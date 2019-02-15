文青別鬼扯》可悲的自嗨

為何1995年前就已有56.4億美元的水準，如今卻花了24年的時間才追上呢？這段期間究竟發生了哪些鳥事、鬼事與爛事。

文青別鬼扯

昨天小英總統開心宣布，「台灣農產品的出口總金額，去年突破54億美元，創下20年新高」，同時肯定這一切都是農委會幫忙打廣告、幫忙提升品質及技術和幫忙開發多元市場的功勞，然後今天藍、綠兩邊似乎忘記今天是情人節，本來就該水乳交融、你儂我儂一通，反而為此大吵大鬧一通了。

（蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

綠營表示，這代表就算不接受92共識，台灣農產還是很有競爭力，根本不需要靠中國大陸市場。藍營則跳出來說，韓國瑜從當選後就積極推銷農產品出口到大陸，小英政府只是在割稻尾而已。

大家都知道，藍綠吵架就是彼此卯足勁努力吵架而已，反正不可能有結果，我們也不必花太多心思陷入其中。不過，鬼王看到兩邊這樣嗨、這樣吵，覺得有夠可悲，可悲的程度甚至比情人節晚上跑了五家摩鐵卻全都客滿還無言。

鬼友們若對台灣農業發展史與鬼王一樣熟悉的話，必定會納悶：

1995年台灣的農業出口總值是56.4億美元，1996年是54.8億美元。

請問「54.7億」有啥好拿來說嘴的？

一個連24年前水準都不如的成績，值得綠營自嗨嗎？值得藍營爭吵嗎？

1995年台灣的農業出口總值是56.4億美元，1996年是54.8億美元。請問「54.7億」有啥好拿來說嘴的？（圖片來源：蔡英文 Tsai Ing-wen臉書（左）/文青別鬼扯自製（右））

其實台灣農業的困境從1990年代就開始出現。當時面對全球化市場與自由化貿易競爭，台灣的農政單位不肯痛定思痛改善農業體質，反而選擇不斷加強各種農業補貼政策，導致我們的農業體質越來越衰弱。

套個鬼王最愛用的比喻來說，這30年來的農政單位面對國際農業大軍入侵時，從未好好加強本土農業部隊的戰力、升級部隊武器，反而不斷把錢投資蓋野戰醫院的建設與維修。

因此，從1990年代末期開始，台灣農業出口總值就不斷衰退，整個2001 – 2010年間，農業出口總值都只有30多億美元的水準。與此同時，農產品進口量值則急速成長。

1987年台灣農產出口38.6億美元，進口49.9億美元，兩者差距1.29倍。

2017年台灣農產出口49.8億美元，進口151.9億美元，兩者差距已達3.05倍。

換句話說，30年來台灣的農業出口不但沒啥增長，總在30、40幾億美元間徘徊，但農業進口量卻已成長了300%。

說真的，看到農委會拿這個數字出來自嗨，再想起台灣農業早已沒落30年的慘況，鬼王真的覺得很難過。而面對農委會的自嗨，與其浪費時間自嗨或相互爭執，大家還不如比目光放遠一點，好好去思考。為何1995年前就已有56.4億美元的水準，如今卻花了24年的時間才追上呢？這段期間究竟發生了哪些鳥事、鬼事與爛事。

如今大家為了「54.7億」這個數字，一起自嗨、一起爭執，你們不覺得很可悲嗎？

本文經授權轉載自文青別鬼扯 可悲的自嗨

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