一路向南》泰中國史學者在中國擴張的夾縫中追求民主並窺見台灣

和中國的合作在獨裁統治下進展順利，是因為中資進到這個國家，得利的都是統治者的利益網絡、上層階級，還有那些排名前2%的大財團，這就是這五年在泰國發生的事，引入的外資只讓少數有的錢人更有錢、窮的人卻更窮。泰國處在這個位置，不可能不和中國發展合作，但合作不該建立在泰國社會的犧牲上。

黃嬿庭／朱拉隆功大學東南亞研究碩士生

近十餘年來隨著中國的經濟成長，泰國興起了一波中文熱，而中國也透過其公眾外交機構孔子學院，在各大學合作推廣中國的語言、文化，甚至是政策，目前泰國共設有14所孔子學院，是全亞洲設有最多孔子學院的國家。

2017年，泰國第一學府朱拉隆功大學的孔子學院邀請歷史系副教授Wasana Wongsurawat做一場關於一帶一路的演講時，Wasana是這樣拒絕的：

「如果讓我去演講，我就會很直白地說，NCPO政府１根本是在賣身，這些一帶一路的相關協議，只會讓我們成為中國的工具。到時候如果被抓了，有誰要來保我嗎？」

幽默敢言的Wasana，專攻泰國華人史和中國近代史，從英國牛津大學拿到歷史學博士後回到泰國任教，目前是該大學唯一一位教中國史的老師，「其實還有日本史跟韓國史，東亞各國從上天創世至今的歷史都是由我一個人來教。」

Wasana Wongsurawat專攻泰國華人史和中國近代史，從英國牛津大學拿到歷史學博士後回到泰國任教，目前是該大學唯一一位教中國史的老師。（作者提供）

在大學教歷史，Wasana感嘆泰國中學體系下的世界史教育相當不紮實，「學生在公開場合著納粹軍裝這種事，在泰國時有耳聞。但我們不只是世界史沒教好，甚至連這個區域的歷史，都沒有好好教給學生。」

在泰國的世界史課本中，談及第二次世界大戰主要聚焦在歐陸戰場及太平洋戰爭，對中國在二戰中的角色、以及複雜的戰後情勢則避而不談。

「冷戰背景讓泰國政府不大樂意碰觸中國近代史，反共的蔣介石把中國輸給了共產黨，這怎麼能教給學生呢？學生可能有聽過孫逸仙、蔣介石這些名字，但越來越多人只知道毛澤東，覺得中國一直都是共產國家，而且對台灣問題的敏感度也很低。」

泰國的世界史課本中，談及第二次世界大戰主要聚焦在歐陸戰場及太平洋戰爭，對中國在二戰中的角色、以及複雜的戰後情勢則避而不談。（作者提供）

2007年版的泰國高中世界史課本，首次出現蔣中正是在1949年國共內戰戰敗後、到台灣建立政權，並將台海問題搭配美國的圍堵政策討論。

「從國外拿了學位回來泰國教書後，才發現泰國的大學生、甚至是歷史系畢業的碩士生，對中國近代史的認知都趨近於零，通通要從初學者的基礎開始打起。」

「中國史要去台灣學」

在泰國，要學習中國相關的知識絕對稱不上難事，近十多年來泰國中文熱興起，中國官方也積極地在泰國推動孔子學院、孔子課堂等公共外交政策，在推廣語言及文化的同時，深深影響著泰國社會對「中國」的認知。 Wasana個人受中國史觀的影響，可以從她在談論台灣問題時，慣用「兩個中國」（中華人民共和國和中華民國）的敘事方式中感受到。對她而言，繁體字是中華人民共和國之前的中國，而使用繁體字的中華民國在台灣，從專制的中華人民共和國不允許的角度，保留並持續寫下另一版本的中國史。

「我在芝加哥大學讀學士的時候，教中文的趙智超教授是從台灣過去的『地地道道北京人』，他要求我們從繁體字開始學中文，我知道自己做歷史研究，必須要看那些比簡體字更早出現的資料，就堅持用繁體字到現在。」 「有些人可能不覺得孔子學院這樣的軟實力外交有甚麼，但其實它能影響的層面太廣了，特別是簡體字的使用，已經在學中文的泰國人中也建立了一種認同。」

為了推廣另一種看中國的角度，Wasana非常鼓勵對中國歷史和政治有興趣的學生到台灣讀書，有些學生因為「看不懂繁體字」而選擇不去，但卻也有一些學生開啟了對台灣史和台灣政治的興趣，進一步走上台灣研究的路。

台泰關係在官方舞台下活躍

Wasana回憶道，她第一次到台灣是2004年，當時在牛津大學攻讀博士學位的她，為了研究到台灣蒐集資料，「在那個年代去台灣的泰國人，大部分都是去做幫傭和廠工，所以當我一個博士生說自己是泰國人的時候，台灣人都無法理解。」

這15年間，Wasana持續頻繁地拜訪台灣，也確實地感受到台泰雙方無法躍上外交舞台的關係，由越來越多的觀光客、留學生和訪問學者串起，民間交流的影響力透過這些網絡，持續緩緩地發酵。

而在台灣和泰國之間串起交流的另一個重要群體，是LGBT權益團體及運動人士。

「泰國對外有個對多元性別非常包容、友善的形象，但其實就法律和社會環境而言，都不是這麼回事；鄰近的新加坡不開放，日本、韓國社會風氣也相當保守，在這個區域真的要從事LGBT權益運動，真的都要去台灣。」

