時空偵探的歷史行腳》被譽為「史上最強棋士」的本因坊秀策，其實沒有當過本因坊？（下）

今天在日本圍棋界具有崇高地位的「本因坊」頭銜，起初其實並非姓氏或棋戰稱號，而是京都寂光寺的一間庵院名稱。

◎宋彥陞（時空偵探）

前情提要：被譽為「史上最強棋士」的本因坊秀策，其實沒有當過本因坊？（上）

改名秀策

1839年，在本因坊家學棋兩年的榮齋，獲得師父丈和授予初段證書，正式擁有棋士身分；與此同時，53歲的丈和宣布急流勇退，向幕府推薦上一代掌門元丈之子丈策繼任第十三代本因坊，並以棋力最強的弟子土屋秀和作為丈策的繼承人。

丈和賜予榮齋的初段證書，有了這張文憑才算正式具有棋士資格。（圖片來源：本因坊秀策圍棋紀念館官網）

為了向父母、親友報告自己晉升初段的好消息，榮齋從江戶千里迢迢趕回因島探親，並和旅居大坂的圍棋好手中川順節五段展開讓子對局，成功取得漂亮的四連勝，也讓榮齋之名頓時傳遍關西！

得知榮齋此次返鄉為本因坊家掙足面子，掌門丈策自然是龍心大悅，非但讓榮齋順勢晉升二段，更從自己與接班人秀和的名字中各取一字，將「秀策」這個新名字一併賜予榮齋，以此象徵對於秀策的殷殷期盼。

丈策授予秀策的二段證書。（圖片來源：本因坊秀策圍棋紀念館官網）

其後，秀策又在短短十個月後迅速升上三段，並時常和太田雄藏（「天保四傑」之一）、葛野忠左衛門（丈和長男，日後成為圍棋名門井上家第十二代領袖）、安井算知（圍棋名門安井家第九代掌門）等優秀棋士對局磨練棋藝。

隨著秀策棋力一日千里，他在1843年榮獲師父丈策頒發四段證書。這一年，日本全國共有258人擁有圍棋段位，而具有四段資格的棋士僅僅只有11位，不難想見15歲的秀策已經具有名列前段的傑出實力。

就在此時，秀策開始使用日後稱為「秀策流」的圍棋下法。所謂的秀策流，是指執黑棋者在第一、三、五手連下三處小目（註3），並於第七手下尖（己方棋子的斜角位置）的一系列走法。

「秀策流」下法，第七手又被稱為「秀策的尖」。（圖片來源：維基百科）

有趣的是，現代圍棋史家普遍認為這套下法並非秀策的發明，而是因為他特別喜歡這種棋步，加以秀策又有「執黑棋必勝」的優異戰績，遂使這套下法被冠上「秀策流」之名。

成為掌門接班人

1846年，結束省親行程的秀策再度途經大坂，得以和停留當地的中川順節五段、井上幻庵因碩（圍棋名門井上家第十一代領袖）等知名棋手對弈切磋。

按照規定，身為四段的秀策與中川五段對局不須讓子，而這次交手仍由秀策拿下四場勝利；另一方面，秀策與八段的幻庵交鋒原本應該讓兩子，但幻庵隨即認定秀策的棋力遠在四段之上，要求取消讓子、以秀策執黑棋（此舉形同幻庵認為兩人實力相近）的方式進行對局。

最後，秀策不但得到三勝無敗的傑出成績，兩人更下出被後世稱為「耳赤之局」（註4）的圍棋名局，也讓幻庵稱讚秀策已有七段左右的堅強棋力。

眼見白△放慢攻擊步調，秀策在苦思許久之後，下出既能呼應上下方黑子、又能攻擊左右方白子的黒▲，也讓幻庵的耳朵瞬間脹紅。（圖片來源：維基百科）

鑒於宿敵幻庵都對秀策的實力讚譽有加，加上現任掌門丈策體弱多病，退休多年的丈和為確保本因坊家繼續成長茁壯，便與丈策及下任繼承人土屋秀和商議，決定安排前途無量的秀策作為秀和的接班人。

令人意外地，秀策面對這個天上掉下來的大禮，居然以三原城主淺野忠敬對己有恩、且家鄉雙親需要照顧為由予以婉拒。對此，愛才若渴的丈和等人只好懇請淺野忠敬出面斡旋，終於說服秀策擔任秀和的繼承人（日文稱為「跡目」），並娶丈和之女花子為妻。

