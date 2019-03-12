自由開講》「女力崛起」成了稅制弊病的替罪羔羊？！

◎何允
日前看到3/8日自由開講「女力崛起，稅務展新機」投書，在象徵婦女權益爭取的婦女節看到此篇投書，同樣身為女性，對此不禁感概。
據該文中觀察，從今年2月起，我國賦稅署署長、副署長、五區國稅局局長，全皆由女性擔任，去年中區國稅局表揚三年追稅8千億成效的有功人員也皆為女性，被封為十大追稅女悍將，看到優秀女性在稅務界表現優異，任職高官，此固可視為我國女男平等的具體表徵，但若深加細究，是否真為如此？
圖為財政部今年所舉辦新任首長交接典禮，由財政部長蘇建榮（左三）主持，會後與主掌稅務的次長吳自心、賦稅署署長李慶華（右三）、新任中區國稅局局長宋秀玲、新任高雄國稅局局長蔡碧珍（左一）、台北國稅局局長許慈美（右二）及北區國稅局局長王綉忠（右一）一同合影。（記者吳佳蓉攝）
現任賦稅署署長、副署長、五區國稅局局長受長官拔擢重任時間多在2016及2017 年，這些職位隸屬財政部，受財政部長任命。而由歷任財政部長任期兩相對照可知，這些女性稅務高官皆受張盛和（2012-2016）、許虞哲（2016-2018）這兩位長期領導稅務部門的部長大力賞識而拔擢。然而這兩位部長在我國稅務行政實務之評價備受抨擊，由張盛和部長「沒獎金不足以養廉」、許虞哲部長「要課稅就別講人權」的名言可看出他們領導稅務行政的心態，政府稅務行政部門在如此領導風格下，於兩位財政部長任內，2014-2018五年超徵六千億，全台欠稅欠費待強制執行案件2014年新增477萬，年年攀升至2017年936萬件；財稅單位恣意徵稅所造成企業倒閉、資金外流、外資卻步、年輕人低薪失業、人才外流的現象已讓人民怨言四起。
近幾年來台灣民眾覺醒，民怨四起同時也湧起全民抨擊聲浪，呼籲改革稅務官僚及稅制弊病，兩位財稅部長面對一手領導造就的「功績」，已由財政部長退位。留下長期受其領導並拔擢的女性稅務官員面對全民對於稅制弊病的抨擊，讓人不禁心想，這些女性稅務升任高官究竟是女男平等的具體展現？或是根本是兩位部長領導下目前稅制弊病的替罪羔羊？
過去兩位部長在我國稅務行政實務之評價備受抨擊，由張盛和部長（左）「沒獎金不足以養廉」、許虞哲部長（右）「要課稅就別講人權」的名言可看出他們領導稅務行政的心態。（資料照）
1987年之前，台灣尚有票據犯的處罰，過去開出空頭支票會有刑責，許多民間公司負責人以配偶名義開票，造成女子監獄人滿為患。而公司的負責人跳票之後仍逍遙法外。對比兩位部長的退休逍遙，留下的稅務弊病由這些女性稅務高官面對，似為另一種替罪羔羊模式重現？
「女力崛起，稅務展新機」投書中提到畫家約翰•柯里爾畫下名畫《馬背上的GODIVA夫人》的歷史故事，葛黛瓦夫人欲減輕人民重稅之苦，而赤裸騎馬上街以贏得伯爵丈夫為全城減稅的賭注。她所展現的女性溫暖慈悲其實才是真正的女性力量展現，同樣身為女性，懇切呼籲這些身居稅務行政高位的女性官員們，面對現今人民對於稅制弊病的怒喊時，能停下腳步傾聽人民聲音，體民所苦，以今日所擔任的高位，改變稅務行政的弊病，一改過去長期兩位部長的領導風格，以展現真正女性力量的溫暖與慈悲。
（金融從業人員）
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