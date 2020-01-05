時空偵探的歷史行腳》「井山一強」時代即將畫下句點？從兩度獨占七大頭銜的井山裕太看日本現代圍棋史（下）

打從出道以來，井山七冠便以雷霆萬鈞之勢不斷改寫日本圍棋新頁，而他對日本棋壇帶來的良性競爭，也在2018年獲得日本政府給予高度肯定。

◎宋彥陞（時空偵探）

前情提要：「井山一強」時代即將畫下句點？從兩度獨占七大頭銜的井山裕太看日本現代圍棋史（上）

邁向「七冠制霸」

話雖如此，井山裕太的六冠王寶座只維持了短短43天，便因為他在第51屆十段戰輸棋而退回五冠。不過，他隨即在第38屆名人戰成功搶下頭銜，由此變成日本棋界繼趙治勳之後，第二位創下「大三冠」（指同時擁有棋聖、名人、本因坊三大頭銜）紀錄的傑出棋士。

此外，井山還獲選代表日本參加國際棋戰「亞洲電視快棋賽」，並在冠軍戰打敗韓國選手朴廷桓九段，取得個人職業生涯第一座世界冠軍。

井山裕太是日本圍棋史上第一位六冠王。（圖片來源：每日新聞）

既然已經成為日本棋界史無前例的六冠王，井山下一個目標自然是完成夢幻的「七冠制霸」。但是，想在高手如雲的七大頭銜戰力克各路強豪，絕非輕而易舉之事。2014年，井山六冠先是在第52屆十段戰的選拔賽決賽輸棋，接著又連續失去王座、天元兩大頭銜，堪稱是他踏入職業棋界以來遭遇過最嚴重的挫敗。

令人驚訝地，陷入低潮的井山四冠很快就重整旗鼓，不但拼死戰勝來勢洶洶的山下敬吾九段、高尾紳路二冠兩位挑戰者，更在第63屆王座戰與第41屆天元戰皆以「直落三」成績打敗高尾二冠，距離「七冠制霸」目標只剩下最後的一步之遙。

2016年4月20日，對於日本棋壇來說是值得永遠記住的重要日子。這一天，井山六冠在第54屆十段戰第四局以3勝1敗成績擊敗伊田篤史十段，創下自1976年實施七大頭銜戰以來，第一位達成「七冠制霸」的紀錄締造者！

井山裕太是日本圍棋界唯一完成「七冠制霸」的紀錄保持人。（圖片來源：日本棋院）

有道是：「能力越大，責任越大。」隨著井山七冠光榮登上日本棋壇頂點，他也頓時成為所有棋士學習與挑戰的終極目標。11月3日，井山七冠在第41屆名人戰第七局輸給高尾紳路九段，使得他的「七冠制霸」偉業僅僅維持197天，便就此宣告止步。

2017年，捲土重來的井山六冠非但在棋聖戰、十段戰、本因坊戰、碁聖戰依序擊敗對手，更在第41屆名人戰的選拔賽決賽以八戰全勝之姿，強勢挑戰高尾紳路名人。10月17日，井山六冠在名人戰第五局以4勝1敗成績再次奪回頭銜，順利完成兩度制霸七大頭銜的驚人成就。

翌月，井山七冠又在第65屆王座戰和第43屆天元戰「直落三」擊退挑戰者一力遼八段，寫下日本圍棋史上第一位「全年大滿貫」（指該年七大頭銜都由井山裕太持有）的超稀有紀錄。

兩度獨占七大頭銜的井山裕太。（圖片來源：日本棋院）

群雄並起的「後井山時代」

打從出道以來，井山七冠便以雷霆萬鈞之勢不斷改寫日本圍棋新頁，而他對日本棋壇帶來的良性競爭，也在2018年獲得日本政府給予高度肯定。2月13日，井山七冠因為兩度達成前無古人的「七冠制霸」偉業，獲得日本首相安倍晉三頒發「國民榮譽賞」予以表揚，成為第一位生於平成時代的國民榮譽賞得主。

