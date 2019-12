hinac》《佐賀偶像是傳奇》－佐賀的風與星空，烙印在心窩（二）

《佐賀偶像是傳奇》不僅是一部推廣當地觀光旅遊的動畫,更是宣傳美食與名產的超級業配作品。

續上篇

2019年夏秋之時,營運九州地方大多數路線的JR九州,推出了《佐賀偶像是傳奇》聯名火車,這不僅是難能可貴的深夜動畫彩繪列車奔馳在九州大地上,也代表這部作品已經成為了當地觀光的重要基柱之一,雖然列車車內沒有塗裝、聯名的時間也僅短短數月,但搶眼的外表,還是在相對保守的日本鄉下,引來了無數的眾人目光以及專程前來的「殭屍迷」們。

《佐賀偶像是傳奇》聯名火車特寫,黃色的基底讓圖像鮮明搶眼。(圖:作者提供)

主要場景發生在佐賀縣北唐津的《佐賀偶像是傳奇》,大多數都能利用徒步或自行車抵達。利用一天便能完結的重點巡禮,唯有遠離中心區的「鏡山」,可能難度高些,雖然依然能徒步前往,但不如說是登郊山還比較貼切。

開車上鏡山需要通過16個髮夾彎考驗,非常適合暴走族尬車,因此路上的減速板(俗稱的麵包)之多之厚,可想像就如同在搭碰碰車或雲霄飛車的飛躍感,自然也就快不起來了,但山頂的停車場滿滿的煞車痕,依然可以想見這裡就如同故事中的一樣,是個適合暴走族咲進行釘孤隻的地方。實景跟故事中不同的是,這裡沒有斷崖,不用擔心像故事一樣衝出護欄後,有像好萊塢片炸彈爆炸般的誇張火焰。但畢竟是跳tone的殭屍偶像故事,這種誇張表現手法,也就不用太在意了。

在鏡山上巧遇同好的「痛車」。(圖:作者提供)

往鏡山觀景台走去,觀景台這側是崖壁,但也因為這樣視野絕佳,日本三大松原之一的虹之松原就在眼前,橫亙數里,可謂「一眼看不完」。遠方更可以見到唐津灣與整個城市,雖然因為沒有阻擋,風總是未停歇,但好風光可以抵銷這一切缺點。在故事中,幸太郎與櫻在此有一場對手戲,若是真如故事鋪陳,兩人在櫻生前便認識的話,或許第二季動畫,這個觀景平台還有再出現的可能了。

故事中幸太郎曾與櫻在觀景台上。(圖:(上)作者提供、(下)截自網路)

觀景台上放有巡禮指示牌。(圖:作者提供)

往稍遠點的地方走去,南邊有幾個在故事中出現過的公園,其中有些已經改變原貌,但北邊的場景就變化得少。

一路往海邊走去,那喚作西濱的沙灘不僅是女主角源櫻失落時走上的海灘,更是劇中的前昭和偶像、紺野純子主場那回中,曾獨自散步的沙灘,風,吹著她那蓬蓬頭後的長髮,背景一面是古城,另一面則是電廠的煙囪,就算是沒有明顯標的的海濱,利用角度來比對,難度不會太高,畢竟,若喜歡偶像作品又熱衷巡禮的話,在《Love Live!》與《Love Live! Sunshine》中,早已有過類似經驗了。吹著一樣的風在沙灘上散步,遠方的唐津城這一兩年有著整修工程,不免讓人留下遺憾,只好勉勵自己,若動畫第二季推出時,行有餘力,就再續前緣吧!

紺野純子於第六集時曾到海邊散步。(圖:(上)作者提供、(下)截自網路)

當地的大型旅館也配合設置專區,倒反的黑板重現了場景。(圖:作者提供)

《佐賀偶像是傳奇》不僅是一部推廣當地觀光旅遊的動畫,更是宣傳美食與名產的超級業配作品。離唐津半個多小時車程的伊萬里,是離開唐津後的首個目標,外環道上的「Drive in 鳥」烤雞店,雖然在觀光上沒有知名度,但在當地居民跟動畫迷中倒是相當熟悉。對當地居民來說,這裡是CP值無敵高的本地產「伊萬里雞」的專門店,對動畫迷來說,故事中的殭屍偶像團體「法蘭秀秀」的廣告接拍與代言便是從本店開始,那雄糾糾的公雞形象與黃底的醒目招牌,令人十分印象深刻,深刻到都忘了伊萬里,其實是個從近世開始產陶瓷聞名世界的小鎮。

「Drive in 鳥」的店面十分醒目。(圖:(上)作者提供、(下)截自網路)

「Drive in 鳥」因為開在外環道路上,店內空間寬敞,但客人絡繹不絕,需要動用號碼牌機才能消化。在等上好一陣子入座前,等候區有著《YURI!!! on ICE》與《佐賀偶像是傳奇》的海報、留言、簽名板與人形立牌,倒也不覺無趣。CP值最高的套餐有著炭火烤雞、特製雞汁飯與雞大骨湯,一千出頭便能大快朵頤,若是沒有巡禮,可能一輩子都不會發現這種超級佛心店,在巡禮生涯中多次碰到這種不曾出現在旅遊簡介,但卻是當地「巷子裡」的店家,「Drive in 鳥」的品質也算是其前茅了,好吃到嘖舌。

店內的簽名板。(圖:作者提供)

店內的立牌與招牌的伊萬里雞大全餐。(圖:作者提供)

佐賀是個山地橫亙的縣,大多數的平原與居民在山的另一邊,翻過山沒有直搗縣治,倒是往長崎方向的山邊去。佐賀是個擁有幾處名湯的縣,作品選擇了出產茗茶的嬉野溫泉鄉入鏡。到嬉野的那天,我們自然是選擇了故事中法蘭秀秀一行人入住的華翠苑旅館投宿,因為是實名登場,在大廳有著許多相關聯名擺設,而故事中出現的大廣間(用餐空間)亦有相當程度的神似。

故事中出現過的溫泉旅館華翠苑。(圖:(上)作者提供、(下)截自網路)

華翠苑走廊,連「景華の間」標示也一模一樣。(圖:(上)作者提供、(下)截自網路)

我們與一般旅客不同,流連於旅館的走道以及公共空間,為的是找尋動畫中出現的任何鏡頭與蛛絲馬跡,但最令人驚奇的是,旅館的四人和式房,從浴廁到榻榻米房間,以及各種擺設全部如出一轍,完全與故事中出現的一模一樣!這樂得我與同行友人顧不得疲累的身軀,就在房裡開啟了巡禮與攝影大會,可惜的是,問過旅館經理,故事中的房號在現實中並不存在,但如此高度還原的房間,已讓我們不用作夢都會笑了。(待續)

房內洗手間一景,幾乎一致。(圖:(上)作者提供、(下)截自網路)

