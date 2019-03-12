自由開講》【福島核災8週年】核電統戰三部曲（三）：國民黨擁抱的其實不是核電，而是中國

◎Tim Hsu

昨是今非，馬英九曾經主張非核家園

100年11月03日，馬前總統召開「能源政策」記者會，宣布核一、核二與核三廠將不再延役，興建中的核四廠則必須在「確保安全」的基礎下才會進行商轉。而當時的馬前總統甚至還加碼，「若核四廠2部機組均能於2016年前穩定商轉，核一廠將配合提前停運」。

102年2月，馬前總統政府在無法消彌全民對核四安全的疑慮下，經立法院朝野協商達成四項共識：核四公投前不加預算不放燃料、除安全檢測外暫停施工、由各黨團組成小組監督、協商〈公投法〉草案，省下原本要追加的預算約 478 億。

103年4月28日，前行政院長江宜樺更正式宣布，核四在安檢後封存，並於104年7月1日完成封存作業。

以上，是馬英九前總統執政八年的能源政策，跟現在的非核家園其實完全一樣，只是當時候沒有人敢提出能源配比，更沒有人敢支持繼續使用核電。

20%核電，要花7兆元蓋 10GW核電，每戶負擔87500元，1度電漲10塊

在福島核災八周年前夕，馬前總統大聲疾呼出能源配比一二三四，一是綠能10%、二是核能20%、三是燃氣30%、四是燃煤40%，姑且不論比執政黨更高的燃煤配比與其減空汙論述矛盾之外，核能20%簡直匪夷所思。

在福島核災八周年前夕，馬前總統大聲疾呼出能源配比一二三四，一是綠能10%、二是核能20%、三是燃氣30%、四是燃煤40%。其中核能20%簡直匪夷所思。（資料照）

根據經濟部預測2025年用電量達3029億度，如果要20%核能則需要605.8億度，加回廠內用電10%等於是需要666.4億度，這大概需要10GW的核電機組，而台灣在核一廠已經進入除役、核二廠燃料池爆滿無法延役、核三廠收到地方政府反對、核四廠幾乎是未完成狀態下，要從哪裡來這10GW？

如果要重新建置，根據美國NREL統計，核電廠建造費用大概1KW要6000塊美金，也就是說馬總統這10GW核電，就要2兆元。這還不包含後續40年的維護運轉、環境保護以及除役費用。而「除役」才是核電最貴的地方，大家都說有核後端除役基金，已經從3000億追加到4000多億，未來很可能還要追加到6000多億，而台灣沒有真正的核電技術和產業，未來除役還是得仰賴國外，我們看到英國官方統計，核電廠10GW的除役就要花120年，成本初估1210億英鎊，等同台幣5兆（匯率以41元計），也就是說未來這10GW真正貴在除役要5兆，所以馬總統20%核能的代價是全民要負擔7兆（建造費用2兆、除役費用5兆）的費用，以800萬家庭計算，一戶要負擔87500元，這樣的能源既不環保也不經濟。

我要強調，核電的真實成本必須考慮除役和核廢料，不然只是債留子孫而已。

國民黨配合核電學者，鼓吹使用核電，達成與中國協議的政治利益

如果依照國際標準和誠實的反應除役成本，10GW核電的建造和除役要7兆元，然後一年發600億度電，對於電價上漲將是1度10元，這時候中國勢必低價搶標，說可以用便宜的核電降低成本，然後低估除役真實費用，轉嫁給後代子孫，這時候國民黨再配合核電國台辦以及大清帝國（見第二章敘述），便可以名正言順進口中國核電設備，台灣將門戶洞開、割地賠款，直接棄守國家安全，屆時讓中國掌握台灣20%的電力來源，不僅是賣台更是害台。

國民黨配合核電學者，鼓吹使用核電，達成與中國協議的政治利益。（資料照）

如果真心解決核電議題，馬政府八年執政早可以放棄核電，全力發展綠能和節能，我們看到馬英九執政和在野對核電態度的反差，其實是一種對於中國的輸誠，更進一步地說，國民黨擁抱的始終不是核電，而是中國給予他們的特權。

（外商產業分析師退休，專長為產業預測與國際趨勢分析）

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