此時此刻，井山七冠儼然是主宰日本棋界的絕對王者，接下來似乎可以把目光投向和世界頂尖棋士切磋琢磨的國際棋戰。然而，國際比賽一直是井山七冠乃至於近年日本棋手心中永遠的痛。這一年，井山先後在國際棋戰「LG盃世界棋王戰」、「世界圍棋冠軍錦標賽」冠軍戰分別輸給了中國棋手謝爾豪五段和韓國棋手朴廷桓九段。

值得注意的是，比起中、韓兩國最強棋士柯潔九段及朴廷桓九段各有7座及6座世界冠軍，日本第一人井山僅有1座得自於2013年的世界冠軍（註8），不難看出日本的圍棋實力已經和中國、韓國出現極其明顯的巨大落差。

另一方面，伴隨著新生代棋士日益成熟茁壯，「井山一強」時代也開始面臨前所未有的嚴峻考驗。8月3日，井山七冠在第43屆碁聖戰第三局遭到我國旅日棋士許家元七段「直落三」橫掃，相隔290天之後再度退回六冠。三個月後，井山六冠又在第43屆名人戰第七局以3勝4敗成績輸給挑戰者張栩九段，進而退到與2015年相同的五冠地位。

▲井山裕太（圖左）第二次的「七冠制霸」，被我國旅日棋士許家元七段（圖右）以「直落三」無情終結。（圖片來源：產經新聞）

同年12月，力圖振作的井山五冠在第66屆王座戰、第44屆天元戰陸續擊敗挑戰者一力遼八段和山下敬吾九段，以職業生涯累積43座七大頭銜一舉超越趙治勳高懸11年的偉大紀錄，正式樹立後人難以企及的「井山障礙」。即便如此，長期稱霸日本棋壇的井山，終於在老將、新秀連綿不絕的攻勢下逐漸左支右絀。

今年（2019）4月，井山五冠先是在第57屆十段戰以1勝3敗成績，將頭銜拱手讓給同世代的村川大介八段；上個月底，退至四冠的井山又在第67屆王座戰輸給日本棋界最年輕的頭銜擁有者芝野虎丸名人，也讓他一口氣退回睽違七年的三冠位置。

直到今年（2019）12月18日，井山好不容易在第45屆天元戰最後一局戰勝許家元八段（2018年8月因獲得碁聖而升段），不僅順利死守三冠王寶座，更因為達成天元戰五連霸，成為日本圍棋史上第一位同時擁有四項榮譽頭銜（註9）的領銜棋手。

拿下生涯第四座榮譽頭銜的井山裕太。（圖片來源：西日本新聞）

客觀來說，能在七大頭銜當中擁有三冠的井山裕太，現階段無疑仍是日本圍棋界的最強棋士。不過，比起以往由井山囊括半數以上頭銜的一強局面，現在的日本棋壇正處於群雄並起的「戰國時代」。

目前，日本職業圍棋的七大頭銜分別由井山裕太（棋聖‧本因坊‧天元）、芝野虎丸（名人‧王座）、羽根直樹（碁聖）、村川大介（十段）四人持有。究竟井山能否重回宰制日本棋壇的昔日榮光，抑或是「井山一強」時代會就此畫下句點？就讓我們繼續拭目以待！

註8：此處的世界冠軍數量，是根據日文維基「囲碁世界タイトルの獲得者一覧」詞條截至2018年的統計。

註9：指職業棋士在棋戰滿足特定條件後獲得的名譽稱號，日後年滿60歲或是從職業棋界退休時，便能使用自身擁有的榮譽頭銜。以七大頭銜為例，棋士完成該項頭銜戰五連霸或生涯榮獲該項頭銜十次，就能依賽事獲得名譽棋聖、名譽名人、永世本因坊、名譽王座、名譽天元、名譽碁聖、名譽十段等榮譽頭銜。

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