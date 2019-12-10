時空偵探的歷史行腳》「井山一強」時代即將畫下句點？從兩度獨占七大頭銜的井山裕太看日本現代圍棋史（上）

所謂頭銜，是指職業棋士奪下棋戰優勝後獲得的稱號。目前，日本圍棋界有多達二十種職業棋戰，其中尤以棋聖、名人、本因坊、王座、天元、碁聖、十段七項頭銜最受棋界重視，因而合稱為「七大頭銜」。

◎宋彥陞（時空偵探）

對於不熟悉日本圍棋界的讀者朋友來說，可能不知道本文主角井山裕太究竟是何許人也。不過，倘若大家看過圍棋動畫《棋靈王》這部作品，或許記得節目有個由職業棋士梅澤由香里五段（2013年晉升六段，註1）主持的圍棋小教室「GOGO棋靈王」。

平成棋士第一人

2002年，年僅12歲的井山在院生（以進入職業棋界作為目標的研習生）循環賽締造了驚人的46連勝，最後以71勝8敗的優異戰績，成為第一位生於平成時代（1989年1月8日至2019年4月30日）的職業棋士。當時，梅澤五段曾在「GOGO棋靈王」訪問井山新初段的未來目標，而初出茅廬的井山則是如此回答：「首先是變成能奪取頭銜的優秀棋士，接下來還要成為能站上世界舞台的頂尖棋士。」

井山新初段曾在「GOGO棋靈王」接受梅澤五段專訪。（圖片來源：Twitter）

所謂頭銜，是指職業棋士奪下棋戰優勝後獲得的稱號。目前，日本圍棋界有多達二十種職業棋戰，其中尤以棋聖、名人、本因坊、王座、天元、碁聖、十段七項頭銜最受棋界重視，因而合稱為「七大頭銜」。

彷彿是要實踐自己發下的豪語一般，井山新初段在出道第一年就以21勝4敗的優秀成績快速晉升二段，更於翌年開始在備受矚目的「七大頭銜戰」選拔賽（註2）先後打敗位居八段或九段的高段棋士。

到了2005年，井山先是以破竹之勢順利晉升四段，接著又在第12屆「阿含桐山杯」擊敗多位傑出棋士。最後，他不但以16歲之齡成為日本圍棋史上最年輕的頭銜擁有者，更因為符合昇段資格，瞬間變成日本棋界最年少的七段棋士（註3）。年底結算成績時，井山又以全年勝率高達75.5%（40勝13敗）的出色表現，勇奪當年的「勝率第1位賞」！

奪下生涯首座「七大頭銜」

透過不斷和頂尖棋士切磋棋藝，始終與「七大頭銜戰」擦身而過的井山終於在2007年接連闖進第32屆棋聖戰和第33屆名人戰的選拔賽決賽，並以17歲又10個月的年紀寫下「三大循環賽」參加者的最年輕紀錄（註4）。這邊說的「三大循環賽」，是指棋聖戰、名人戰、本因坊戰的選拔賽決賽。在日本職業棋戰當中，這三項賽事的獎金最為豐厚（依序為4500萬、3000萬、2800萬日圓），能打進「三大循環賽」遂被視為一流棋士的最佳證明。

職業生涯擁有75座頭銜的趙治勳，是日本棋界第一位同時擁有棋聖、名人、本因坊三大頭銜的棋士。（圖片來源：朝日新聞）

2008年，井山七段在名人戰的選拔賽決賽成功取得挑戰我國旅日棋士張栩名人的權利，不僅因此滿足晉升八段條件（註5），更以年僅19歲又3個月刷新「七大頭銜戰」的最年輕挑戰紀錄。

即使井山在當年的名人戰以3勝4敗成績鎩羽而歸，他於翌年再度搶下對決張栩名人的門票，並在首戰吞敗後連拿四勝，以20歲又4個月之齡成為日本圍棋史上最年輕的七大頭銜擁有者暨最快晉升九段的職業棋士（註6）！

井山裕太年僅20歲便成功奪下名人頭銜。（圖片來源：日本棋院）

獲得生涯首座七大頭銜之後，躋身一流棋士行列的井山宛如打通任督二脈，開始在各大頭銜戰逐一嶄露鋒芒。2011年，井山雖然在第36屆名人戰敗給挑戰者山下敬吾本因坊，卻先後奪取了十段和天元兩大頭銜。

翌年，井山二冠先是在第67屆本因坊戰和第37屆碁聖戰擊敗頭銜擁有者，以23歲又2個月的年紀榮登最年輕四冠王；接著，他又在第60屆王座戰以「直落三」（連勝三局提前贏得比賽）之姿打敗張栩王座，成為日本棋壇繼張栩之後，第二位同時擁有五項頭銜的超優秀棋士！

張栩（左二）和井山裕太（左三）是日本圍棋史上唯二榮登五冠王的頂尖棋士。（圖片來源：朝日新聞中文網）

來到2013年，井山五冠又在第37屆棋聖戰以4勝2敗成績擊敗張栩棋聖，非但成為第一位同時囊括六項頭銜的棋士，更締造日本圍棋史上第三位暨最年輕達成「大滿貫」（指職業生涯完成七大頭銜至少各拿過一次的成就，註7）的偉大紀錄，就此象徵「井山一強」時代正式來臨！

敬請期待：「井山一強」時代即將畫下句點？從兩度獨占七大頭銜的井山裕太看日本現代圍棋史（下）（coming soon）

註1：職業圍棋的段位一共分為九個等級，以初段作為起點，滿足特定條件即可昇段，最高可晉升至九段。除特別說明外，內文提到的段位皆為該名棋士的當年段位，未必是現在的最新段位。

註2：概括來說，七大頭銜戰的選拔賽可以分為預賽、複賽、決賽三大階段。只有在決賽獲勝的棋士，才有資格和現任頭銜者進行五到七局不等的頭銜戰。

註3：日本棋院的七段昇段條件包含：（1）在特定棋戰累計120勝；（2）在名列獎金排行榜的六段棋士當中排名第一；（3）在阿含桐山杯或龍星戰取得優勝；（4）成為天元戰、王座戰、碁聖戰、十段戰任一賽事的挑戰者；（5）打進棋聖戰、名人戰、本因坊戰任一賽事的選拔賽決賽。

註4：這項紀錄在2014年已被一力遼七段以16歲又9個月之齡再度刷新。

註5：日本棋院的八段昇段條件包含：（1）在特定棋戰累計150勝；（2）成為棋聖戰、名人戰、本因坊戰任一賽事的挑戰者；（3）獲得天元、王座、碁聖、十段頭銜各一次；（4）在特定國際棋戰獲得亞軍。

註6：今年10月，年僅19歲又11個月的芝野虎丸八段在第44屆名人戰打敗張栩名人，非但刷新了七大頭銜擁有者的最年輕紀錄，更僅花費5年又1個月便晉升九段，大幅超越井山原本樹立的最速里程碑（8年又10個月）。

註7：目前，日本棋界僅趙治勳、張栩、井山裕太三位棋士達成此項紀錄。

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