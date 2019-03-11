自由開講》【福島核災8週年】核電統戰三部曲（二）：台灣核能政策已被中國滲透，「核電國台辦」與大「清」帝國

Tim Hsu

郭位透過香港城市大學，持續吸收台灣學者和黨政人士

馬英九前總統的高中同學郭位，在2008年上任香港城市大學校長，便透過城大扮演中國、台灣之外，第三地的交流平台。眾所周知，城大內設立中國文化中心，長期支持著中國學者和研究，各個院系也不少中國學者，而在郭位上台後，城大變成中國與台灣「學術交流」的好地方，許多台灣教授紛紛赴港，前行政院長江宜樺更曾到城大擔任客座教授。

而城大也在2011年頒發給國民黨榮譽主席連戰榮譽博士之銜，更在2013年7月邀請郝柏村演講「武力統一與和平統一：中國式民主的特色是什麼？」，由此可見，郭位雖然是位國際學者，但其政治立場和手腕，扮演了國民黨和中國之間巧妙的連結，打著學術自主、香港第三地的中立腳色，其實卻是實實在在的學術國台辦主任。

郭位打著學術自主、香港第三地的中立腳色，其實卻是實實在在的學術國台辦主任。（資料照）

城大核工系儼然是核電國台辦，與大「清」帝國欲延續台灣核電命脈

巧妙的是，郭位大學畢業自清華大學核工系，這個科系（和研究所）便是台灣核電幫的大「清」帝國，該系友如蘇獻章、夏德鈺、歐陽敏盛、蔡春鴻、周源卿當過原能會主委；鍾堅更曾任馬英九的國安會諮委，專司核能安全；陳貴明更是在清大核工研究所畢業後就進了台電，從原子動力處工程師開始，逐步升遷至董座大位。而長期露面支持核電的李敏、葉宗洸跟黃士修，也都出自清大核工體系，可以說是，整個台灣核電的產官學研都掌握在大「清」帝國手裡，所以這波核電復辟的浪潮，不是偶然，而可能是有著長期利益支撐的組織性運動。

奇妙的是，郭位擔任城大校長任內， 2011年城大機械及生物醫學工程學系推出「工學士 （核子及風險工程）」課程；2012年與新竹清華大學、北京清華大學簽訂核工課程合作備忘錄；2013年核子及風險工程學士學位課程開始招生，並與廣東核電集團開始合作，2015年城大與中國廣核集團及北京清華大學簽署三方戰略合作協議，2018年重金挖走新竹清華大學三位核工教授。

目前，城大核工系的系主任正是曾任新竹清華核工系的系主任開執中，整個工科系內的台灣師資更有：潘欽（前新竹新華核工系主任、前中華民國核能學會理事長）、施純寬（前新竹新華核工系主任）、李敏（前曾任新竹新華核工系主任、工科院院長）、馮玉明（新竹清華助理教授）、錢景常（新竹清華核工系榮譽教授）等。整個城大核工系，就有四位新竹清華大學的前系主任，共六位台灣核能學者。

其中極具爭議的是，清大原子科學院在福島核災後舉行說明會，會中教授白寶實、施純寬、開執中以玩笑方式說明：福島核災很像上帝作實驗，測試核電廠安全，不但做實驗，還把重複性和再現性都做1次，說不定會做第3次；還說，這個實驗對核電來講是加分，大家會讚譽核能安全。而這3位教授自93年至今年，承接台電委託研究案共7案，金額達9513萬5238元。



台灣的核電政策已被中國綁架，國民黨執政極大可能使用中國核電設備

我們可以發現在台灣媒體大肆鼓吹使用核電的工程學者，幾乎都跟香港城市大學有過關係，像是郭位、李敏、江宜樺等人。當初，郭位被馬英九請來幫他為核四電廠問題出書「核電關鍵報告」，意思是核電很安全，現在是城大校長；李敏更還是清華大學的老師，卻已在城大扮演舉足輕重的師公地位；江宜樺一卸任就去城大當客座教授，現在回來就違反當初「核一二三不延役、核四不重啟」的承諾，大放厥詞要核能大幅使用。

但城大與中國官方、中國核電集團一直過往甚密，令人不禁懷疑的是，中國的核電設備和技術，是否要透過香港城市大學核工系洗白，並藉由這群長期供養的台灣學者鼓吹背書，然後逐步輸入台灣，反正台灣的核電始終掌握在大「清」帝國手裡，在國民黨執政時期是這樣，現在換黨執政後，也是如此。

台灣的核能政策，早已被中國滲透，透過這套產官學研的聯合運作，第一步是重新鼓吹在台使用核電的必要性，第二步就是透過城大及清大核電學者的背書支持中國的核電技術設備，第三步就是透過國民黨讓中國核電設備深耕台灣，把國家安全大門打開，讓中國掌握台灣電力命脈，屆時兩岸已近乎實質統一。

（外商產業分析師退休，專長為產業預測與國際趨勢分析）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/