御城棋十九連勝

沒過多久，丈和與丈策先後離開人世，由秀和接任本因坊家第十四代當主。1848年，秀和向幕府申請以秀策作為繼承人，順利獲得幕府認可。從此，秀策不僅正式成為第十四代本因坊跡目（其後晉升六段），更榮獲和其他圍棋高手對弈較量的「御城棋」出賽權。

對當時的頂尖棋士來說，參加在將軍面前對局爭鋒的御城棋，宛如是「登龍門」一般的最高榮譽，原因在於這項賽事只邀請圍棋四大名門（本因坊家、井上家、安井家、林家）領袖、掌門接班人（棋力須在五段以上）、具有七段以上實力的棋士，以及精通圍棋的上級諸侯或旗本武士參與。

綜觀御城棋近240年的悠久歷史，只有67位棋手曾在這場賽事登場對弈。換句話說，獲邀出席御城棋非但意謂著自身棋力受到眾人肯定，並能和當代一流棋手同場較勁，實可說是所有棋士夢寐以求的最高殿堂。

在將軍面前對弈爭勝的「御城棋」，是江戶時代棋手的夢幻舞臺。圖為2018年

本因坊戰第二局，本因坊文裕（井山裕太，圖右）與挑戰者山下敬吾九段（圖左

）在京都二條城重現「御城棋」的對局景象。（圖片來源：每日新聞）

即便秀策的御城棋對手不乏安井算知、伊藤松和（即在秀策9歲時與其對弈的伊藤松次郎）、井上節山因碩（即丈和長男葛野忠左衛門）這些名聞海內的各家掌門或圍棋高手，他仍寫下空前絕後的十九連勝無敗紀錄，足以證明秀策此時已有宰制棋壇的壓倒性實力！

巨星殞落

1861年12月，剛在御城棋收下第十九勝的秀策，旋即接獲母親因病去世的不幸消息。為了替至親祈求冥福，悲痛欲絕的秀策開始過著不吃肉類的服喪生活。

有道是：「福無雙至，禍不單行。」翌年秋天，江戶突然爆發大規模的霍亂疫情，而門徒眾多的本因坊家自然也難以倖免。這時，秀策不顧自身可能被傳染的危險，全心全力照顧每位患病的同儕和弟子。

然而，長期吃素加上日夜操勞，缺乏抵抗力的秀策隨即染上疾病，最終以34歲英年撒手人寰。巧合的是，這一年的御城棋先是適逢江戶城發生火災而停辦，其後又因為幕府遭遇內憂外患無暇他顧，致使這項傳統競技好比追隨秀策一般，於1864年永久走入歷史。

秀策去世後，景仰他的棋迷先後在三原、因島等地建立紀念碑，以此表彰秀策對於圍棋的偉大貢獻。即使秀策因為早逝之故，從來沒有就任第十五代本因坊一職，後人仍因為感嘆秀策棋藝高強，逕自稱呼他為「本因坊秀策」（正式稱呼應為「第十四世本因坊跡目秀策」）。

位於秀策生家附近的棋盤造型紀念碑。（圖片來源：作者拍攝）

因島的秀策墓。（圖片來源：作者拍攝）

附帶一提，秀策之所以被廣大棋迷譽為「史上最強棋士」，除了他在御城棋創下史無前例的十九連勝之外，或許還端賴許多頂尖棋士都給予秀策極高的評價。

舉例來說，對日、中、韓三國圍棋影響深遠的已故棋士瀨越憲作，曾以「秀策再臨」一語稱讚「昭和最強棋士」吳清源的天才棋風；另外，拿下21座國際賽冠軍（此為世界第一人）的韓國棋手李昌鎬九段，曾謙虛表示自己就算花費一輩子，也無法追上秀策。

由此看來，無怪《棋靈王》作者為了凸顯佐為的超強棋力，因而選定秀策作為他的前任宿主。至於佐為心心念念的「神乎其技」，是否已由人工智慧圍棋軟體AlphaGo替他達成？只好任憑各位讀者自行判斷啦！

網友戲稱人工智慧圍棋軟體AlphaGo的真面目，其實就是《棋靈王》主角藤原佐為。（圖片來源：《棋靈王》）

註3：指棋盤的3之四、4之三、3之十六、4之十七、16之三、16之十七、17之四、17之十六這八個位置。

註4：秀策與幻庵對局時，旁邊有位醫師雖然看不懂圍棋，卻發現秀策下了某手棋後，幻庵便因為內心動搖導

致耳朵脹紅，故而斷言這盤棋將由秀策拿下勝利，而黑棋最後果然以三目之差獲勝。

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