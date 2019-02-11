自由廣場》從「蔡公投」到「蔡不公投」

◎ 李笑佛

中共在對中國國民黨進行革命時，以民主自由的標準抨擊國民黨一黨專政和蔣介石個人獨裁。等到國民黨政權推翻了，中共建政之後，一黨專政更甚於前。有人質問中共建政後怎麼不實行民主自由制度？周恩來回答，民主自由是拿來對國民黨鬥爭的，不能實行。

以上的歷史型模，拿來對比民進黨在蔡同榮領銜推動公投運動數十年之後，卻在全面執政時，防止國家前途的公投，兩者的型模不知是否一樣？（我是用疑問句，英粉別急著開罵！）

喜樂島聯盟日前發表公開連署信，要求立委表態是否支持修改公投法，讓台灣人民有權透過公投對台灣前途表達意見。當然又引來一群「顧全大局論」及「團結論」者的謾罵。

民進黨數十年推動的公投運動，豈可為了在威權時代選擇服從、不曾參加公投運動，後來才殺出的蔡英文而放棄初衷？「蔡公投」在天有知，不知做何感想？民進黨從「蔡公投」變成「蔡不公投」令人錯愕！綠營誠然應該團結，然而是否過去支持「蔡公投」的人，現在應該轉向跟隨「蔡不公投」才叫團結？若有異議就是破壞團結？

有許多人將「通過正常的公投法」和「舉辦統獨公投」畫等號。其實不然，前者是工具，後者是使用工具，層次不同。不能因為怕工具使用不當而否定工具。況且，這個工具（公投）是民主原理的ABC，更且是民進黨承諾過的。封建時代都知「民無信不立」，何況民主時代？

人民決定國家前途的公投法，不僅是不可被剝奪的公民權，而且也是台灣面對中國威脅、因應國際環境的籌碼。我們先擁有正常公投法，但不一定立刻舉行台獨公投。先擁有籌碼，再伺機行事，總比先自廢武功好。

有人說，政治必須理想與現實兼顧。誠然！因此，多年宣示追求的正常公投法的理想應該完成；但在現實環境下，目前不必急著進行台獨公投。

有人以這次公投的教訓警告說，中國和藍營會利用公投法操控統獨公投。這擔心沒錯，然而，中國早就利用台灣的民主在進行顛覆了，難道我們要放棄民主？如果數十年的承諾與宣示，在全面執政後放棄，那麼以後的訴求如何取信於民？

（作者為大學退休教授）

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