神奇海獅先生》【波希戰爭二十三】：踏平愛奧尼亞後，大流士的烈焰即將燒向歐洲...

為什麼他們為另一個城市的命運哭泣？ 也許不僅是因為米利都和雅典是具有共同血緣的命運共同體，更重要的是，米利都今日的處境正是象徵雅典的未來。當初雅典人基於血緣的原因，毅然決然支援愛奧尼亞起義。但如今他們在小亞細亞放的那把火，如今將燃遍歐洲大地。

神奇海獅先生

續上篇

好的，上回我們說到雅典在被煽動下，派兵支援了愛奧尼亞反抗波斯的行動，並意外地把小亞細亞最重要的城市薩爾迪斯給燒了！

薩爾迪斯被焚的消息，急如星火地傳到波斯首都蘇薩的王宮裡。波斯王整個黑人問號：小亞細亞並沒有強大的軍事實力，自己對小亞細亞地區的統治也算寬容。為什麼會發生這種動亂？

最有可能的原因，就是前僭主希司提埃伊歐斯了。（名字太長之後簡稱「岳父」，因為他是現任叛軍領袖的岳父）

大流士把岳父叫了過來，問他：

「你之前找的那個代理人，現在已經背叛了我。他從對面的大陸把人們帶了過來，並且毀了薩爾迪斯。這件事和你有沒有關係？」 「主公，你講的這是什麽話？我怎麼可能做出這種事？？」

岳父聲淚俱下的矢口否認到底。但其實整件事就是岳父一手策劃出來的，接著話鋒一轉，岳父把叛變原因全都歸咎於他自己人在首都的關係。

「如果我回去的話，那叛亂馬上就可以平息了！所以請盡快讓我回去吧！」

最後，大流士還是相信了岳父，讓他回去平定這塊越來越躁動的土地。不過，事實上，這時愛奧尼亞的起義已經越來越不樂觀了。當地的希臘人面對強大的波斯軍，幾乎已經到了絕境...

米利都的現代位置，位於土耳其境內。（圖：網路）

波斯的大軍源源不絕地開進希臘人的領地，大流士的女婿被任命為總督後，親自領軍來到愛奧尼亞平叛，他們從附近的城市開始蠶食、各個擊破。在確定勝利或光榮戰敗都不可能之後，煽動人民起義、說服雅典參戰的叛軍領袖立刻就拋棄了自己的城市，最後死在一個荒涼的小城鎮裡。

等到岳父來到愛奧尼亞時，只剩下最核心的起義城市米利都（Miletus）還在做最後一搏。這是一座歷史非常悠久的小亞細亞希臘城市，歷史甚至可以追溯到西元前1500年左右。在岳父被大流士挾持前往首都之前，他就是這個城市的僭主。

岳父一回到愛奧尼亞，立刻就去晉見總督。總督毫不客氣，問他：「你認為，愛奧尼亞人為什麼要起兵造反？」 岳父堅持自己先前的那套說詞：「不知道，我完全不知情。」 「是嗎？」 大流士相信岳父，那是因為岳父對他有救命之恩。但是總督完全不相信岳父的這套說法，他看出眼前的這個人完全是在裝聾作啞，便開口說道：

「我來告訴你是怎麼回事吧：鞋子是你縫的，你的接替者只不過是把它穿上罷了。」

岳父一聽，立刻感到背後一股涼意。雖然不知道總督手上是否握有證據，但是在那時，總督殺人哪會需要什麼證據呢？就算岳父可以向大流士求援，送信一來一往也需要耗時六個月的時間，早就夠總督砍他的頭上百次了。唯一活命的機會，就是逃離！

他必須再度統治愛奧尼亞，重燃革命之火與大流士開戰！因此他趁夜逃離了總督所在的城市，往西邊逃向自己過去的大本營米利都。

一路上岳父整個提心吊膽、不斷回頭看著後面是否有追兵過來，最後終於當他跑到這座叛變城市時，不料這座城市的人早就已經不再相信他們的僭主了。為了自己的利益，眼前這個人整整當了兩次背叛者，第一次是為了救大流士，背叛了想爭取自由的愛奧尼亞人；而第二次他背叛了大流士，想要再次鼓動愛奧尼亞人造反。

