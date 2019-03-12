自由開講》「女力崛起」成了稅制弊病的替罪羔羊？！

◎何允

日前看到3/8日自由開講「女力崛起，稅務展新機」投書，在象徵 婦女權益爭取的婦女節看到此篇投書，同樣身為女性，對此不禁感概 。

據該文中觀察，從今年2月起，我國賦稅署署長、副署長、 五區國稅局局長，全皆由女性擔任，去年中區國稅局表揚三年追稅8 千億成效的有功人員也皆為女性，被封為十大追稅女悍將，看到優秀 女性在稅務界表現優異，任職高官，此固可視為我國女男平等的具體 表徵，但若深加細究，是否真為如此？

圖為財政部今年所舉辦新任首長交接典禮，由財政部長蘇建榮（左三）主持，會後與主掌稅務的次長吳自心、賦稅署署長李慶華（右三）、新任中區國稅局局長宋秀玲、新任高雄國稅局局長蔡碧珍（左一）、台北國稅局局長許慈美（右二）及北區國稅局局長王綉忠（右一）一同合影。（記者吳佳蓉攝）

現任賦稅署署長、副署長、五區國稅局局長受長官拔擢重任時間多在 2016及2017 年，這些職位隸屬財政部，受財政部長任命。而由歷任財政部長任期 兩相對照可知，這些女性稅務高官皆受張盛和（2012- 2016）、許虞哲（2016-2018）這兩位長期領導稅務部 門的部長大力賞識而拔擢。然而這兩位部長在我國稅務行政實務之評 價備受抨擊，由張盛和部長「沒獎金不足以養廉」、許虞哲部長「 要課稅就別講人權」的名言可看出他們領導稅務行政的心態， 政府稅務行政部門在如此領導風格下，於兩位財政部長任內， 2014-2018五年超徵六千億，全台欠稅欠費待強制執行案件 2014年新增477萬，年年攀升至2017年936萬件；財稅 單位恣意徵稅所造成企業倒閉、資金外流、外資卻步、年輕人低薪失 業、人才外流的現象已讓人民怨言四起。

近幾年來台灣民眾覺醒，民怨四起同時也湧起全民抨擊聲浪， 呼籲改革稅務官僚及稅制弊病，兩位財稅部長面對一手領導造就的「 功績」，已由財政部長退位。留下長期受其領導並拔擢的女性稅務官 員面對全民對於稅制弊病的抨擊，讓人不禁心想， 這些女性稅務升任高官究竟是女男平等的具體展現？ 或是根本是兩位部長領導下目前稅制弊病的替罪羔羊？

過去兩位部長在我國稅務行政實務之評價備受抨擊，由張盛和部長（左）「沒獎金不足以養廉」、許虞哲部長（右）「要課稅就別講人權」的名言可看出他們領導稅務行政的心態。（資料照）

1987年之前，台灣尚有票據犯的處罰，過去開出空頭支票會有刑 責，許多民間公司負責人以配偶名義開票，造成女子監獄人滿為患。 而公司的負責人跳票之後仍逍遙法外。對比兩位部長的退休逍遙， 留下的稅務弊病由這些女性稅務高官面對， 似為另一種替罪羔羊模式重現？

「女力崛起，稅務展新機」投書中提到畫家約翰•柯里爾畫下名畫《 馬背上的GODIVA夫人》的歷史故事，葛黛瓦夫人欲減輕人民重 稅之苦，而赤裸騎馬上街以贏得伯爵丈夫為全城減稅的賭注。 她所展現的女性溫暖慈悲其實才是真正的女性力量展現， 同樣身為女性，懇切呼籲這些身居稅務行政高位的女性官員們， 面對現今人民對於稅制弊病的怒喊時，能停下腳步傾聽人民聲音，體 民所苦，以今日所擔任的高位，改變稅務行政的弊病，一改過去長期 兩位部長的領導風格，以展現真正女性力量的溫暖與慈悲。

（金融從業人員）

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