而多虧了這些運動人士，泰國媒體也十分跟進台灣在性別平權上的進展，讓台灣的名字得以在泰國社群上曝光。

泰國各媒體對台灣性別平權議題的報導。（取自網路）

「當然，泰國人談到台灣不會只想到LGBT啦，小籠包和珍珠奶茶還是很有魅力的。」

但Wasana也坦言，即便台灣和泰國雙方的非官方交流持續增加，泰國在教育場合仍受限於政府的一中政策，而許多民間活動甚至是媒體，因為有中方的贊助，多半也會避談3T（天安門、西藏、台灣）問題，將台灣默認為中國的一部份，在泰國還是常態。

「我們怎麼研究一個國家 需要該國政府的指點嗎？」

「泰國學術界還有許多人沒意識到，有件事是不該做的，那就是接受一國政府的資助，從他們的官方觀點出發，做文化、歷史，甚至是政治的教學和研究，」

Wasana感嘆道，「這樣不對！這關係著學術自由和研究自由啊。」

從1978年中國改革開放起，中國官方就常常邀請外國學者到中國做田野調查，而許多和中國政府關係密切的企業，如泰國最大的財團CP集團（Charoen Pokphand Group），也會贊助研究及交流活動。仰賴中國政府或CP集團的資源，並就此獲取資訊，在泰國的中國研究圈漸漸形成了一種文化。

「有的學者會透過媒體發表各種讚揚中國的文章，從中泰鐵路談到一帶一路，說中國是泰國最好的朋友，不管中國做甚麼、泰國都該接受，就連跟中國買潛水艇也覺得沒問題。」

Wasana曾在節目上批評軍政府的對中軍購。

Wasana感嘆道，有些泰國學者甚至會在社群網站上為中國打擊批評言論，簡直像中國政府的網軍，「更有問題的是，中國政府要找願意拿錢當它傳聲筒的學者，在泰國可是從來不缺。學術不自由獨立，持不同觀點的中國研究學者能獲得的資訊、資源和聲量也就不對等。」

民主體制才能確保正常的中泰關係

Wasana直言，泰國社會對泰中關係其實沒什麼概念，但外交離不開內政，不同群體對中國的態度，很大程度還是取決於他們對執政者的好惡。

「像現在如果是支持軍政府的人，就會說反軍方人士是在阻礙泰國和一帶一路接軌，但同一批人在盈拉政府時期，可是在死命反對泰中高鐵合作案。」

2013年盈拉（Yingluck Shinawatra）政府執政時，交通部長查差（Chadchart Sittiphan）提出泰國交通建設改造計畫，並與中國達成協議，由中國出資建設廊開－阿瑜陀耶段的高速鐵路，泰國則以農產品抵償部分費用，俗稱「高鐵換大米」。

查差的「開創泰國未來2020」計畫，搭配在東協經濟共同體（AEC）概念下，與中國和鄰近國家串連起交通網的藍圖。

2014年1月，泰國憲法法院以「泰國連碎石路都還沒修完，沒必要為了高鐵負債」否決了這項建設計畫，但軍政府執政後，卻配合中國的一帶一路計畫，與中國就廊開－呵叻－曼谷的高速鐵路建案進行協商。

「其實從中國在東南亞的布局，我們是可以看出端倪的，在來跟泰國談合作之前，他們先跟寮國、柬埔寨和緬甸的獨裁政權開始談，而在泰國由軍政府領導的這五年中，中泰關係的進展也遠比民選政府執政時要迅速。」

2017年，為加速推動中泰鐵路合作案的曼谷－呵叻段，帕拉育甚至動用臨時憲法44條２發布命令，讓泰國國家鐵路局聘僱中國企業監工。「最近政府還把串連中部三座機場的高鐵建案，發包給了CP集團，用的也是中國的技術，招標過程更是完全不透明。」此外，在與CP集團合資投標的四間公司中，就有中國鐵建股份有限公司。

「和中國的合作在獨裁統治下進展順利，是因為中資進到這個國家，得利的都是統治者的利益網絡、上層階級，還有那些排名前2%的大財團，這就是這五年在泰國發生的事，引入的外資只讓少數有的錢人更有錢、窮的人卻更窮。」 「泰國處在這個位置，不可能不和中國發展合作，但合作不該建立在泰國社會的犧牲上。」

Wasana認為泰國應該參考馬來西亞的經驗。馬來西亞在前總理納吉時期，與中國簽訂了東海岸鐵路計畫（ECRL），而在希望聯盟贏得大選執政後，現任總理馬哈迪基於國債考量取消和中國談定的合作計畫，而在重啟協商後和中國談定的造價，比納吉時期談定的還要少了三成。

「在民主制度下，民選政府必須為了下一次選舉而考量民意，但現在這個獨裁政府跟中國的協商，完全沒有體察民意。」

Wasana說，「雖然不知道我們甚麼時候才會有民選政府，但只要民主政府接手執政，我們跟中國的一切談判就都該重來。」

註：

1. National Council for Peace and Order，國家和平暨秩序維護委員會，為泰國在2014年陸軍政變後，執政至今的軍人集團。

2. 2014年政變後，國家和平暨秩序維護委員會（National Council for Peace and Order，NCPO）以48條臨時憲法取代2007版憲法，其中第44條賦予NCPO領導人為「推動任何領域的改革、促進國民間的愛與和諧，或防止、廢除或壓制不論是在國內外發生之任何危及國家安全及秩序、王室、國家經濟及公共行政的行為」，頒布命令的權力，且基於臨時憲法44條發布的命令具行政及立法效力。

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