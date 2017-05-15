鏗鏘集》楊公投．蔡公投．林公投

楊西崑是「蔣介石集團代表」被趕出聯合國時代的外交部次長；蔡同榮是老台獨，林義雄因從事反對運動受害，他們都提倡公投，證明公投權利的正當性。

「非洲先生」楊西崑，並未公開宣揚公投，而是對美國大使馬康衛私密透露，他在聯合國代表權潰敗後向蔣介石提出公投的對策。論內涵，楊公投的主張最徹底，內政外交一併解決。

「外省人」楊公投主張國會全部改選，國號改「中華台灣共和國」，與中國大陸及中華人民共和國無關，那是百分之百「台獨」，只是當時尼克森政府政策已改變，不想多事，他的明智高見只成歷史紀錄。

蔡公投一九八六年在加州大學出版的「亞洲觀察」發表論文，指出台灣國際法地位未定，應以公民投票決定台灣的前途，這個論點得到美國國會參議員培爾公開支持。一九九○年，蔡公投在台灣成立「公民投票促進會」，主張公投入聯合國，轉彎宣示台灣主權國家地位。

二○○三年，國民黨見勢不可當，搞出一個鳥籠公投法，到二○○八年大選，陳水扁搞公投入聯，國民黨拉美國反對，事後謝長廷對美方抱怨，美國反對公投入聯，使他喪失許多選票。

鳥籠公投法的門檻高，適用範圍有限，對人民權利是一種剝削，民進黨既在國會贏得多數，理想主義的林義雄便以「接力絕食」，要求「補正」公投法。

無可否認的，公投是人民的權利，但公投必需能免於外力干預才有意義，台灣的環境還在易受外力左右的狀態，屬於「政治核子武器」的公投，可以備而不用，當前保障主權國家地位，最有效方式還是以選票打趴不認同台灣的政黨。

（作者王景弘，資深新聞工作者）