮化國格的公視台語「地方」台

Wave身為台灣國家電視台的主持人，在台灣的領土上發表台灣與泰國兩個國家的發言，到底何來爭議之有？但公視不表態支持竟然還跟隨中國網友起舞撇清責任，認為這樣「爭議發言」是在專訪影片，而與節目內容無關。對於Wave忽略台灣乃一主權獨立的國家，而將台灣貶為地方，並向中國網友向人民幣低頭道歉的行為，竟然不譴責還表示尊重？所以我們的公共電視只是「地方」電視台？而不是國家電視台？

陳尚懋／佛光大學公共事務學系教授兼南向辦公室主任

中國「東南衛視」兩位駐台記者因為在台錄製節目用詞「矮化國格」，且受邀上節目的公職人員不稱台灣為「國家」，因此於日前遭廢止記者證並限期離境。無獨有偶，日前公共電視節目主持人也出現嚴重「矮化國格」的用詞，但公共電視卻發表聲明，表示尊重該主持人的說法。中國錄製的節目出現矮化國格的行為，政府大動作將其記者驅逐出境，但做為國家代表的公共電視，卻放任嚴重傷害台灣民眾感情的主持人繼續出現在該節目中，令人不禁懷疑政府是否有雙重標準？

還記得先前中泰兩國疫情最嚴重時，兩國網民因為泰星Bright的照片分享事件而引發大戰。事隔了兩個多月之後，6月20日晚上，Bright突然在其個人微博公開了一支道歉影片，在長達9分06秒的道歉影片中，清楚道出這整件事情的想法，最後並用中文說出：「我是Bright，我對不起中國，對不起你們」。然而，這支道歉影片播出之後，非但中國網友不買帳，就連台灣的網友也加入戰場，原因就出在該支道歉影片的主持兼翻譯，是同時也在公視台語台擔任《台泰由你遊》節目泰方主持人「Wave」邱培聰。

公視台語台擔任《台泰由你遊》節目泰方主持人「Wave」邱培聰（左）。（圖：截自youtube）

《台泰由你遊》是台泰兩國公共電視台第一個合作的節目，今年5月29日週五晚上10點，於公視台語台首播，節目共六集，已於7月3日全數播畢，並將於今日（7月10日）播出劇終花絮。首播當天我全程坐在電視機前收看，相信該節目也讓許多因為疫情無法返鄉的哈泰族一解思鄉之愁。節目由一位操著不輪轉台語的台灣代表女主持人許琡婷，搭配中泰文流利的馬來西亞華人，做為泰國代表男主持人Wave邱培聰，兩位主持人一台一泰，一搭一唱，分別介紹泰國與台灣的景點，默契十足。在首集節目中，泰國景點刻意挑選與台灣淵源很深的泰北美斯樂，顯見該節目製播團隊之用心。

《台泰由你遊》是台泰兩國公共電視台第一個合作的節目，今年5月29日週五晚上10點，於公視台語台首播，節目共六集，已於7月3日全數播畢。（圖：取自公視台語台官方粉絲頁）

首播之後，《台泰由你遊》節目乘勝追擊，與在台泰兩國都小有知名度的youtuber哲哲合作，邀請Wave上節目，分享主持該節目的心路歷程。節目一開始，Wave就提到這個節目「其實是介紹兩個國家，就是泰國和台灣，非常有趣的一些地方」，在影片後面的其他段落，Wave多次提及台泰兩個國家。影片在6月13日上線之後，Wave也分享至自己的臉書，不料卻引來中國小粉紅的攻擊，認為Wave支持台獨，揚言要抵制。Wave很快就選擇向人民幣低頭，火速於6月15日在自己的微博發文並拍攝短片公開道歉。

youtuber哲哲邀請Wave上節目，分享主持該節目的心路歷程。

在文章中，Wave提到「我身為一個主持人，公眾人物，需要謹言慎行，但卻一時疏忽，用詞不當，導致大家覺得我有政治的觀念，這一點我真的真的真的很抱歉」。而在全長2分44秒的道歉影片中，Wave一臉無辜多次道歉，不斷強調個人對政治不敏感沒興趣而說錯話，希望大家原諒他，給他多一次機會，他必定會好好檢討自己。此道歉文一出，真是叫台灣民眾情何以堪。在台灣的國家電視台主持節目，竟然否定台灣是個國家。然而後續公視台語台的聲明更是自貶國格，該聲明除了撇清Wave的挑選與薪水是由泰方負責與支付之外，也表示網友爭議的發言部分，與節目無關，但對於Wave的道歉聲明表示尊重。

