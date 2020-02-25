時空偵探的歷史行腳》被譽為「史上最強棋士」的本因坊秀策，其實沒有當過本因坊？（上）

連載於1999年至2003年的日本知名漫畫《棋靈王》，堪稱是許多朋友接觸圍棋的原點。在這部作品中，有一位默默推動故事進行有一位默默推動故事進行、卻沒有太多戲份的歷史人物──他就是佐為遇見阿光之前的宿主、被許多棋迷譽為「史上最強棋士」的本因坊秀策。

◎宋彥陞（時空偵探）

對於七、八年級的看官來說，連載於1999年至2003年的日本知名漫畫《棋靈王》（日文原名『ヒカルの碁』），堪稱是許多朋友接觸圍棋的原點。

明明是以小眾題材作為故事主題，《棋靈王》卻因為兼具熱血劇情和細膩畫風，故而在中、小學生之間掀起一波圍棋熱潮。時至今日，這部作品仍是筆者不時會再三複習的經典神作。

十幾年前連載完結的《棋靈王》，是許多讀者接觸圍棋的最初起點。（圖片來源：《棋靈王》）

無論大家是否曾受《棋靈王》影響開始學棋，相信您對書中人物應該還留有些許印象。在這些性格鮮明的生動角色當中，有一位默默推動故事進行、卻沒有太多戲份的歷史人物──他就是佐為遇見阿光之前的宿主、被許多棋迷譽為「史上最強棋士」的本因坊秀策。

「本因坊」的誕生

一看到「本因坊」這個名詞，有在關注日本棋壇的朋友，可能會馬上想到「本因坊戰」這項職業賽事。若是能在七戰四勝制的本因坊戰奪下優勝，勝者將會獲得「七大頭銜」（註1）之一的「本因坊」稱號。值得一提的是，今天在日本圍棋界具有崇高地位的「本因坊」頭銜，起初其實並非姓氏或棋戰稱號，而是京都寂光寺的一間庵院名稱。

時間回到十七世紀初，以精通圍棋聞名的寂光寺住持日海，決定接受幕府將軍德川家康的延攬，前往江戶（東京舊名）開創圍棋門派。或許是想提醒自己飲水思源，日海便以昔日的修行之地本因坊作為宗派名稱，將名字改為「本因坊算砂」，從此開啟圍棋名門「本因坊家」的悠久歷史。

寂光寺住持日海是圍棋名門本因坊家的開山鼻祖。（圖片來源：寂光寺臉書專頁）

打從算砂創立本因坊家以來，歷代掌門人在就任前夕，都會以本因坊作為新姓氏重新取名，使得「本因坊」儼然成為門派領袖的代名詞。話雖如此，倘若我們仔細瀏覽本因坊家系譜，將會發現秀策固然是該流派的門下棋士，卻從來沒有當過本因坊家的領導人！

那麼，為什麼秀策可以使用「掌門限定」的本因坊姓氏？他又為何會被日本棋壇稱為「史上最強棋士」呢？接下來，就讓筆者為各位朋友娓娓道來吧！

棋豪降臨

距今191年前，秀策誕生於備後國因島（現在的廣島縣尾道市境內）一戶小康農家，乳名為桑原虎次郎。

近年重建的秀策生家。（圖片來源：作者提供）

受到略通圍棋的母親影響，虎次郎四歲便學習棋藝，並在一次因緣巧合下，得以和棋力初段的富商橋本吉兵衛下了幾盤讓子棋（註2）。

令人驚訝地，初學圍棋的虎次郎在極短的時間之內，實力就從橋本氏可讓九子大幅成長至兩人能進行不讓子的對局，也讓「因島出現圍棋神童」的傳聞不脛而走。

聽聞七歲的虎次郎已有近乎初段的實力，熱愛圍棋的三原城主淺野忠敬便邀請他前來對弈，並對虎次郎的棋力大為讚賞。為了栽培難得的圍棋天賦，淺野忠敬不但讓虎次郎（隨後改名安田榮齋）進城供職，更聘請寶泉寺住持、擁有三段棋力的葆真和尚對其進行指導。

端賴良好的學棋環境，榮齋的棋藝很快就進步到與葆真和尚不分軒輊。這時，本因坊家門下棋士、日後名列「天保四傑」之一的伊藤松次郎五段正好路過尾道，橋本吉兵衛便邀請他和年僅九歲的榮齋對弈。起先，被世人評為「逸材」的松次郎看到對手只是個乳臭未乾的小毛頭，毫不遮掩他對於榮齋的輕視，哪知道後來竟被榮齋的精湛棋藝所折服。

秀策年幼時因為具有深厚棋力，故而獲得「圍棋神童」美名。（圖片來源：維基百科）

眼見榮齋獲得五段棋士的認可，對他具有極高期待的淺野忠敬便居中牽線，讓榮齋前往江戶接受本因坊家的圍棋教育。1836年，不到十歲的榮齋正式投入本因坊家門下，過著一面打理門派雜事、一面和師兄對局切磋的修行生活。

當時，本因坊家的掌門人是棋力九段的本因坊丈和（第十二代本因坊）。某日，丈和無意間看到榮齋與其他弟子的對局，不禁喜形於色地稱讚榮齋是繼第四代掌門人本因坊道策（素有「十三段」之稱，形容他的實力超越九段甚多）之後，睽違一百五十年的難得棋豪，以後定能光耀本因坊家門楣。

敬請期待：被譽為「史上最強棋士」的本因坊秀策，其實沒有當過本因坊？（下）（coming soon）

註1：指棋聖、名人、本因坊、王座、天元、碁聖、十段七項棋戰頭銜。

註2：圍棋段位以初段作為起點，最高可晉升至九段，而在初段以下還有許多沒有段位的業餘者。若是對局者的棋力存在明顯落差，較弱的一方可以先在棋盤擺放數顆棋子（意即先連下好幾手），藉此平衡雙方實力差距。

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