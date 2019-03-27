文青別鬼扯》全球糧食安全指數，新加坡第一！

文青別鬼扯

看到這則新聞時，相信很多鬼友必定嚇傻了。新加坡幾乎毫無農業可言，為啥她的糧食安全指數可以榮登全球南巴萬的寶座？

2018年全球糧食安全指數（GFSI）總體排名表。全球糧食安全指數，新加坡首次奪冠！（官方資料截圖／https://foodsecurityindex.eiu.com/）

其實這個道理很簡單：

糧食自給率 ≠ 糧食安全

先前鬼王大戰徐世榮時就一直強調，「糧食自給率」是二次大戰美國國防部發展出來的概念。當時處於戰時經濟，一個國家是否能生產充足的糧草，勢必會影響戰力。而食物最基本的原則，就是補充我們的熱量。因此，糧食自給率基本上是以「熱量」為基礎概念，用來計算一個國家生產全國人民所需熱量的能力。

由於是以熱量為計算基準，所以穀物（米、小麥、玉米）所佔的權重就非常高。此外，由於台灣人現在吃的麵食較多，而我們的豬、雞吃的又是進口玉米所做的飼料，所以台灣的糧食自給率非常低，只有30%左右，世界排名可說是非常非常低。而那些地大物博、適合生產糧食作物的國家，如美國、法國、加拿大，他們的糧食自給率就非常高，甚至超過100%。

由於是以熱量為計算基準，所以穀物（米、小麥、玉米）所佔的權重就非常高。（路透）

不過，用「糧食自給率」作為衡量「糧食安全」的單一指標，不僅不適用於現代社會，且過於偏頗。

首先，擁有一堆糧食，不代表這個社會體系能讓糧食迅速地分配與流通。例如，倒台前的蘇聯，整個流通體制幾乎停擺，一堆馬鈴薯爛在西伯利亞，但莫斯科卻出現食物短缺的狀況。

其次，我們飲食不是只追求熱量，同時要兼顧各種營養均衡。只吃五穀雜糧，永遠不可能均衡發育。

第三，半個世紀前，多數人或許還停留在吃粗飽的階段，只追求熱量的補給。但現在我們更講究飲食的品質，不僅要吃得飽，且食物要符合安全、衛生的標準。

因此，這20多年來歐美國家早就不再看重「糧食自給率」，而是採用各種多向度的指標來計算「糧食安全指數」。例如，英國的「經濟學人」就以購買力（affordability）、供應力（availability）、品質與安全（quality and safety）、自然資源與韌性（natural resources and resilience），作為衡量一國的糧食安全狀態。

英國的「經濟學人」就以購買力（affordability）、供應力（availability）、品質與安全（quality and safety）、自然資源與韌性（natural resources and resilience），作為衡量一國的糧食安全狀態。（路透）

但奇妙的是，台灣的文青就堅持要遵循日本的腳步，每天都不斷提糧食自給率、糧食自給率…………。

所以說，新加坡雖沒啥農業，但卻榮登全球糧食安全指標南巴萬的寶座，也不要太意外。

當然，大家勢必會納悶，台灣呢？

2013年時，時任中興大學教授的陳吉仲曾以經濟學人的公式計算，當年台灣的糧食安全指數排名全球第23，這樣的成績其實算是非常不錯的。

所以說囉，日後千萬不要再拿糧食自給率來杞人憂天了。

你真覺得平常沒東西吃嗎？

本文經授權轉載自文青別鬼扯 全球糧食安全指數，新加坡第一！