自由開講》女力崛起，稅務展新機？

◎勤行

自今年2月起，我國五區國稅局局長，清一色皆由女性擔任； 賦稅署署長、副署長也為女性。在去年， 中區國稅局大大吹捧該局十大追稅女悍將，宣稱在三年追稅8千億。 這些現象，皆顯示我國稅務界的女力崛起。 優秀的女性任職稅務界高官， 固然是我國女男平等觀念及教育成功的表徵，但對人民而言， 更期待因女性力量的注入，能一展新機。

著名畫家約翰·柯里爾畫下名畫《馬背上的GODIVA夫人》 為人熟知，其後的真實故事卻比畫更動人， 貌美如花的伯爵夫人葛黛瓦（GODIVA）， 為減輕人民重稅之苦，不惜一絲不掛地騎馬上街， 以贏得丈夫為全城減稅的賭注，全城百姓緊閉門窗， 以示對夫人義舉的尊重。這是在男權主政時代， 女性所能展現的溫柔力量。

著名畫家約翰·柯里爾畫下名畫《馬背上的葛黛瓦夫人》。（維基共享）

稅法大師葛克昌教授曾說，美國稅務改革， 一改國稅局以徵稅成果做為績效的制度，改以服務的心態對待人民， 使得徵納雙方的敵對關係，一變成為和諧關係，人民以納稅為榮， 反而促使經濟成長並隨之稅捐大幅提升。 反觀我國稅制至今難脫威權思想，國稅局苛刻霸道，令人聞之生畏， 財政部更以九千多條解釋函令主導稅務行政，實質架空稅法， 使租稅法定主義淪為空談。

經濟低迷背後隱藏著刻不容緩的稅務改革，蔡總統責無旁貸， 我們期待以蔡總統的高度，能引領稅務界的高官們，如同GODIV A夫人一般秉持為民所苦的慈悲， 使稅務行政因為這些女性力量的注入，能有更多的人性及溫暖， 擺脫為國庫狠拔毛的心態，站在協助納稅者依法納稅的角度， 使台灣擺脫稅務風險無限大的惡名，創造吸引外資的環境， 以台灣人的勤奮及善良，再現經濟榮景，指日可待。

（律師）

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