波斯王大流士一世。（圖：網路）

米利都人冷眼看著岳父，不斷在城外喊著讓他進城、讓他再度統治這個城市。絕望的他只好動用武力強行進入城市，不料大家卻也開始武力反抗，將岳父的大腿狠狠刺傷。 絕望之下，岳父只好打消進城的念頭，繼續過著流亡的日子。他曾經是著名城邦米利都的統治者，王中之王大流士的親信，如今卻只能如燙手山芋一般，被一個接著一個城鎮給扔了出去。最後他終於被抓到，總督將他插在尖樁上處死，並割下他的首級、做成木乃伊送到首都。

大流士斥責了總督，並且命令將首級給予適當的裝扮後、舉行隆重的喪禮。畢竟就是這顆首級的主人，曾經在最關鍵的時刻拯救了他，挽救了整個波斯帝國的命運。

畫面回到米利都。趕跑前僭主的他們沒有扭轉自己的命運，曾經有個故事是說，曾有人向著名的神廟求取神諭，問米利都這個古老城市最後的命運。最後，神諭是這樣說的：

「米利都，你會成為許多人桌上的珍饈美味，成為掠奪者豐富的贈品，你的婦女們將要為許多長發的老爺們洗腳，而神殿也要由別人來守護了。」

現在看來，預言即將要成真了：波斯分成陸海兩側，不斷衝擊著這個古老的海岸城市。波斯人把米利都團團包圍，並且在城牆下挖掘地道攻城，決心反抗到底的米利都人則燒了一鍋鍋開水，向地道內猛灌。最後這個城市竟然奇蹟般的守了五年多，一直到城破之後，還是與敵人進行殊死的巷道戰，終於在西元前494年宣告失陷。在整場戰役中，城市絕大多數的男人全部戰死，而女人小孩則全部拍賣為奴隸，米利都在這之後完全被毀，徹底喪失了在歷史上的重要性。

米利都這個城市奇蹟般的守了五年多，一直到城破之後，還是與敵人進行殊死的巷道戰，終於在西元前494年宣告失陷。（圖：網路）

消息很快傳到雅典......

一名希臘重裝步兵與波斯士兵對戰的畫像，西元前五世紀。（圖：網路）

人人都震悼米利都的命運。一位劇作家普津尼科司編寫了一篇名為《米利都的陷落》的劇目，上演時竟引發意外的轟動，劇場上所有的觀眾，無一不失聲痛哭了起來。

為什麼，他們為另一個城市的命運哭泣？ 也許不僅是因為米利都和雅典是具有共同血緣的命運共同體，更重要的是，米利都今日的處境正是象徵雅典的未來。當初雅典人基於血緣的原因，毅然決然支援愛奧尼亞起義。但如今他們在小亞細亞放的那把火，如今將燃遍歐洲大地。果然，在攻下米利都後兩年，波斯水陸兩軍在小亞細亞集結完畢。

「進攻！」

在大流士一聲令下，超過600艘三列槳艦、載著10萬士兵和800騎兵的龐大遠征軍，從小亞細亞開往歐洲。

一路上風平浪靜、碧波萬頃，愛琴海平面上不時隱現著珍珠般的小島，指引著艦隊的方向。長長的排槳像船體的翅膀，在水手的號聲中，整齊劃一地拍打海面。船體乘風破浪的滑行，準備上陸作戰的士兵則在船舷遠眺遠方的海面，看著自己的艦隊吼聲同時震撼著天堂與地獄。

波斯統帥俯視著這一切。他站在旗艦船頭，瞇著眼掃瞄了一下自己壯觀的艦隊，得意著問著身後之人：

「怎麼樣，你說雅典人有這般威武嗎？」

那人立刻回話：「不可能。他們充其量也不過只有幾十艘船，和陛下的常勝軍對抗，那根本就是自取滅亡了！」

波斯統帥滿意的笑了。身後的那個人出身雅典、甚至曾經統治過雅典，他的回話讓統帥更具信心，那個人就是前雅典僭主、庇希特拉圖的兒子希庇亞斯。現在波斯其中一個目的地就是他提出來的，當年，他父親就是在此登陸，並且成功擊敗雅典抵抗軍、掌握雅典大權數十年...馬拉松。（待續）

馬拉松平原。（圖：網路）

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