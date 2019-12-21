hinac》《佐賀偶像是傳奇》－佐賀的風與星空，烙印在心窩（二）

《佐賀偶像是傳奇》不僅是一部推廣當地觀光旅遊的動畫，更是宣傳美食與名產的超級業配作品。

續上篇

2019年夏秋之時，營運九州地方大多數路線的JR九州，推出了《佐賀偶像是傳奇》聯名火車，這不僅是難能可貴的深夜動畫彩繪列車奔馳在九州大地上，也代表這部作品已經成為了當地觀光的重要基柱之一，雖然列車車內沒有塗裝、聯名的時間也僅短短數月，但搶眼的外表，還是在相對保守的日本鄉下，引來了無數的眾人目光以及專程前來的「殭屍迷」們。

《佐賀偶像是傳奇》聯名火車特寫，黃色的基底讓圖像鮮明搶眼。（圖：作者提供）

主要場景發生在佐賀縣北唐津的《佐賀偶像是傳奇》，大多數都能利用徒步或自行車抵達。利用一天便能完結的重點巡禮，唯有遠離中心區的「鏡山」，可能難度高些，雖然依然能徒步前往，但不如說是登郊山還比較貼切。

開車上鏡山需要通過16個髮夾彎考驗，非常適合暴走族尬車，因此路上的減速板（俗稱的麵包）之多之厚，可想像就如同在搭碰碰車或雲霄飛車的飛躍感，自然也就快不起來了，但山頂的停車場滿滿的煞車痕，依然可以想見這裡就如同故事中的一樣，是個適合暴走族咲進行釘孤隻的地方。實景跟故事中不同的是，這裡沒有斷崖，不用擔心像故事一樣衝出護欄後，有像好萊塢片炸彈爆炸般的誇張火焰。但畢竟是跳tone的殭屍偶像故事，這種誇張表現手法，也就不用太在意了。

在鏡山上巧遇同好的「痛車」。（圖：作者提供）

往鏡山觀景台走去，觀景台這側是崖壁，但也因為這樣視野絕佳，日本三大松原之一的虹之松原就在眼前，橫亙數里，可謂「一眼看不完」。遠方更可以見到唐津灣與整個城市，雖然因為沒有阻擋，風總是未停歇，但好風光可以抵銷這一切缺點。在故事中，幸太郎與櫻在此有一場對手戲，若是真如故事鋪陳，兩人在櫻生前便認識的話，或許第二季動畫，這個觀景平台還有再出現的可能了。

故事中幸太郎曾與櫻在觀景台上。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

觀景台上放有巡禮指示牌。（圖：作者提供）

往稍遠點的地方走去，南邊有幾個在故事中出現過的公園，其中有些已經改變原貌，但北邊的場景就變化得少。

一路往海邊走去，那喚作西濱的沙灘不僅是女主角源櫻失落時走上的海灘，更是劇中的前昭和偶像、紺野純子主場那回中，曾獨自散步的沙灘，風，吹著她那蓬蓬頭後的長髮，背景一面是古城，另一面則是電廠的煙囪，就算是沒有明顯標的的海濱，利用角度來比對，難度不會太高，畢竟，若喜歡偶像作品又熱衷巡禮的話，在《Love Live!》與《Love Live! Sunshine》中，早已有過類似經驗了。吹著一樣的風在沙灘上散步，遠方的唐津城這一兩年有著整修工程，不免讓人留下遺憾，只好勉勵自己，若動畫第二季推出時，行有餘力，就再續前緣吧！

紺野純子於第六集時曾到海邊散步。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

當地的大型旅館也配合設置專區，倒反的黑板重現了場景。（圖：作者提供）

《佐賀偶像是傳奇》不僅是一部推廣當地觀光旅遊的動畫，更是宣傳美食與名產的超級業配作品。離唐津半個多小時車程的伊萬里，是離開唐津後的首個目標，外環道上的「Drive in 鳥」烤雞店，雖然在觀光上沒有知名度，但在當地居民跟動畫迷中倒是相當熟悉。對當地居民來說，這裡是CP值無敵高的本地產「伊萬里雞」的專門店，對動畫迷來說，故事中的殭屍偶像團體「法蘭秀秀」的廣告接拍與代言便是從本店開始，那雄糾糾的公雞形象與黃底的醒目招牌，令人十分印象深刻，深刻到都忘了伊萬里，其實是個從近世開始產陶瓷聞名世界的小鎮。

「Drive in 鳥」的店面十分醒目。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

「Drive in 鳥」因為開在外環道路上，店內空間寬敞，但客人絡繹不絕，需要動用號碼牌機才能消化。在等上好一陣子入座前，等候區有著《YURI!!! on ICE》與《佐賀偶像是傳奇》的海報、留言、簽名板與人形立牌，倒也不覺無趣。CP值最高的套餐有著炭火烤雞、特製雞汁飯與雞大骨湯，一千出頭便能大快朵頤，若是沒有巡禮，可能一輩子都不會發現這種超級佛心店，在巡禮生涯中多次碰到這種不曾出現在旅遊簡介，但卻是當地「巷子裡」的店家，「Drive in 鳥」的品質也算是其前茅了，好吃到嘖舌。

店內的簽名板。（圖：作者提供）

店內的立牌與招牌的伊萬里雞大全餐。（圖：作者提供）

佐賀是個山地橫亙的縣，大多數的平原與居民在山的另一邊，翻過山沒有直搗縣治，倒是往長崎方向的山邊去。佐賀是個擁有幾處名湯的縣，作品選擇了出產茗茶的嬉野溫泉鄉入鏡。到嬉野的那天，我們自然是選擇了故事中法蘭秀秀一行人入住的華翠苑旅館投宿，因為是實名登場，在大廳有著許多相關聯名擺設，而故事中出現的大廣間（用餐空間）亦有相當程度的神似。

故事中出現過的溫泉旅館華翠苑。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

華翠苑走廊，連「景華の間」標示也一模一樣。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

我們與一般旅客不同，流連於旅館的走道以及公共空間，為的是找尋動畫中出現的任何鏡頭與蛛絲馬跡，但最令人驚奇的是，旅館的四人和式房，從浴廁到榻榻米房間，以及各種擺設全部如出一轍，完全與故事中出現的一模一樣！這樂得我與同行友人顧不得疲累的身軀，就在房裡開啟了巡禮與攝影大會，可惜的是，問過旅館經理，故事中的房號在現實中並不存在，但如此高度還原的房間，已讓我們不用作夢都會笑了。（待續）

房內洗手間一景，幾乎一致。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法