Wave道歉文一出，真是叫台灣民眾情何以堪。在台灣的國家電視台主持節目，竟然否定台灣是個國家。。（圖：截自Wave IG）

Wave身為台灣國家電視台的主持人，在台灣的領土上發表台灣與泰國兩個國家的發言，到底何來爭議之有？但公視不表態支持竟然還跟隨中國網友起舞撇清責任，認為這樣「爭議發言」是在專訪影片，而與節目內容無關。對於Wave忽略台灣乃一主權獨立的國家，而將台灣貶為地方，並向中國網友向人民幣低頭道歉的行為，竟然不譴責還表示尊重？所以我們的公共電視只是「地方」電視台？而不是國家電視台？

除了公視的提油桶救援之外，從這次Wave與Bright的道歉事件，我們可以發現其中大有玄機。在兩人的社群帳號追蹤者可以看出受歡迎程度的嚴重落差。Wave的IG官方帳號@wavekhoo追蹤者大約只有6萬3千多人左右，但Bright的IG官方帳號@bbrightvc追蹤者高達440萬左右；另外，在中國網路高牆內的微博部分，Wave的微博官方帳號@wave_邱培聪追蹤者也只有約4萬人左右，但Bright的微博官方帳號@onlyonebright追蹤者41萬人。由此可以看出Wave根本是個投機份子，希望藉由自己6月15日的道歉搭上6月20日Bright的道歉來博取中國網友的同情，蹭Bright的熱度，向人民幣低頭。尤其Wave只認識Bright三天，就願意淌混水幫他拍這支道歉影片，試問這不是蹭熱度，什麼才是蹭熱度？

Wave身為台灣國家電視台的主持人，在台灣的領土上發表台灣與泰國兩個國家的發言，到底何來有爭議？（圖：截自youtube）

另外，Wave還在文末表示自己在馬來西亞長大，中文只讀到小學，希望讀者理解他的兩個國家說是因為中文程度不佳，藉此博取大家對他的同情。事實上，1955年萬隆會議時，中國不承認東南亞華僑華人的雙重國籍，使得馬來西亞的華人認同開始出現世代差異。老一輩的華人或是重要的華社皆強調其華人認同，認為華人也就等同於中國人，政治意識形態上支持一個中國，支持中國統一，台灣自然也是屬於中國的一部分。但年輕世代的大馬華人則在時代的演變之下，較為不重視華人認同，反而被馬來西亞的國族認同逐漸取代。甚至有為數不少來台留學的大馬華人，一直對於僑生身分不表認同，希望用外籍生取代僑生身份，「華人性」（Chineseness）逐漸散去。新一代的大馬華人與第三代、第四代的泰國華人一般，認為華人不等同於中國人，中國與台灣在幾年的發展下來早已是不同的兩個地方，台灣自然也不屬於中國的一部分。我相信Wave做為年輕大馬華人應該也是如此認為，他把台灣說成是一個國家，絕對不是他中文不好，而是反映出他的華人認同與大馬國族認同下政治觀點。

一個跨國性節目的出現，其背後是多少人花了多少時間與心血的努力，但是這樣的努力竟然就毀在主持人的手中。除了備受爭議的男主持人之外，女主持人的挑選也令人疑惑。一個台泰合作的電視節目，裡面的主持語言可以聽到泰語、國語與台語，可以顯示該節目的國際觀，讓更多熟悉不同語言的觀眾都可以輕鬆上手收看。但是做為公視台語台的節目，在《台泰由你遊》每集一個小時裡，我聽到最多的是泰語，再來是國語，最後才是台語。尤其是做為台灣代表的女性主持人，台語能力嚴重不足，幾乎都是以國語主持，偶爾加入一兩個簡單的台語詞彙。因此希望公共電視往後在挑選主持人時必須謹慎，尤其應嚴守國家電視台的角色，這點是不容許任何的退讓。

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